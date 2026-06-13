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Russell weigert hand in eigen boezem te steken: "Soms heb je het niet in de hand"

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Russell weigert hand in eigen boezem te steken: "Soms heb je het niet in de hand"

George Russell weigert zich neer te leggen bij de forse achterstand op teamgenoot Andrea Kimi Antonelli in het wereldkampioenschap. De Mercedes-coureur staat momenteel 68 punten achter de jonge Italiaan, maar is ervan overtuigd dat die kloof geen eerlijk beeld geeft van zijn prestaties in het huidige seizoen.

Na een frustrerend weekend in Monaco nam Russell de tijd om zijn seizoen onder de loep te nemen. Daarbij kwam hij tot de conclusie dat pech en omstandigheden buiten zijn controle een grote rol hebben gespeeld in zijn huidige positie in de WK-stand.

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Russell ziet gemiste podiums en zeges door pech

Volgens Russell zou het kampioenschap er heel anders hebben uitgezien als de kaarten dit seizoen iets gunstiger waren gevallen. De Brit wijst op meerdere races waarin hij volgens eigen zeggen podiumplaatsen en mogelijk zelfs overwinningen uit handen zag glippen.

"Toen ik het seizoen nog eens rustig analyseerde, besefte ik dat ik in een normaal en neutraal jaar waarschijnlijk al meerdere extra podiums had gepakt. Dan had ik in vijf van de eerste zes races op het podium kunnen staan en misschien zelfs een paar zeges kunnen boeken. Ik zou waarschijnlijk nog steeds achter Kimi staan, maar het verschil zou er compleet anders uitzien", aldus Russell.

De Mercedes-coureur benadrukt dat hij zichzelf weinig kan verwijten. Problemen met de motor, ongelukkige Safety Car-situaties en strategische tegenvallers hebben volgens hem een flinke impact gehad op zijn puntentotaal.

Focus verschuift van titelstrijd naar raceplezier

Door de grote achterstand in het kampioenschap voelt Russell naar eigen zeggen minder druk dan voorheen. De Brit heeft zijn focus verlegd naar het maximaliseren van zijn prestaties per raceweekend, zonder voortdurend naar de WK-stand te kijken.

"Ik richt me nu gewoon op elke afzonderlijke race. Sommige dingen heb je simpelweg niet in de hand. Als een motor ermee ophoudt of een Safety Car op het verkeerde moment verschijnt, kun je daar niets aan veranderen. Daarom probeer ik vooral te genieten van het racen en het maximale uit mezelf te halen, zoals ik dat altijd heb gedaan in de Formule 1."

Russell onthulde daarnaast dat hij al zes jaar regelmatig samenwerkt met een sportpsycholoog. Die gesprekken helpen hem om prestaties en emoties beter van elkaar te scheiden. "Als ik deze achterstand puur door mijn eigen prestaties had opgelopen, zou dat veel moeilijker te accepteren zijn. Maar een groot deel van die verloren punten kwam voort uit omstandigheden waar ik geen invloed op had. Dat perspectief helpt om de situatie in de juiste context te plaatsen."

f(1)orum

Posts: 10.128

"Russell weigert hand in eigen boezem te steken"
Groot gelijk; ik doe dat zelf ook nooit. Ik ken namelijk een mooiere boezem waar ik m'n hand in kan steken....

  • 1
  • 13 jun 2026 - 14:34
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mercedes

Reacties (4)

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  • f(1)orum

    Posts: 10.129

    "Russell weigert hand in eigen boezem te steken"
    Groot gelijk; ik doe dat zelf ook nooit. Ik ken namelijk een mooiere boezem waar ik m'n hand in kan steken....

    • + 1
    • 13 jun 2026 - 14:34
    • schwantz34

      Posts: 42.167

      Dat is best een persoonlijke ontboezeming!

      • + 0
      • 13 jun 2026 - 14:45
    • f(1)orum

      Posts: 10.129

      Yep, maar dat boezemt mij geen angst in.

      • + 0
      • 13 jun 2026 - 14:47
  • Bertrand Gachot

    Posts: 841

    Sjors kan ook helemaal niks goed doen! Als hij zijn hand in een willekeurige andere boezem had gestoken was er ook een hoop gezeur.

    • + 0
    • 13 jun 2026 - 14:34

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.120
  • Podiums 26
  • Grand Prix 158
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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