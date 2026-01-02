user icon
Ricciardo hielp Lawson na Red Bull-drama: "Ik had het heel zwaar"

Ricciardo hielp Lawson na Red Bull-drama: "Ik had het heel zwaar"

Liam Lawson heeft openlijk erkend dat Daniel Ricciardo een belangrijke rol speelde tijdens de lastige beginfase van zijn Formule 1-seizoen 2025. De ervaren Australiër fungeerde als klankbord voor de jonge Nieuw-Zeelander, juist in een periode waarin diens toekomst onzeker leek.

Lawson begon het seizoen nog bij Red Bull Racing naast Max Verstappen, maar die samenwerking bleek van korte duur. Na de Grand Prix van China werd hij teruggezet naar Racing Bulls, nadat hij moeite had om de grillige RB21 onder controle te krijgen. Een harde ingreep, bedoeld om zowel de prestaties van het team als het vertrouwen van Lawson te beschermen.

Ricciardo hielp Lawson op hele sportieve wijze

Zijn definitieve entree in de Formule 1 kwam er pas nadat Ricciardo eind 2024 op geruisloze wijze afscheid nam van de sport. De achtvoudig racewinnaar verdween na de Grand Prix van Singapore zonder officiële aankondiging uit de paddock, waarmee een einde kwam aan een carrière van dertien seizoenen.

In plaats van verbitterd te reageren, koos Ricciardo voor een andere houding. De Australiër probeerde juist Lawson te ondersteunen, ondanks het feit dat hij in zekere zin plaats had moeten maken voor de Nieuw-Zeelander. Ironisch genoeg was Lawson al eerder de aangewezen vervanger toen Ricciardo in 2023 zijn hand brak tijdens de Grand Prix van Nederland. Die invalbeurt in Zandvoort en de races daarna gaf Lawsons F1-loopbaan een beslissende impuls.

Red Bull-avontuur eindigt vroegtijdig voor Lawson

De promotie naar Red Bull pakte echter niet uit zoals gehoopt. Lawson worstelde met de auto en werd na enkele races weer teruggezet naar Racing Bulls, terwijl Tsunoda zijn plek innam bij Red Bull. Gaandeweg het seizoen bleek die beslissing in het voordeel van Lawson te werken, die bij zijn oude team langzaam weer vertrouwen opbouwde.

Tijdens die moeilijke periode zocht hij regelmatig contact met Ricciardo. “Hij was iemand tegen wie ik altijd opkeek toen ik jonger was,” vertelt Lawson aan PlanetF1.com. “De afgelopen jaren heb ik veel met hem samengewerkt en daardoor alleen maar meer respect voor hem gekregen, vooral door de manier waarop hij met alles is omgegaan.”

Lawson wist toch terug te krabbelen

Volgens Lawson bleef Ricciardo altijd benaderbaar. “Zeker aan het begin van dit seizoen, toen het echt zwaar was, heb ik veel met hem gesproken. Als ik hem belde voor advies, nam hij altijd de tijd. Dat zegt veel.”

Halverwege het seizoen vond Lawson zijn vorm terug. Racing Bulls-teambaas Alan Permane wees later op een doorbraak tijdens het weekend in Monaco. Hoewel een terugkeer naar Red Bull er niet meer in zat, wist Lawson aan het einde van 2025 het niveau van Isack Hadjar vrijwel te evenaren.

