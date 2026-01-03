user icon
Max Verstappen werd afgelopen jaar veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij het team van Red Bull Racing. Zijn naam viel bij het team van Mercedes, maar een transfer leek op geen enkel moment echt serieus te zijn. Volgens Juan Pablo Montoya gaat dit in de toekomst ook niet meer gebeuren.

Verstappen beleefde vorig jaar een teleurstellende eerste seizoenshelft. Hij wist de Grands Prix van Japan en Emilia-Romagna nog wel te winnen, maar zijn achterstand op de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri werd elk weekend groter. De frustratie bij Verstappen begon te groeien, en aan het begin van de zomer werd hij in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull.

Verstappen werd in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes, en teambaas Toto Wolff wilde de verhalen niet ontkennen. Wolff en Verstappen vierden op hetzelfde moment vakantie voor de kust van Sardinië, waar hun privéjachten werden gesignaleerd naast elkaar. Aangezien Mercedes ook lang deed over het verlengen van het contract van George Russell, bleven er geruchten bestaan.

Vlak voor de zomerstop maakte Verstappen een eind aan de geruchten, en stelde hij dat hij 'gewoon' voor Red Bull blijft rijden. Mercedes verlengde niet lang daarna de contracten van Russell en Andrea Kimi Antonelli, waardoor er een einde kwam aan de verhalen.

'Ze hebben Max niet nodig'

Het is niet uitgesloten dat de geruchten later dit jaar weer terugkeren als de prestaties van Red Bull tegenvallen. Volgens oud-coureur en huidig analist Juan Pablo Montoya wordt het een lastige zaak voor Verstappen. In zijn podcast MontoyAS wijst hij naar de vorm van Antonelli: "Het lastige in deze zaak is dat George en Antonelli allebei zeer goed werk begonnen te leveren. Als ze allebei goed werk blijven leveren, dan hebben ze Max niet nodig."

Is Aston Martin een optie?

Verstappen werd in het afgelopen jaar niet alleen in verband gebracht met het team van Mercedes, maar ook met Aston Martin. Bij de Britse renstal is voormalig Red Bull-ontwerper Adrian Newey de teambaas, terwijl Verstappens teambaas Gianpiero Lambiase ook in verband wordt gebracht met het team.

bonensoep

Posts: 735

Hie goed Mercedes en zijn coureurs zijn blijkt pas als ze een auto bouwen waarmee men kampioen kan worden.

Als er dan meerdere teams op dat niveau zitten, wordt de kwaliteit van een coureur beslissend.

Weet ook niet precies wat Montoya dwars zit maar zal de achternaam van Max wel zijn

  • 11
  • 3 jan 2026 - 11:46
    • Politik

      Posts: 9.625

      'Weet ook niet precies wat Montoya dwars zit maar zal de achternaam van Max wel zijn'

      Wat is dat toch, als er analisten zijn die een analyse geven die er niet op gericht is om Verstappen op een voetstuk te plaatsen, de analist als vooringenomen weg moet worden gezet. Als onkundig of soms zelfs als Max hater.

      Wat zegt deze Montoya in jouw ogen nou precies verkeerd?
      Want volgens mij zegt hij iets, wat heel erg veel F1 fans met hem eens zijn: dat Russell en Antonelli topcoureurs (in spé) zijn en dat Mercedes daar een uitstekend duo mee in huis heeft.

      • + 8
      • 3 jan 2026 - 12:34
    • Stoffelman

      Posts: 6.244

      "Als er dan meerdere teams op dat niveau zitten, wordt de kwaliteit van een coureur beslissend."


      ---------
      Een een coureur die eigenhandig punten vergooid, zoals Max Verstappen in Barcelona. Is een kwaliteit dat een team niet wil hebben in een coureur.

      • + 5
      • 3 jan 2026 - 12:56
    • WickieDeViking

      Posts: 29

      Russell en Antonelli zijn absoluut talenten en Mercedes heeft op papier een uitstekend duo. Daar zit Montoya dus niet fout, Politik.

      Het punt waar hij volgens mij naast zit, is dat hij de strategische en psychologische waarde van Max Verstappen volledig negeert. Max bij een concurrent betekent automatisch dat je Red Bull verzwakt, je eigen team omhoog tilt en druk legt op iedereen om je heen. Dat is iets wat geen jong talent, hoe goed ook, volledig kan vervangen.

      Met andere woorden: sportief gezien kan Mercedes misschien zonder Max, maar tactisch en psychologisch is hij gewoon een enorme troef. Montoya kijkt hier puur naar cijfers en prestaties, maar onderschat het effect dat Max heeft op het grotere plaatje in de F1.

      • + 9
      • 3 jan 2026 - 12:58
    • WickieDeViking

      Posts: 29

      Ik snap dat je wijst op een paar punten die Max vergooid, zoals in Barcelona, Stoffelman, maar dat is echt een kortzichtig argument. Hij haalt veruit meer punten binnen dan hij ooit verliest, tilt zijn team naar een hoger niveau én legt druk op de concurrentie.

      • + 9
      • 3 jan 2026 - 13:02
    • Housmans

      Posts: 313

      Wat is dat toch met jou @Politik;

      Als er iemand hier een mening geeft die jou niet bevalt moet je op de man gaan spelen en zaken die niet gezegd zijn erbij gaan verzinnen om maar iets van een punt te kunnen maken.

      Heel veel F1 fans zijn het ook met @Bonensoep eens, het merendeel van de post gaat erover dat het nog maar de vraag is hoe goed de beide mercedes rijders blijken als er druk op komt te staan.

      En NERGENS heeft iemand het buiten jezelf over onkundig of Max hater!
      Maar het zal je wel helpen in je selectieve verontwaardigheid...

      • + 11
      • 3 jan 2026 - 13:14
    • Stoffelman

      Posts: 6.244

      " Hij haalt veruit meer punten binnen dan hij ooit verliest, tilt zijn team naar een hoger niveau én legt druk op de concurrentie."

      -------

      Daar heb je weinig aan als je vervolgens zelf bezwijkt onder de druk zoals in Barcelona.

      • + 1
      • 3 jan 2026 - 13:16
    • Politik

      Posts: 9.625

      @WickieDeViking,

      De discussie of Verstappen.completer en dus een betere coureur is dan Russell hoeven we wat mij betreft niet te voeren.
      Zelfs Russell is het daar mee eens.

      Mijn comment is erop gericht dat Montoya als een vooringenomen analist wordt afgeschilderd. Dat vind ik jammer.

      Om inhoudelijk op zijn argumenten en die van jou in te gaan; met Verstappen haal je kwaliteiten in huis, waarvan we.niet weten of Russell die in huis heeft. Immers, Russell heeft nog nooit om het WDC gestreden. Die druk kent hij niet. Hij heeft wel aangetoond heel constant te kunnen presteren en hij heeft bewezen dat wanneer je hem.een goede auto geeft, hij de 25 punten binnenhaalt.

      Maar nu komt het, en dat willen velen niet zien of zijn dat niet met me eens.
      Met Verstappen haal je ook een coureur binnen, waar nog wat onduidelijkheden aan kleven.

      Hij heeft nooit een teamgenoot gehad, die tot de topcoureurs behoort. Sterker nog, hij heeft teamgenoten gehad, die hun kwalificatie opofferden om hem een tow te geven, zodat hij pole kon pakken.

      Hij heeft teamgenoten gehad, die als testcoureur een aantal alternatieve afstellingen moesten testen. Alles gericht op Verstappen. Als hij een keer achteraan moet starten, zijn er sowieso 3 coureurs die hij al niet in hoeft te halen.
      Krijgt hij die privileges bij Mercedes ook?
      Met Russell als teamgenoot in ieder geval niet.

      Het zijn wel zaken die je er als.team bij krijgt als je Verstappen binnenhaalt. In dat opzicht heeft Mercedes Verstappen niet nodig. Daar geef ik Montiya gelijk in.

      Verstappen zal alleen naar Mercedes of Ferrari komen, als Russell en Leclerc daar weg gaan. Dat is mijn mening.

      • + 1
      • 3 jan 2026 - 13:25
    • Lulham

      Posts: 656

      Jullie gaan in dit soort discussies steeds voorbij aan het feit dat de F1 bestaat om reclame te maken en dat Verstappen met afstand het beste uithangbord van je merk en sponsors is. Ferrari had Hamilton ook echt niet nodig als coureur, maar wel voor de marketing. Dus naast het feit dat Verstappen de beste coureur is, verkoop je door hem ook meer auto's of wat je product ook is. Daarom wil ieder team Verstappen hebben als ze de kans krijgen, wat hun huidige line up ook is.

      • + 0
      • 3 jan 2026 - 13:26
    • WickieDeViking

      Posts: 29

      Juist het tegenovergestelde, Stoffelman. Jij baseert je kritiek volledig op één incident in Barcelona. Dat is kortzichtig, want Max heeft keer op keer bewezen dat hij juist onder enorme druk kan presteren en races wint waar anderen falen. Eén foutje weegt niks op tegen zijn consistente vermogen om te leveren wanneer het er écht toe doet.

      • + 11
      • 3 jan 2026 - 13:27
    • Larry Perkins

      Posts: 62.383

      Niet alleen tactisch en psychologisch steekt Verstappen er bovenuit, ook wat pure racecraft betreft is hij waanzinnig sterk en consistenter dan de rest.

      • + 10
      • 3 jan 2026 - 13:31
    • schwantz34

      Posts: 41.683

      Ah, Stoffelmans heeft ook weer eens een slappe Ouw-Belgisch grasspriet gevonden om Max mee te slaan...

      • + 10
      • 3 jan 2026 - 13:33
    • WickieDeViking

      Posts: 29

      Zijn racecraft is inderdaad verbazingwekkend consistent over meerdere seizoenen, Larry.

      • + 5
      • 3 jan 2026 - 13:34
    • Politik

      Posts: 9.625

      @Housemans,

      Ik citeer waar ik op reageer. Duidelijk toch?
      Hij suggereert dat de achternaam van Verstappen Montoya dwars zit.
      Is dat een mening?? Vreemde mening dan, volgens mij is het meer een op stemmingmakerij gebaseerde aanname.
      Denk dat je het verschil tussen een mening en een aanname wel weet.

      En dan nog iets beste Housmans, leg mij nou eens uit waar ik precies op de man speel in mijn reactie op @bonensoep?
      Want dat is gewoon niet waar.
      Als je dat blijft beweren, dan ben je mij gewoon bewust aan het framen.

      • + 3
      • 3 jan 2026 - 13:41
    • bonensoep

      Posts: 735

      @Politik
      Montoya laat (selectief) de kwaliteit van de coureur buiten beschouwing.

      Is zijn goed recht maar dat maakt zijn analyses kortzichtig en het valt mij op dat hij dit vooral doet als het om Max gaat.

      Maar houdt jij je vooral.vast aan de analyses van Montoya, hoor. Ik lig er niet wakker van. Ik lig uberhaupt nergens wakker van en vooral niet met dit weer.

      • + 7
      • 3 jan 2026 - 13:47
    • Stoffelman

      Posts: 6.244

      "Juist het tegenovergestelde, Stoffelman. Jij baseert je kritiek volledig op één incident in Barcelona. Dat is kortzichtig, "

      --------------

      Dat ene incident heeft ie wel aan zichzelf te danken.
      Zo kortzichtig is dat niet.
      Het is een belangrijk punt gebleken op het eindresultaat.

      • + 2
      • 3 jan 2026 - 13:59
    • Politik

      Posts: 9.625

      @Bonensoep,

      'Als ze allebei goed werk blijven leveren, dan hebben ze Max niet nodig.'

      Met deze quote laat hij de kwaliteiten van Verstappen toch niet achterwege?
      Zijn mening is dat beiden coureurs goed genoeg zijn.om.bij Mercedes te racen en ze aan resultaten te helpen. Daar zegt hij niets verkeerds mee en het is mij e3n raadsel wat dit met de achternaam van Verstappen te maken heeft, zoals jij suggereert.

      • + 1
      • 3 jan 2026 - 14:33
    • Ernie5335

      Posts: 5.742

      Wat is de Politik van Stoffelman?

      • + 3
      • 3 jan 2026 - 14:44
    • bonensoep

      Posts: 735

      @Pokitik

      Dat statement waar hij aan refereerd heb ik helemaal geen probleem mee.

      Ik constateer alleen dat je de jwaliteit van beude coureurs pas kan beoordelen als ze in een kampioenschaos waardige auto zitten.

      Misschien hadden ze die afgelopen jaar al maar waren de heren niet goed genoeg om alle performance eruit te halen ennhad Max dit wel gekund.

      Ik ben ervan overtuigd dat Verstappen meer uit een F1 bolide kan halen dan willekeurig welke andere coureur op de grid dan ook.

      Dit betekent dan ook dat naar mijn mening Max het verschil kan maken wanneer meerdere coureurs een auto van hetzelfde ni eau zijn.

      Daarmee is Max dus altijd een optie voor een ander team, in tegenstelling tot wat Montoya beweerd. Hij geeft impliciet aan dar het niets yutmaakt wie je erin zet.

      • + 3
      • 3 jan 2026 - 14:47
    • Rene84

      Posts: 224

      @Stoffelman

      Het was een doelbewuste actie van Max, dus in hoeverre kun je dan van een fout spreken? Het was niet handig en je kan stellen dat die actie Max uiteindelijk duur is komen te staan, allemaal waar. Maar Max verremde zich niet, haalde bewust de apex niet en liet zijn auto tegen Russell aanrijden. Dus wat jij Max wil aanpraten dat hij bezwijkt onder druk is niet waar, want hij stond toen helemaal niet onder druk.

      "Een een coureur die eigenhandig punten vergooid, zoals Max Verstappen in Barcelona. Is een kwaliteit dat een team niet wil hebben in een coureur."

      Wat is dit nou weer voor waanzin dan? Ongeveer de hele F1 community, ja zelfs die Engelse, is het erover eens dat Max punten, race overwinningen en poles haalt, die Max helemaal niet zou mogen halen. Maar jij beweert hier gewoon dat Max een coureur is die eigenhandig punten vergooid, dat mag hoor, maar daarmee kom je op mij ongeloofwaardig over en loop je nu alleen maar te trollen. Het is maar waar je je plezier uit haalt.

      • + 4
      • 3 jan 2026 - 14:51
    • Stoffelman

      Posts: 6.244

      "Het was een doelbewuste actie van Max,........"

      -------

      Dat was het zeker, en een kwaliteit die geen enkel team in zijn coureurs wil zien.

      • + 0
      • 3 jan 2026 - 15:09
    • Politik

      Posts: 9.625

      @Bonensoep,

      'Hij geeft impliciet aan dar het niets uitmaakt wie je erin zet '

      Dat is niet wat hij zegt.
      Hij zegt: 'Als ze allebei goed werk blijven leveren, dan hebben ze Max niet nodig'

      Ik denk dat Montoya ook van mening is dat Max de beste en meest complete coureur is.
      Maar hij zal ook.van mening zijn, dat Russell daar niet ver vanaf zit.
      In dat kader zal hij bedoelen dat ze Max niet nodig hebben.

      • + 0
      • 3 jan 2026 - 15:18
    • WickieDeViking

      Posts: 29

      Het is grappig dat je blijft wijzen op Max zijn fout in Spanje, Stoffelman, terwijl je zegt dat het een kwaliteit is die geen enkel team in een coureur wil zien. Daarmee maak je jezelf eigenlijk ongeloofwaardig, want Max rijdt nog steeds in de F1 bij een topteam, juist omdat zijn prestaties en impact veel zwaarder wegen dan één incident. Bovendien maakten andere coureurs in 2025 veel meer fouten.

      Ik wil best inhoudelijk blijven discussiëren, maar dan graag met terechte en gefundeerde argumenten, en niet enkel op één incident blijven hameren.

      • + 1
      • 3 jan 2026 - 15:21
    • WickieDeViking

      Posts: 29

      Ik denk dat Montoya inderdaad vindt dat Max de beste is, Politik, en Russell daar dicht bij zit. Maar het punt is: “niet nodig” betekent niet hetzelfde als “niet willen hebben”.

      • + 1
      • 3 jan 2026 - 15:24
    • Stoffelman

      Posts: 6.244

      "Ik wil best inhoudelijk blijven discussiëren, maar dan graag met terechte en gefundeerde argumenten, en niet enkel op één incident blijven hameren."

      ----

      Dat ene incident is wel een belangrijk, argument.
      Eentje dat je misschien liever onder de mat wil schuiven, maar het blijft belangrijk.

      • + 1
      • 3 jan 2026 - 15:38
  • Pietje Bell

    Posts: 32.683

    Max beschouwt Nelson Piquet al jaren als zijn vriend. Hij heeft hem in 2016 zelfs aan
    Kelly gekoppeld.
    Ik vraag me af welke vriend je voor de zoveelste keer dronken afbeeldt en de wereld
    laat zien hoe Max zijn kont laat zien (met boxershort aan) voor de camera.
    Ook plaatst hij nog een nietszeggende video online puur vanwege het feit dat Max op
    de achtergrond te horen is en in het Portugees "Suck my d*ck. F*ck" zegt.
    Welk soort vriend doet zoiets?!
    Die vriend is zijn zwager en de vader van zijn zusters dochter!!
    De ene video van Nelson was versneld gepost, maar men heeft de beelden uiteraard
    in slow motion gepost:

    https://x(.)com/formuLau16/status/2007352875702456461

    https://pbs.twimg(.)com/media/G9rtmZSXAAA_xq7?format=jpg&name=large

    Foto: https://pbs.twimg(.)com/media/G9rtmZTWoAAs6Fh?format=jpg&name=large

    Dronken Max: https://imgur(.)com/uyJGDuC

    "Conseguem reconhecer essa voz de fundo?! 😂
    Herken je die stem op de achtergrond?! 😂"

    https://x(.)com/PortalRBRBrasil/status/2006854265688698939

    Max zijn Portugese uitspraak: https://imgur(.)com/ZlYahJQ

    En Kelly vond het allemaal wel best. Die vierde op haar eigen manier O & N.

    https://i.imgur(.)com/Nsq8UZA.png

    Ik zie liever Kate Bush; 1000 keer liever. https://imgur(.)com/iCMy0gs

    • + 1
    • 3 jan 2026 - 12:00
    • Pietje Bell

      Posts: 32.683

      Voor wie de hele supersnelle video van Nelson jr wil zien waarin ook
      bv Penelope haar balletkunsten vertoont:

      tinyurl.com/mhu8brn9

      • + 0
      • 3 jan 2026 - 12:19
    • WickieDeViking

      Posts: 29

      Dit wordt naar mijn idee wel erg zwaar geïnterpreteerd. Het gaat om informele beelden in een privésetting, niet om een bewuste poging om Max in diskrediet te brengen. Dat het gedeeld wordt, betekent niet automatisch dat er kwade bedoelingen achter zitten. Veel mensen posten dit soort dingen zonder stil te staan bij het bereik.

      Max is volwassen, weet dat hij gefilmd wordt en maakt zelf ook opmerkingen. Als hij of zijn omgeving hier echt een probleem mee had, was dat inmiddels wel duidelijk geworden. Binnen vriendschappen en families gelden nu eenmaal andere normen dan hoe buitenstaanders het beoordelen.

      • + 6
      • 3 jan 2026 - 12:25
    • Pietje Bell

      Posts: 32.683

      @WDV, dit zijn privé beelden voor in de familie kring en niet om online te zetten zodat iedereen over de hele wereld ze kan zien!
      Max is een bekende persoonlijkheid.

      Als op een verjaardagsfeestje een aangeschoten familielid zijn broek voor de lol laat zakken als de camera draait ga je dat toch ook niet online plaatsen?! iets met normen en waarden.

      • + 1
      • 3 jan 2026 - 12:41
    • WickieDeViking

      Posts: 29

      Ja, normaal zouden zulke beelden binnen de familie blijven, maar het punt is dat we niet precies weten wat de intentie was van degene die het postte.

      Dat Max een bekende persoonlijkheid is, betekent niet dat iedere informele grap automatisch een groot schandaal is. Achteraf alles uitvergroten en intenties toeschrijven zegt vaak meer over hoe wij ernaar kijken dan over de mensen in de video zelf.

      • + 5
      • 3 jan 2026 - 12:52
    • Housmans

      Posts: 313

      🤣 😂 🤣

      Lekker de keyboard warrior uithangen en alles maar dan ook alles rondom Max afzeiken, en dan het hebben over normen en waarden...🤔

      • + 3
      • 3 jan 2026 - 13:18
    • WickieDeViking

      Posts: 29

      Het helpt vaak om even een stap terug te doen en te kijken naar feiten en context in plaats van te reageren op elk fragment dat je op social media ziet.

      Nu lijkt het soms meer een project om alles uit te vergroten. Dan wordt het lastig om nog objectief naar dingen te kijken, zeker als je elke fragmentaire post of video als bewijs gebruikt.

      • + 5
      • 3 jan 2026 - 13:32
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.151

    Wat heb je aan Max als je vriend George al hebt denk ik dan.

    • + 0
    • 3 jan 2026 - 12:22
    • schwantz34

      Posts: 41.683

      Toto schuift gladde paling Sjors zonder pardon aan de kant als hij vriend Max kan krijgen voor 27 mocht het RBPT/Ford project niet voldoende potentie hebben om titels mee te pakken.

      • + 9
      • 3 jan 2026 - 12:36
    • WickieDeViking

      Posts: 29

      Russell is een uitstekende coureur, maar Max is meer dan alleen punten scoren. Hij tilt een heel team naar een hoger niveau, legt constante druk op de concurrentie en kan races winnen waar anderen dat niet kunnen.

      Sportief gezien kan Mercedes misschien genoeg hebben aan George, maar tactisch en psychologisch is Max een compleet andere troef die geen enkele andere rijder kan vervangen.

      • + 5
      • 3 jan 2026 - 13:04
    • Ernie5335

      Posts: 5.742

      Max is in ieder geval (nog) geen Ouw-sjagerijn 😂

      • + 0
      • 3 jan 2026 - 14:46
    • Lulham

      Posts: 656

      Met George als uithangbord verkoop je een stuk minder auto's dan met Verstappen...

      • + 1
      • 3 jan 2026 - 15:14
  • WickieDeViking

    Posts: 29

    Hij zegt dat Mercedes Max niet nodig zou hebben als Russell en Antonelli goed presteren, maar dat klopt gewoon niet. Max is niet alleen een topcoureur, hij tilt een heel team naar een ander niveau en maakt een directe tegenstander automatisch zwakker.

    Zelfs als George en Antonelli presteren, verandert dat niets aan het strategische voordeel van Verstappen bij een concurrent. Sportief kun je zeggen dat ze goed genoeg zijn, maar tactisch en mentaal is Max een gamechanger. Mercedes zou hem nooit afwijzen puur omdat ze een paar jonge talenten hebben, ze zouden hem juist willen hebben om Red Bull te verzwakken.

    Max hebben is jezelf sterker maken én je tegenstander verzwakken. Dat is iets wat Montoya blijkbaar over het hoofd ziet.

    • + 4
    • 3 jan 2026 - 12:30
    • pieranja

      Posts: 9

      Ik ben het met je eens. Het is toch een volstrekte no-brainer om een coureur als Max te contracteren. Je haalt zoveel potentieel binnen op allerlei vlakken. Je wordt er als team alleen maar beter van. En het kan best al goed zijn bij Mercedes, maar je streeft altijd naar beter.

      • + 7
      • 3 jan 2026 - 12:49
  • Sil

    Posts: 239

    Mercedes heeft inderdaad een duo die sterk aan gewaagd is, net als McLaren. Dus daarin geef ik Montoya gelijk. Die twee die teams hebben Verstappen niet nodig, wil niet zeggen dat als Verstappen beschikbaar komt ze hem niet willen hebben, iets wat vele Max adoratie ‘fans’ niet van elkaar kunnen onderscheiden. Ferrari daarin tegen heeft helaas maar presterende rijder, ik hoop Verstappen alleen nooit bij Ferrari te zien, dat zou beteken dat ik na 20+ jaren voor een andere team moet juichen. Begrijp me niet verkeerd Verstappen is de beste op dit moment, maar qua persoonlijkheid heb ik echt 0,0 met hem.

    • + 2
    • 3 jan 2026 - 13:08
    • Williams_F1

      Posts: 1.278

      Verstappen is de beste zeg je, hij kan JOUW team dus wereldkampioen maken. Maar ok zijn persoonlijkheid staat meneer niet aan.
      Nou dat zal mij aan mijn kont roesten, welkom in welke vorm dan ook bij mijn team!

      • + 3
      • 3 jan 2026 - 13:43
    • Sil

      Posts: 239

      @Williams_F1
      Verstappen zou Ferrari wellicht wereldkampioen kunnen maken, echter schat ik LeClerc daar ook toe in staat. En den 100x liever met LeClerc dan met Verstappen. Maar goed kennelijk sta jij daar ander is, en dat kan mij weer aan m’n kont roesten.

      • + 2
      • 3 jan 2026 - 14:03
    • NicoS

      Posts: 19.986

      Ik heb ook 0.0 met @Sil qua persoonlijkheid….;)
      Lekker belangrijk wat iemand heeft met de persoonlijkheid van Max heeft, gaat om wat de teams vinden, niet om wat een forumtijger ervan vindt.
      Er zullen maar weinig teams nee zeggen tegen de beste coureur op de grid als hij aanklopt, tenzij ze hem niet kunnen betalen…
      Je kunt de beste coureur beter in jouw auto hebben, dan in die van de concurrentie, je maakt je eigen team sterker, en de concurrent zwakker, zo werkt dat in de sport…..
      Dat zag je afgelopen seizoen, ook al heb je een dominante auto, Verstappen is altijd een dreiging, en was ook duidelijk beter dan de coureurs in die dominante auto.

      • + 4
      • 3 jan 2026 - 14:08
    • Sil

      Posts: 239

      @Nicos,
      Waar zeg ik dat ze Verstappen niet willen hebben? Voortaan beter lezen mede forumtijger. Die denigrerende toon hoeft niet, ik mag mijn mening hier toch verkondigen, net als jij dat mag?

      • + 2
      • 3 jan 2026 - 14:17
    • NicoS

      Posts: 19.986

      @Sil,
      Ik geef aan hoe het werkt in de sport, meer niet…
      Niet meteen zo aangevallen voelen…..

      • + 4
      • 3 jan 2026 - 14:28
    • Sil

      Posts: 239

      @Nicos
      Dit is een trom die je veelal gebruikt tegen mensen die het niet met jou eens zijn. Ik lees hier vaker dan dat ik reageer, en dit is een van die redenen. Als je een ietwat afwijkende mening hebt wordt je meestal belachelijk gemaakt, inplaats van dat je een discussie aangaat. Dus bedankt voor hoe jij denkt dat het er in de sport omgaat. Ik hou er een andere mening op na.

      • + 2
      • 3 jan 2026 - 14:51
  • Larry Perkins

    Posts: 62.383

    Juan is 2026 al coke-snuivend binnen gerold en is nu alleen nog mega verward van het carbidschieten. Gelukkig hebben ze wifi in zijn paviljoen...

    • + 4
    • 3 jan 2026 - 13:38
    • HarryLam

      Posts: 5.123

      Toch vreemd he dat die zogenaamde f1 deskundigen er meningen op na houden die kant noch wal raken en die totaal de onze niet zijn.

      • + 0
      • 3 jan 2026 - 15:44
  • Williams_F1

    Posts: 1.278

    Elk team kan verstappen gebruiken, zo simpel zie ik het wel.
    Verstappen naar Ferrari? Zeer zeker.
    Verstappen naar Aston Martin? Zeer zeker.
    Verstappen naar mercedes? Zeer zeker.
    Verstappen naar Williams? Zou mooi zijn.

    • + 1
    • 3 jan 2026 - 13:41
  • jd2000

    Posts: 7.553

    Het gaat natuurlijk om meer dan rijders capaciteiten. Russell met de uitstraling van een volle asbak of een authentieke kampioen met kloten. Lijkt mij geen moeilijke keuze voor Toto. Desalniettemin hoop ik dat Max bij RB blijft. Loyaliteit is een mooie karaktereigenschap. Samen uit, samen thuis.

    • + 2
    • 3 jan 2026 - 14:38
    • Larry Perkins

      Posts: 62.383

      Precies, wat zal Toffe Toto liever hebben, een gluiperige coureur die constant om complimentjes bedelt of een coureur die schijt aan alles en iedereen heeft en alles uit zijn auto haalt...

      • + 1
      • 3 jan 2026 - 15:34
    • schwantz34

      Posts: 41.683

      En wat te denken wat het met de uitstraling van Mercedes (AMG F1 )doet als Toto een 4 voudig kampioen als Max binnen weet te hengelen? De sponsorinkomsten zullen net als de autoverkoopcijfers fors stijgen, Mercedes merchandise inkomsten idem dito. Nieuwe sponsoren zullen in de rij staan om megacontracten te willen afsluiten enz enz.

      Dus het forse salaris om de beste coureur ter wereld te laten overstappen zullen binnen no time weer terugverdiend zijn, met Toto en Mercedes als grote winnaars tot gevolg.

      • + 0
      • 3 jan 2026 - 16:01

