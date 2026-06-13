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FIA-stewards doen uitspraak over gedrag Antonelli

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FIA-stewards doen uitspraak over gedrag Antonelli

Andrea Kimi Antonelli is ontsnapt aan een zware straf na de derde vrije training in Barcelona. De Italiaanse Mercedes-coureur moest zich melden voor zijn rijgedrag aan het einde van de sessie, maar hij heeft geen straf ontvangen. Hij is goed weggenomen met een reprimande.

Antonelli kende een frustrerende derde vrije training op het circuit van Barcelona. Hij kon geen snelle tijd noteren, omdat hij werd gehinderd door het verkeer. Zo kwam hij Aston Martin-coureur Lance Stroll tegen in de tweede bocht, en dat zorgde voor frustratie. De stewards vonden echter niet dat Stroll hier de fout in was gegaan, maar dat Antonelli een foutje had gemaakt.

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Wat was er aan de hand?

De stewards hebben met Antonelli, Stroll en de twee teams gesproken en zijn tot de conclusie gekomen dat een reprimande genoeg is. De stewards stellen dat Antonelli werd gehinderd door Stroll in de tweede bocht, maar dat hij daarna zelf de fout inging. Bij het inrijden van de tweede bocht, botvierde Antonelli zijn frustratie door vol op zijn rem te drukken. Hij voerde dus een braketest uit ten opzichte van de Canadees, en dat is niet helemaal de bedoeling.

De stewards vonden dat de viel onder de noemer van 'erratic driving', en dat levert hem een reprimande op. Antonelli gaf bij de stewards toe dat hij dit had gedaan, en stelde dat het kwam door frustratie. Hij bood bij de stewards zijn excuses aan, en accepteerde zijn reprimande. Voor Antonelli is het zijn eerste driving reprimande van het jaar, en hij hoeft zich voorlopig geen zorgen te maken over een straf.

Focus op de kwalificatie

Voor Antonelli en Mercedes kan de focus nu volledig naar de kwalificatie van later vandaag. Om 16:00 gaat deze sessie van start, en WK-leider Antonelli geldt vanzelfsprekend als één van de favorieten voor de pole position. In de vrije trainingen ziet zijn teamgenoot George Russell er nu echter sneller uit.

Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Barcelona 2026

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 306
  • Podiums 9
  • Grand Prix 30
  • Land Italië
  • Geb. datum 25 aug 2006 (19)
  • Geb. plaats Bologna, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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