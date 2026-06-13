Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli moet zich na afloop van de derde vrije training melden bij de stewards. De Italiaanse WK-leider zou zich niet aan de regels hebben gehouden in de sessie op het circuit van Barcelona, en mag nu tekst en uitleg gaan geven.

Antonelli kende een frustrerende sessie op het bloedhete circuit van Barcelona. Waar zijn teamgenoot George Russell de snelste tijd wist te noteren, moest Antonelli het doen met een zevende tijd. Hij had tijdens zijn snelle rondjes last van het verkeer, en dat zorgde voor de nodige frustratie bij de jonge Italiaan. Door deze momenten kwamen hij uiteindelijk bijna een seconde te kort ten opzichte van Russell.

Wat is er aan de hand?

Antonelli kwam tijdens zijn eerste poging tot een snelle tijd de Aston Martin van Lance Stroll tegen in bocht twee. Hij klaagde steen en been over het moment, maar de stewards willen nu vooral naar zijn gedrag kijken. Ze hebben namelijk een onderzoek geopend naar zijn rijgedrag. Mogelijk heeft hij iets gedaan wat volgens hen gevaarlijk en overbodig was.

Hij mag nu tekst en uitleg gaan geven over zijn gedrag op de baan, maar het lijkt er niet op dat er een zeer zware straf zal worden uitgedeeld. Het incident vond immers plaats in de vrije training, en dat betekent tegenwoordig dat er niet zwaar wordt ingegrepen. De kans is groot dat hij een waarschuwing of een reprimande zal krijgen voor zijn gedrag, terwijl het ook op niets kan uitdraaien.

Nog een onderzoek

De stewards krijgen het druk richting de kwalificatie, want ze zijn een tweede onderzoek geopend. Dit gaat over een moment tussen Nico Hülkenberg en Charles Leclerc in bocht vijf aan het einde van de sessie. Dit moment bleef redelijk buiten beeld, en volgens de stewards is hier mogelijk sprake van impeding. Ook hier mogen de coureurs gaan uitleggen wat er aan de hand was, en zal blijken of er een straf zal volgen. Lecerc sloot de sessie af op de derde plaats, Hülkenberg noteerde de negende tijd.