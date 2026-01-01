Autosportfederatie FIA heeft een opvallende regelwijziging doorgevoerd voor het nieuwe Formule 1-seizoen. In het afgelopen jaar ontstond er onduidelijkheid over rondetijden onder rode vlaggen, en de FIA heeft nu voor duidelijkheid gezorgd. De nieuwe regels gelden voor zowel de trainingen, kwalificaties als races.

In het afgelopen Formule 1-seizoen ontstond er veel onduidelijkheid over een aantal situaties onder de rode vlag. Zo was er een situatie tijdens de kwalificatie in Imola waarbij Haas-coureur Oliver Bearman zijn rondetijd verloor. Hij was bezig met een snelle ronde toen er met de rode vlag werd gezwaaid. Aangezien hij op het moment van het vallen van de vlag net over de streep kwam, had hij wel een rondetijd neergezet die significant beter was dan zijn eerdere ronde.

De rondetijd van Bearman werd uiteindelijk geschrapt, en de vraag was of dit terecht was. Bearman had immers niemand in gevaar gebracht, en hij had geen tijd gehad om af te remmen toen er een code rood kwam. Er volgde ook een discussie over dit onderwerp, en bij de FIA wisten ze dat ze iets moesten gaan veranderen voor de toekomst.

Wat wordt er aangepast?

Voorafgaand aan het nieuwe Formule 1-seizoen is er dan ook een wijziging doorgevoerd aan het sportieve regelement van de FIA. Hierin staat nu vermeld dat elke rondetijd die wordt neergezet nadat er met een rode vlag wordt gezwaaid, niet meer telt. Het maakt dan niet langer uit of de coureur heeft kunnen remmen of niet. Een tijd die wordt neergezet onder de rode vlag zal in alle gevallen niet meer tellen in het komende seizoen.

Meer duidelijkheid

Deze aanpassing moet voor meer duidelijkheid gaan zorgen, en geldt zowel tijdens de vrije trainingen, de kwalificaties en de Grands Prix. Het is geen ingrijpende regelwijziging, maar het moet wel voor meer duidelijkheid gaan zorgen bij de teams en de coureurs. Voor de teams betekent dit dat ze een argument minder hebben als ze het schrappen van een rondetijd willen aanvechten.