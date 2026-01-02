Charles Leclerc heeft openheid van zaken gegeven over zijn privéleven. De Ferrari-coureur legde uit waarom hij en zijn partner Alexandra Saint Mleux ervoor kozen hun verloving wereldkundig te maken, en hoe hij probeert een balans te vinden tussen familie, privacy en de emotionele rollercoaster van de Formule 1.

Sinds zijn overstap naar Ferrari in 2019 is Leclerc uitgegroeid tot een van de gezichten van de sport. Die periode viel samen met de wereldwijde groei van de Formule 1, mede dankzij de Netflix-serie Drive to Survive. Met inmiddels ruim 22 miljoen volgers op Instagram en miljoenen fans op andere platforms staat de Monegask vrijwel constant in de schijnwerpers.

Leclerc blij om Ferrari-rijder te zijn

In gesprek met RACER blikt de 28-jarige coureur terug op hoe zijn leven is veranderd sinds zijn Formule 1-debuut bij Sauber in 2018. In zijn eerste seizoen kon hij nog relatief anoniem over straat, iets wat snel veranderde na zijn overstap naar de Scuderia. Toch heeft Leclerc weinig te klagen. “Uiteindelijk heb ik enorm veel geluk dat ik kan doen wat ik het liefste doe, bij het team waar ik altijd al van heb gedroomd om voor te rijden, met zoveel steun van alle kanten,” stelt hij.

Dat de bekendheid ook ten koste gaat van zijn privacy, erkent Leclerc. “Ja, je hebt iets minder privacy. Of je kunt het wel hebben, maar je moet je leven veel beter organiseren dan vroeger, toen ik nog een normaal leven leidde,” legt hij uit. “Daar staat tegenover dat er zoveel voordelen zijn, dat het geen probleem is. Ik kan er echt niet over klagen.”

Leclerc gaat binnenkort trouwen

De verloving met Saint Mleux maakten zij op 2 november bewust zelf bekend. “Het voelde gewoon fijn om eens wat positief nieuws te delen,” vertelt Leclerc. Het onderscheid tussen werk en privé blijft echter lastig. “Soms wil je gewoon even normaal zijn, een moment met je moeder doorbrengen, en dat is nu ingewikkelder.”

De Ferrari-coureur benadrukt dat de emoties uit de Formule 1 vaak doorwerken in zijn privéleven. “Formule 1 is zo’n groot onderdeel van mijn leven. Racen betekent enorm veel voor me. Alles draait om familie, vrienden en de sport,” zegt hij. “Als je zo gepassioneerd bent, beleef je alles heel intens.”

Dat heeft gevolgen na het weekend. “Na een slechte race kom ik teleurgesteld thuis, na een goede race juist met een beter gevoel,” geeft Leclerc toe. “Met ervaring leer je die twee zoveel mogelijk van elkaar te scheiden. Na elke race probeer ik te resetten, ongeacht de uitslag, en weer opnieuw te beginnen.”