Sergio Pérez heeft opvallende uitspraken gedaan over zijn periode bij Red Bull Racing. De Mexicaan, die inmiddels voor Cadillac uitkomt, stelt dat hij nu pas echt kan laten zien waartoe hij in staat is als Formule 1-coureur. Volgens Pérez kreeg hij bij zijn voormalige werkgever niet de kans om zijn volledige potentieel te benutten.

De ervaren rijder kende naast successen ook moeilijke jaren bij Red Bull, waar hij voortdurend werd vergeleken met teamgenoot Max Verstappen. Nu hij een nieuw hoofdstuk in zijn carrière heeft aangesneden, voelt Pérez zich naar eigen zeggen bevrijd.

Pérez voelt zich herboren bij Cadillac

De Mexicaan is ervan overtuigd dat zijn prestaties bij Cadillac een ander beeld van hem hebben gecreëerd binnen de Formule 1-paddock. Pérez merkt dat zijn kwaliteiten tegenwoordig meer erkenning krijgen dan tijdens zijn jaren bij Red Bull.

"Door wat ik nu bij Cadillac laat zien, beseffen mensen pas echt wat voor coureur ik ben", stelde Pérez in gesprek met Mundo Deportivo. "Bij Red Bull heb ik nooit volledig kunnen tonen waartoe ik in staat was. Dat is iets wat ik vooral aan mezelf wilde bewijzen."

Volgens Pérez draait zijn comeback in de Formule 1 dan ook niet alleen om resultaten. De voormalig Red Bull-coureur wil laten zien dat hij nog altijd op het hoogste niveau mee kan draaien en dat hij meer in huis heeft dan veel mensen hem toedichtten.

Toekomst in Formule 1 heeft duidelijke einddatum

Ondanks zijn hernieuwde motivatie denkt Pérez niet dat hij nog jarenlang actief zal blijven in de koningsklasse van de autosport. De Mexicaan kijkt ook nadrukkelijk naar een leven buiten de racerij.

"Ik zie mezelf geen acht jaar meer doorgaan in de Formule 1", legde Pérez uit. "Ik ben teruggekeerd omdat er nog zaken waren die ik wilde afronden, maar daarnaast wil ik me ook richten op andere uitdagingen buiten de sport."

Daarmee lijkt Pérez alvast vooruit te blikken op de laatste fase van zijn loopbaan. Voorlopig ligt de focus echter volledig op Cadillac, waar de Mexicaan vastberaden is om definitief af te rekenen met de twijfels die tijdens zijn Red Bull-jaren over hem ontstonden.

Pérez overleefde bij Red Bull, maar stortte uiteindelijk in

Pérez arriveerde in 2021 bij Red Bull als vervanger van Alexander Albon. De Mexicaan kende een bewogen eerste jaar met één overwinning in Azerbeidzjan, maar maakte zich onsterfelijk door in de laatste race in Abu Dhabi Lewis Hamilton achter zich te houden. Nadien won Max Verstappen zijn eerste wereldtitel na de controversiële safety car-beslissing van toenmalig wedstrijdleider Michael Masi.

In totaal won Pérez vijf Grands Prix bij Red Bull. Na 2024, waarin Verstappen zijn vierde wereldtitel pakte maar de Oostenrijkse renstal naast de constructeurstitel greep, werd hij uit zijn stoeltje gegooid door Helmut Marko en Christian Horner.