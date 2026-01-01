Voormalig Red Bull-coureur Sergio Perez keert dit jaar terug op de Formule 1-grid bij het team van Cadillac. De Mexicaan stond vorig jaar aan de zijlijn, maar hij heeft zeker niet stilgezeten. Hij heeft vorig jaar tijdens het seizoen een speciaal cadeautje ontvangen van zijn voormalig teamgenoot Max Verstappen.

Perez verloor eind 2024 zijn zitje bij het team van Red Bull Racing. De Mexicaan werd vervangen door Liam Lawson, die op zijn beurt werd vervangen door Yuki Tsunoda. Perez vond geen nieuw zitje voor 2025, en bracht het jaar door in zijn thuisland Mexico. Hij heeft zich echter op geen enkel moment verveeld, en hij tekende een contract bij zijn nieuwe werkgever Cadillac.

Bij Cadillac keert Perez terug in de Formule 1-wereld, waar hij vorig jaar afstand van nam. De Mexicaan liet zijn gezicht niet zien in de paddock, ook niet in zijn thuisland. Zijn mediaoptredens waren schaars, en Perez maakte ook weinig meters op de baan. Hij werkte in november met Cadillac wel een TPC-test af met een oude Ferrari op het circuit van Imola.

Geheime ontmoeting?

Verder bleef Perez ver weg van de Formule 1-wereld, maar dat betekent niet dat hij alles en iedereen volledig heeft genegeerd. Op Instagram deelde Perez een serie foto's van zijn 2025 om het nieuwe jaar in te luiden. Te zien is hoe Perez genoot van zijn gezin en een potje golf. Wie doorscrollt, ziet dat Perez ook een ontmoeting heeft gehad met zijn oud-teamgenoot Max Verstappen.

Wat zegt Verstappen tegen Perez?

De twee coureurs poseren lachend in vrijetijdskleding, en te zien is hoe Verstappen één van zijn helmen overhandigt aan Perez. Het is een soort afscheidscadeautje voor de Mexicaan, die eind 2024 met stille trom uit de sport was vertrokken. Verstappen heeft op de helm een boodschap geschreven voor zijn vriend en oud-teamgenoot. Wie goed leest, ziet dat Verstappen een mooie tekst heeft achtergelaten: "Dankjewel dat je een geweldige teamgenoot en vriend bent geweest."