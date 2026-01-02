user icon
icon

Leclerc openhartig: "Als Ferrari-coureur heb je weinig privacy"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Leclerc openhartig: "Als Ferrari-coureur heb je weinig privacy"

Charles Leclerc heeft openheid van zaken gegeven over zijn privéleven. De Ferrari-coureur legde uit waarom hij en zijn partner Alexandra Saint Mleux ervoor kozen hun verloving wereldkundig te maken, en hoe hij probeert een balans te vinden tussen familie, privacy en de emotionele rollercoaster van de Formule 1.

Sinds zijn overstap naar Ferrari in 2019 is Leclerc uitgegroeid tot een van de gezichten van de sport. Die periode viel samen met de wereldwijde groei van de Formule 1, mede dankzij de Netflix-serie Drive to Survive. Met inmiddels ruim 22 miljoen volgers op Instagram en miljoenen fans op andere platforms staat de Monegask vrijwel constant in de schijnwerpers.

Meer over Ferrari Ferrari kondigt vertrek van groot talent aan

Ferrari kondigt vertrek van groot talent aan

1 jan
 Pijnlijk: 'Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat'

Pijnlijk: 'Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat'

26 dec 2025

Leclerc blij om Ferrari-rijder te zijn

In gesprek met RACER blikt de 28-jarige coureur terug op hoe zijn leven is veranderd sinds zijn Formule 1-debuut bij Sauber in 2018. In zijn eerste seizoen kon hij nog relatief anoniem over straat, iets wat snel veranderde na zijn overstap naar de Scuderia. Toch heeft Leclerc weinig te klagen. “Uiteindelijk heb ik enorm veel geluk dat ik kan doen wat ik het liefste doe, bij het team waar ik altijd al van heb gedroomd om voor te rijden, met zoveel steun van alle kanten,” stelt hij.

Dat de bekendheid ook ten koste gaat van zijn privacy, erkent Leclerc. “Ja, je hebt iets minder privacy. Of je kunt het wel hebben, maar je moet je leven veel beter organiseren dan vroeger, toen ik nog een normaal leven leidde,” legt hij uit. “Daar staat tegenover dat er zoveel voordelen zijn, dat het geen probleem is. Ik kan er echt niet over klagen.”

Leclerc gaat binnenkort trouwen

De verloving met Saint Mleux maakten zij op 2 november bewust zelf bekend. “Het voelde gewoon fijn om eens wat positief nieuws te delen,” vertelt Leclerc. Het onderscheid tussen werk en privé blijft echter lastig. “Soms wil je gewoon even normaal zijn, een moment met je moeder doorbrengen, en dat is nu ingewikkelder.”

De Ferrari-coureur benadrukt dat de emoties uit de Formule 1 vaak doorwerken in zijn privéleven. “Formule 1 is zo’n groot onderdeel van mijn leven. Racen betekent enorm veel voor me. Alles draait om familie, vrienden en de sport,” zegt hij. “Als je zo gepassioneerd bent, beleef je alles heel intens.”

Dat heeft gevolgen na het weekend. “Na een slechte race kom ik teleurgesteld thuis, na een goede race juist met een beter gevoel,” geeft Leclerc toe. “Met ervaring leer je die twee zoveel mogelijk van elkaar te scheiden. Na elke race probeer ik te resetten, ongeacht de uitslag, en weer opnieuw te beginnen.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Charles Leclerc Ferrari

Reacties (0)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.672
  • Podiums 50
  • Grand Prix 173
  • Land Monaco
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, Monaco
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar