George Russell weigert zich neer te leggen bij de forse achterstand op teamgenoot Andrea Kimi Antonelli in het wereldkampioenschap. De Mercedes-coureur staat momenteel 68 punten achter de jonge Italiaan, maar is ervan overtuigd dat die kloof geen eerlijk beeld geeft van zijn prestaties in het huidige seizoen.

Na een frustrerend weekend in Monaco nam Russell de tijd om zijn seizoen onder de loep te nemen. Daarbij kwam hij tot de conclusie dat pech en omstandigheden buiten zijn controle een grote rol hebben gespeeld in zijn huidige positie in de WK-stand.

Russell ziet gemiste podiums en zeges door pech

Volgens Russell zou het kampioenschap er heel anders hebben uitgezien als de kaarten dit seizoen iets gunstiger waren gevallen. De Brit wijst op meerdere races waarin hij volgens eigen zeggen podiumplaatsen en mogelijk zelfs overwinningen uit handen zag glippen.

"Toen ik het seizoen nog eens rustig analyseerde, besefte ik dat ik in een normaal en neutraal jaar waarschijnlijk al meerdere extra podiums had gepakt. Dan had ik in vijf van de eerste zes races op het podium kunnen staan en misschien zelfs een paar zeges kunnen boeken. Ik zou waarschijnlijk nog steeds achter Kimi staan, maar het verschil zou er compleet anders uitzien", aldus Russell.

De Mercedes-coureur benadrukt dat hij zichzelf weinig kan verwijten. Problemen met de motor, ongelukkige Safety Car-situaties en strategische tegenvallers hebben volgens hem een flinke impact gehad op zijn puntentotaal.

Focus verschuift van titelstrijd naar raceplezier

Door de grote achterstand in het kampioenschap voelt Russell naar eigen zeggen minder druk dan voorheen. De Brit heeft zijn focus verlegd naar het maximaliseren van zijn prestaties per raceweekend, zonder voortdurend naar de WK-stand te kijken.

"Ik richt me nu gewoon op elke afzonderlijke race. Sommige dingen heb je simpelweg niet in de hand. Als een motor ermee ophoudt of een Safety Car op het verkeerde moment verschijnt, kun je daar niets aan veranderen. Daarom probeer ik vooral te genieten van het racen en het maximale uit mezelf te halen, zoals ik dat altijd heb gedaan in de Formule 1."

Russell onthulde daarnaast dat hij al zes jaar regelmatig samenwerkt met een sportpsycholoog. Die gesprekken helpen hem om prestaties en emoties beter van elkaar te scheiden. "Als ik deze achterstand puur door mijn eigen prestaties had opgelopen, zou dat veel moeilijker te accepteren zijn. Maar een groot deel van die verloren punten kwam voort uit omstandigheden waar ik geen invloed op had. Dat perspectief helpt om de situatie in de juiste context te plaatsen."