Max Verstappen werd afgelopen jaar veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij het team van Red Bull Racing. Zijn naam viel bij het team van Mercedes, maar een transfer leek op geen enkel moment echt serieus te zijn. Volgens Juan Pablo Montoya gaat dit in de toekomst ook niet meer gebeuren.

Verstappen beleefde vorig jaar een teleurstellende eerste seizoenshelft. Hij wist de Grands Prix van Japan en Emilia-Romagna nog wel te winnen, maar zijn achterstand op de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri werd elk weekend groter. De frustratie bij Verstappen begon te groeien, en aan het begin van de zomer werd hij in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull.

Verstappen werd in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes, en teambaas Toto Wolff wilde de verhalen niet ontkennen. Wolff en Verstappen vierden op hetzelfde moment vakantie voor de kust van Sardinië, waar hun privéjachten werden gesignaleerd naast elkaar. Aangezien Mercedes ook lang deed over het verlengen van het contract van George Russell, bleven er geruchten bestaan.

Vlak voor de zomerstop maakte Verstappen een eind aan de geruchten, en stelde hij dat hij 'gewoon' voor Red Bull blijft rijden. Mercedes verlengde niet lang daarna de contracten van Russell en Andrea Kimi Antonelli, waardoor er een einde kwam aan de verhalen.

'Ze hebben Max niet nodig'

Het is niet uitgesloten dat de geruchten later dit jaar weer terugkeren als de prestaties van Red Bull tegenvallen. Volgens oud-coureur en huidig analist Juan Pablo Montoya wordt het een lastige zaak voor Verstappen. In zijn podcast MontoyAS wijst hij naar de vorm van Antonelli: "Het lastige in deze zaak is dat George en Antonelli allebei zeer goed werk begonnen te leveren. Als ze allebei goed werk blijven leveren, dan hebben ze Max niet nodig."

Verstappen werd in het afgelopen jaar niet alleen in verband gebracht met het team van Mercedes, maar ook met Aston Martin. Bij de Britse renstal is voormalig Red Bull-ontwerper Adrian Newey de teambaas, terwijl Verstappens teambaas Gianpiero Lambiase ook in verband wordt gebracht met het team.