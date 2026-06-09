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Herta vervangt Perez tijdens VT1 in Barcelona

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Herta vervangt Perez tijdens VT1 in Barcelona

Colton Herta neemt aankomend weekend in Spanje in de eerste vrije training plaats in de Cadillac van Sergio Pérez. De Amerikaanse renstal had eerder aangekondigd dat Herta in Barcelona mocht rijden, maar het was nog niet duidelijk wie hij zou vervangen. Voor Herta wordt dit zijn eerste officiële Formule 1-sessie.

Herta nam eind vorig jaar afscheid van de IndyCar om zijn Formule 1-droom na te gaan jagen. Hij werd testcoureur van Andretti en kreeg een zitje bij Hitech in de Formule 2 om kennis te kunnen maken met de omstandigheden en de F1-circuits. Dat Herta vrije trainingen zou gaan rijden, lag al langer vast. Alle teams zijn verplicht om per auto minimaal twee keer een rookie in te zetten in een vrije training.

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Wat is het doel van Herta?

Herta zal dit jaar vier vrije trainingen gaan rijden, en rijdt zijn eerste sessie in Barcelona. Cadillac heeft in de preview bekendgemaakt dat hij in de auto van Pérez zal gaan rijden, en de Amerikaan heeft er veel zin in: "Ik voel me er klaar voor. Ik heb al veel tijd doorgebracht in de simulator in Charlotte om het circuit te leren en de procedures die ik moet volgen onder de knie te krijgen. Ik heb ook tijd doorgebracht met het team in Silverstone en was op de circuits om te zien hoe ze werken, zodat ik snel op snelheid kan komen."

Herta zal niet gaan jagen op de snelste tijd: "Het doel is om een foutloze sessie te rijden en het team te helpen de benodigde data te verzamelen, en om te wennen aan de Formule 1-auto. Het wordt zeker een druk weekend, want ik rijd tegelijkertijd ook in de Formule 2. Maar dat ik het druk heb is echt een voorrecht, dus ik kijk er heel erg naar uit."

Herta heeft het lastig

Herta heeft een lastige start van het seizoen in de Formule 2 achter de rug. De Amerikaan staat na vier raceweekenden op de dertiende plaats in het kampioenschap, met slechts dertien punten achter zijn naam. Afgelopen weekend in Monaco kreeg Herta het niet voor elkaar om punten te pakken.

Hoe is Cadillac begonnen?

Het team van Cadillac debuteert dit jaar in de Formule 1, en ze maken een aardige indruk. Afgelopen weekend in Monaco hield Pérez zijn hoofd koel in de chaotische race, en werd hij in eerste instantie als tiende geklasseerd. Hij stond bij de herstart echter niet goed in zijn startvlak, waardoor hij een tijdstraf kreeg en ver terugzakte in de uitslag.

F1 Nieuws Sergio Perez Colton Herta Cadillac GP Barcelona 2026

Reacties (2)

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  • HarryLam

    Posts: 5.505

    Heeft Herta dan al een F1 licentie ?

    • + 0
    • 9 jun 2026 - 15:26
  • Snorremans

    Posts: 289

    Heeft in de F2 ook nog geen drol laten zien. Voorlopige een hype om niks.

    • + 0
    • 9 jun 2026 - 15:34

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Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
39
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Williams
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

MX Sergio Perez -
  • Team Cadillac F1
  • Punten 1.450
  • Podiums 35
  • Grand Prix 213
  • Land MX
  • Geb. datum 26 jan 1990 (36)
  • Geb. plaats Guadalajara, MX
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,73 m
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Team profiel

Cadillac
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