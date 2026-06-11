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Pérez sneert weer naar Red Bull: "Pas nu ziet iedereen hoe groot ik ben"

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Pérez sneert weer naar Red Bull: "Pas nu ziet iedereen hoe groot ik ben"

Sergio Pérez heeft opvallende uitspraken gedaan over zijn periode bij Red Bull Racing. De Mexicaan, die inmiddels voor Cadillac uitkomt, stelt dat hij nu pas echt kan laten zien waartoe hij in staat is als Formule 1-coureur. Volgens Pérez kreeg hij bij zijn voormalige werkgever niet de kans om zijn volledige potentieel te benutten.

De ervaren rijder kende naast successen ook moeilijke jaren bij Red Bull, waar hij voortdurend werd vergeleken met teamgenoot Max Verstappen. Nu hij een nieuw hoofdstuk in zijn carrière heeft aangesneden, voelt Pérez zich naar eigen zeggen bevrijd.

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Pérez voelt zich herboren bij Cadillac

De Mexicaan is ervan overtuigd dat zijn prestaties bij Cadillac een ander beeld van hem hebben gecreëerd binnen de Formule 1-paddock. Pérez merkt dat zijn kwaliteiten tegenwoordig meer erkenning krijgen dan tijdens zijn jaren bij Red Bull.

"Door wat ik nu bij Cadillac laat zien, beseffen mensen pas echt wat voor coureur ik ben", stelde Pérez in gesprek met Mundo Deportivo. "Bij Red Bull heb ik nooit volledig kunnen tonen waartoe ik in staat was. Dat is iets wat ik vooral aan mezelf wilde bewijzen."

Volgens Pérez draait zijn comeback in de Formule 1 dan ook niet alleen om resultaten. De voormalig Red Bull-coureur wil laten zien dat hij nog altijd op het hoogste niveau mee kan draaien en dat hij meer in huis heeft dan veel mensen hem toedichtten.

Toekomst in Formule 1 heeft duidelijke einddatum

Ondanks zijn hernieuwde motivatie denkt Pérez niet dat hij nog jarenlang actief zal blijven in de koningsklasse van de autosport. De Mexicaan kijkt ook nadrukkelijk naar een leven buiten de racerij.

"Ik zie mezelf geen acht jaar meer doorgaan in de Formule 1", legde Pérez uit. "Ik ben teruggekeerd omdat er nog zaken waren die ik wilde afronden, maar daarnaast wil ik me ook richten op andere uitdagingen buiten de sport."

Daarmee lijkt Pérez alvast vooruit te blikken op de laatste fase van zijn loopbaan. Voorlopig ligt de focus echter volledig op Cadillac, waar de Mexicaan vastberaden is om definitief af te rekenen met de twijfels die tijdens zijn Red Bull-jaren over hem ontstonden.

Pérez overleefde bij Red Bull, maar stortte uiteindelijk in

Pérez arriveerde in 2021 bij Red Bull als vervanger van Alexander Albon. De Mexicaan kende een bewogen eerste jaar met één overwinning in Azerbeidzjan, maar maakte zich onsterfelijk door in de laatste race in Abu Dhabi Lewis Hamilton achter zich te houden. Nadien won Max Verstappen zijn eerste wereldtitel na de controversiële safety car-beslissing van toenmalig wedstrijdleider Michael Masi

In totaal won Pérez vijf Grands Prix bij Red Bull. Na 2024, waarin Verstappen zijn vierde wereldtitel pakte maar de Oostenrijkse renstal naast de constructeurstitel greep, werd hij uit zijn stoeltje gegooid door Helmut Marko en Christian Horner

Bertrand Gachot

Posts: 808

Het valt me op dat er allerlei flauwekul wordt geplaatst, indycar uitslagen worden gespoilerd, en een sick load aan berichten over de 24uur van de Nürburgring, maar wanneer de kwalificaties voor de 24 uur van Lemans (een serieus kroonjuweel) wordt verreden hoor je krekels. Jammer gisteren was he... [Lees verder]

  • 7
  • 11 jun 2026 - 18:10
F1 Nieuws Formule 1 F1 Sergio Perez Cadillac

Reacties (9)

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  • delange

    Posts: 2.634

    Oke wie eerst ?

    • + 1
    • 11 jun 2026 - 18:06
  • rwinn2893

    Posts: 203

    Voor het juiste lijntje stoppen blijkt nog wel erg moeilijk..

    • + 3
    • 11 jun 2026 - 18:07
  • Bertrand Gachot

    Posts: 808

    Het valt me op dat er allerlei flauwekul wordt geplaatst, indycar uitslagen worden gespoilerd, en een sick load aan berichten over de 24uur van de Nürburgring, maar wanneer de kwalificaties voor de 24 uur van Lemans (een serieus kroonjuweel) wordt verreden hoor je krekels. Jammer gisteren was het best spectaculair dat Kubica is uitgeschakeld voor de hyperpole van vandaag. En Perez die moet niet zo zeuren die heeft zijn kans(en) gehad bij RB en MCLaren

    • + 7
    • 11 jun 2026 - 18:10
  • TylaHunter

    Posts: 10.743

    Iemand die punten verprutst door stomme fouten en kennelijk beperkte kennis van de huidige regelementen.

    Mooi dat je snelheid hebt... vreselijk om het dan niet 1 maar twee keer te verprutsen door je startpositie niet goed in te nemen.

    • + 3
    • 11 jun 2026 - 18:11
  • StevenQ

    Posts: 10.526

    Als hij echt zo groot was had hij in 2023 meer dan 9 keer op het podium gestaan in het jaar dat zijn teamgenoot 21 keer op het podium stond

    • + 1
    • 11 jun 2026 - 18:17
    • Aajd Flupke

      Posts: 219

      2 overwinningen in een jaar dat de Red Bull een zeer dominante wagen had en je conculega er 21 binnen harte, laat zien dat je nog geen 10% van de klasse van Max hebt. Nu weer je hok in Checo en niet meer blaffen...

      • + 0
      • 11 jun 2026 - 18:42
    • Aajd Flupke

      Posts: 219

      *harkte

      • + 0
      • 11 jun 2026 - 18:43
    • StevenQ

      Posts: 10.526

      Het waren 19 overwinningen en 2 2e plaatsen(en P5 in Singapore)

      Perez won 2 keer, was 4x 2e en 3x 3e

      • + 0
      • 11 jun 2026 - 18:57
  • da_bartman

    Posts: 6.653

    Ik zoe idd nu pas wt voor een coureur je bent Checo..... Een coureur die zelfs nog moeite heeft om vanaf de juiste startplek te starten.

    • + 1
    • 11 jun 2026 - 18:27

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Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
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13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

MX Sergio Perez -
  • Team Cadillac F1
  • Punten 1.450
  • Podiums 35
  • Grand Prix 213
  • Land MX
  • Geb. datum 26 jan 1990 (36)
  • Geb. plaats Guadalajara, MX
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,73 m
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Team profiel

Cadillac
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