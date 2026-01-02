user icon
icon

Hadjar baart opzien: "Ik was woedend toen Verstappen Hamilton versloeg"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hadjar baart opzien: "Ik was woedend toen Verstappen Hamilton versloeg"

Isack Hadjar heeft een uitspraak gedaan die bij Red Bull Racing niet in goede aarde kan belanden. De Fransman, die komend seizoen de nieuwe teamgenoot wordt van Max Verstappen bij Red Bull, is namelijk groot fan van Lewis Hamilton. Zo erg, dat hij niet te spreken was toen Verstappen op controversiële wijze Hamilton versloeg in strijd om de wereldtitel in 2021.

De Fransman heeft nooit een geheim gemaakt van zijn bewondering voor Hamilton. Toen de Brit zijn debuut maakte in de Formule 1, was Hadjar nog maar twee jaar oud. “Ik kan me eigenlijk geen Formule 1 zonder Lewis herinneren”, vertelt hij in The Red Flags Podcast, waarin hij terugblikt op zijn eerste herinneringen aan de sport.

Meer over Lewis Hamilton Pijnlijk: 'Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat'

Pijnlijk: 'Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat'

26 dec 2025
 Bizar: 'Mercedes had naar rechter gemoeten na wereldtitel Verstappen'

Bizar: 'Mercedes had naar rechter gemoeten na wereldtitel Verstappen'

26 dec 2025

Hadjar kijkt enorm op naar Hamilton

“Ik weet nog dat ik als kind voor de televisie zat en hoopte dat Lewis niet met pensioen zou gaan”, aldus Hadjar. “Ik wilde de Formule 1 halen terwijl hij nog steeds zou racen.” Met een leeftijdsverschil van twintig jaar leek dat scenario onwaarschijnlijk, maar uiteindelijk kwam het er toch van. “Mijn eerste seizoen in de Formule 1 viel samen met zijn eerste jaar bij Ferrari. Dat is op een bepaalde manier wel iconisch.”

Dat Hadjar daadwerkelijk tegen zijn idool mocht racen, noemt hij een privilege. “Ik had nooit echt gedacht dat het zou gebeuren. Ik ging er altijd vanuit dat hij al gestopt zou zijn tegen de tijd dat ik de Formule 1 haalde. Dat ik nu met hem op de baan sta, is heel bijzonder.”

Hadjar kijkt uit naar gevecht met Hamilton

In 2025 kwam het zelfs tot meerdere directe duels. “Ik ga natuurlijk niet voor hem aan de kant”, lacht Hadjar. “Maar het ís wel Lewis. Je weet dat het een gevecht op het hoogste niveau wordt en dat hij laat zal remmen.” Opvallend detail: waar Hamilton in dat seizoen zonder podium bleef, stond Hadjar wél op het ereschavot. In Zandvoort werd de toenmalige Racing Bulls-coureur derde.

Austin 2012 maakte indruk op Hadjar

Gevraagd naar zijn favoriete momenten uit Hamiltons carrière, hoeft Hadjar niet lang na te denken. “Hij heeft meer dan honderd races gewonnen, dus er zijn er genoeg. Toch is zijn overwinning in Austin in 2012 me altijd bijgebleven. Ik was toen acht jaar oud en weet nog precies dat ik die race zag.” Ook Hamiltons zevende wereldtitel in 2020 maakt indruk. “In Turkije was hij niet de snelste, maar hij gebruikte zijn verstand. In die natte omstandigheden maakten anderen fouten, maar Lewis bleef overeind.”

Hadjar sloeg op tv na wereldtitel Verstappen

Hadjar sloot zich in 2021 aan bij het Red Bull-talententeam en debuteert in 2026 bij het hoofdteam, als teamgenoot van Verstappen. Dat maakt zijn beleving van Abu Dhabi 2021 extra interessant. “Ik zat alleen op mijn kamer”, vertelt hij. “Geen camera’s, geen microfoon. Ik sloeg letterlijk op de tv en juichte keihard voor Lewis.”

De late Safety Car die Verstappen de titel opleverde, zorgde voor frustratie bij Hadjar. Toch kon hij het succes van zijn huidige werkgever ook plaatsen. “Ik was blij voor Red Bull”, zegt hij met een glimlach. “Mercedes gaf mij geen kans om de Formule 1 te halen. Ik leefde mee met Lewis, maar het waren gemengde gevoelens.”

Inmiddels is Hamilton niet alleen een voorbeeld, maar ook een directe concurrent. “Hij heeft me vorig jaar ook veel advies gegeven, vooral over het leven”, onthult Hadjar. “We hebben zelfs Uno gespeeld. Ik heb vier uur met hem in de trailer gezeten en we hebben vooral gepraat.” Dat zijn idool nu een tegenstander is, blijft wennen. “Het is vreemd, maar ik geniet er ook van. En in 2026 zal dat alleen maar intenser worden.”

schwantz34

Posts: 41.677

De late Safety Car die Verstappen de titel opleverde, zorgde voor frustratie bij Hadjar.


Niet alleen bij Hadjar, hier lopen er ook nog flink wat na te snotteren...

  • 12
  • 2 jan 2026 - 16:55
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Isack Hadjar Red Bull Racing

Reacties (6)

Login om te reageren
  • schwantz34

    Posts: 41.677

    De late Safety Car die Verstappen de titel opleverde, zorgde voor frustratie bij Hadjar.


    Niet alleen bij Hadjar, hier lopen er ook nog flink wat na te snotteren...

    • + 12
    • 2 jan 2026 - 16:55
    • Canson Po

      Posts: 2.938

      *hands out tissues* LoL

      • + 0
      • 2 jan 2026 - 17:46
    • StevenQ

      Posts: 9.953

      Maar diezelfde personen vergeten altijd dat zonder wat Mercedes deed in Silverstone en Hongarije die laatste race niet eens belangrijk meer was geweest voor de titel.

      AD21 was Karma, niks minder

      • + 8
      • 2 jan 2026 - 18:16
    • GetInThereLewis

      Posts: 1.012

      StevenQ
      Monza, Brazilië en Jedda ben jij kennelijk vergeten.

      • + 2
      • 2 jan 2026 - 20:42
  • Knalpijp

    Posts: 2.305

    Die gastjes zijn altijd boos!

    • + 1
    • 2 jan 2026 - 18:28
  • elflitso

    Posts: 1.715

    Die Hadjar is wel vrienden aan het maken daar bij RBR. Of gaat het steeds over hetzelfde interview maar dan net wat anders geschreven?!

    • + 0
    • 2 jan 2026 - 20:38

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.533
  • Podiums 132
  • Grand Prix 232
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar