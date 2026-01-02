Isack Hadjar heeft een uitspraak gedaan die bij Red Bull Racing niet in goede aarde kan belanden. De Fransman, die komend seizoen de nieuwe teamgenoot wordt van Max Verstappen bij Red Bull, is namelijk groot fan van Lewis Hamilton. Zo erg, dat hij niet te spreken was toen Verstappen op controversiële wijze Hamilton versloeg in strijd om de wereldtitel in 2021.

De Fransman heeft nooit een geheim gemaakt van zijn bewondering voor Hamilton. Toen de Brit zijn debuut maakte in de Formule 1, was Hadjar nog maar twee jaar oud. “Ik kan me eigenlijk geen Formule 1 zonder Lewis herinneren”, vertelt hij in The Red Flags Podcast, waarin hij terugblikt op zijn eerste herinneringen aan de sport.

Hadjar kijkt enorm op naar Hamilton

“Ik weet nog dat ik als kind voor de televisie zat en hoopte dat Lewis niet met pensioen zou gaan”, aldus Hadjar. “Ik wilde de Formule 1 halen terwijl hij nog steeds zou racen.” Met een leeftijdsverschil van twintig jaar leek dat scenario onwaarschijnlijk, maar uiteindelijk kwam het er toch van. “Mijn eerste seizoen in de Formule 1 viel samen met zijn eerste jaar bij Ferrari. Dat is op een bepaalde manier wel iconisch.”

Dat Hadjar daadwerkelijk tegen zijn idool mocht racen, noemt hij een privilege. “Ik had nooit echt gedacht dat het zou gebeuren. Ik ging er altijd vanuit dat hij al gestopt zou zijn tegen de tijd dat ik de Formule 1 haalde. Dat ik nu met hem op de baan sta, is heel bijzonder.”

Hadjar kijkt uit naar gevecht met Hamilton

In 2025 kwam het zelfs tot meerdere directe duels. “Ik ga natuurlijk niet voor hem aan de kant”, lacht Hadjar. “Maar het ís wel Lewis. Je weet dat het een gevecht op het hoogste niveau wordt en dat hij laat zal remmen.” Opvallend detail: waar Hamilton in dat seizoen zonder podium bleef, stond Hadjar wél op het ereschavot. In Zandvoort werd de toenmalige Racing Bulls-coureur derde.

Austin 2012 maakte indruk op Hadjar

Gevraagd naar zijn favoriete momenten uit Hamiltons carrière, hoeft Hadjar niet lang na te denken. “Hij heeft meer dan honderd races gewonnen, dus er zijn er genoeg. Toch is zijn overwinning in Austin in 2012 me altijd bijgebleven. Ik was toen acht jaar oud en weet nog precies dat ik die race zag.” Ook Hamiltons zevende wereldtitel in 2020 maakt indruk. “In Turkije was hij niet de snelste, maar hij gebruikte zijn verstand. In die natte omstandigheden maakten anderen fouten, maar Lewis bleef overeind.”

Hadjar sloeg op tv na wereldtitel Verstappen

Hadjar sloot zich in 2021 aan bij het Red Bull-talententeam en debuteert in 2026 bij het hoofdteam, als teamgenoot van Verstappen. Dat maakt zijn beleving van Abu Dhabi 2021 extra interessant. “Ik zat alleen op mijn kamer”, vertelt hij. “Geen camera’s, geen microfoon. Ik sloeg letterlijk op de tv en juichte keihard voor Lewis.”

De late Safety Car die Verstappen de titel opleverde, zorgde voor frustratie bij Hadjar. Toch kon hij het succes van zijn huidige werkgever ook plaatsen. “Ik was blij voor Red Bull”, zegt hij met een glimlach. “Mercedes gaf mij geen kans om de Formule 1 te halen. Ik leefde mee met Lewis, maar het waren gemengde gevoelens.”

Inmiddels is Hamilton niet alleen een voorbeeld, maar ook een directe concurrent. “Hij heeft me vorig jaar ook veel advies gegeven, vooral over het leven”, onthult Hadjar. “We hebben zelfs Uno gespeeld. Ik heb vier uur met hem in de trailer gezeten en we hebben vooral gepraat.” Dat zijn idool nu een tegenstander is, blijft wennen. “Het is vreemd, maar ik geniet er ook van. En in 2026 zal dat alleen maar intenser worden.”