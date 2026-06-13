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FIA-stewards openen onderzoek naar gedrag Antonelli

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FIA-stewards openen onderzoek naar gedrag Antonelli

Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli moet zich na afloop van de derde vrije training melden bij de stewards. De Italiaanse WK-leider zou zich niet aan de regels hebben gehouden in de sessie op het circuit van Barcelona, en mag nu tekst en uitleg gaan geven.

Antonelli kende een frustrerende sessie op het bloedhete circuit van Barcelona. Waar zijn teamgenoot George Russell de snelste tijd wist te noteren, moest Antonelli het doen met een zevende tijd. Hij had tijdens zijn snelle rondjes last van het verkeer, en dat zorgde voor de nodige frustratie bij de jonge Italiaan. Door deze momenten kwamen hij uiteindelijk bijna een seconde te kort ten opzichte van Russell.

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Wat is er aan de hand?

Antonelli kwam tijdens zijn eerste poging tot een snelle tijd de Aston Martin van Lance Stroll tegen in bocht twee. Hij klaagde steen en been over het moment, maar de stewards willen nu vooral naar zijn gedrag kijken. Ze hebben namelijk een onderzoek geopend naar zijn rijgedrag. Mogelijk heeft hij iets gedaan wat volgens hen gevaarlijk en overbodig was.

Hij mag nu tekst en uitleg gaan geven over zijn gedrag op de baan, maar het lijkt er niet op dat er een zeer zware straf zal worden uitgedeeld. Het incident vond immers plaats in de vrije training, en dat betekent tegenwoordig dat er niet zwaar wordt ingegrepen. De kans is groot dat hij een waarschuwing of een reprimande zal krijgen voor zijn gedrag, terwijl het ook op niets kan uitdraaien.

Nog een onderzoek

De stewards krijgen het druk richting de kwalificatie, want ze zijn een tweede onderzoek geopend. Dit gaat over een moment tussen Nico Hülkenberg en Charles Leclerc in bocht vijf aan het einde van de sessie. Dit moment bleef redelijk buiten beeld, en volgens de stewards is hier mogelijk sprake van impeding. Ook hier mogen de coureurs gaan uitleggen wat er aan de hand was, en zal blijken of er een straf zal volgen. Lecerc sloot de sessie af op de derde plaats, Hülkenberg noteerde de negende tijd.

Musicman

Posts: 271

jammer dat ze Stroll niet aanspreken ,die is altijd gevaarlijk bezig

  • 4
  • 13 jun 2026 - 13:55
Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Barcelona 2026

Reacties (9)

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  • Need5Speed

    Posts: 3.957

    Had hij een vinger opgestoken?

    • + 0
    • 13 jun 2026 - 13:53
    • F1 bekijker

      Posts: 376

      Nee maakte alleen een handgebaar.

      • + 0
      • 13 jun 2026 - 13:58
    • Need5Speed

      Posts: 3.957

      Was voor een stuurbeweging richting Stroll om zijn ergernis te laten blijken.

      • + 0
      • 13 jun 2026 - 13:58
  • HarryLam

    Posts: 5.517

    Niets byzonders gezien.

    • + 0
    • 13 jun 2026 - 13:55
    • Larry Perkins

      Posts: 65.731

      Ik wel @Harry. Was in de kleedkamer van de blote tietenparade...

      • + 1
      • 13 jun 2026 - 13:58
  • Musicman

    Posts: 271

    jammer dat ze Stroll niet aanspreken ,die is altijd gevaarlijk bezig

    • + 4
    • 13 jun 2026 - 13:55
    • schwantz34

      Posts: 42.166

      Laat ze die Stroll maar eens een weekendje vrij geven, want dat blinde peerd zit echt elke sessie weleens iemand gigantisch in de weg!

      • + 2
      • 13 jun 2026 - 14:33
  • Larry Perkins

    Posts: 65.731

    Kimi komt er zonder straf vanaf, want hij is nog te jong om de vermaledijde FIA-stewards dure flessen wijn te geven...

    • + 1
    • 13 jun 2026 - 14:02
  • racepace1

    Posts: 761

    Eens even kijken wie gedroegen zich nog meer zo en werden later kampioen, eeeh Alonso, Lewis, Kimi R. Vettel, Max

    • + 1
    • 13 jun 2026 - 14:24

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WK standen 2026

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Team
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Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
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6
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 306
  • Podiums 9
  • Grand Prix 30
  • Land Italië
  • Geb. datum 25 aug 2006 (19)
  • Geb. plaats Bologna, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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