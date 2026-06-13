Max Verstappen heeft onthuld dat hij de Grand Prix van Monaco afgelopen weekend vanuit zijn huis heeft bekeken. Hij viel vorige week uit in de eerste ronde, en hij stapte daarna direct in de boot naar huis. De laatste keer dat hij een F1-race op deze manier heeft bekeken, was ruim tien jaar geleden.

Verstappen startte de Grand Prix van Monaco van afgelopen weekend vanaf de tweede plaats. De verwachtingen waren hooggespannen, maar hij kreeg te maken met motorproblemen. Hierdoor kwam hij niet goed van zijn plaats, en hobbelde hij een rondje achter het veld aan. Verstappen parkeerde zijn auto in de pits, stapte uit, sprak met de media en ging daarna naar huis.

Hoe volgde Verstappen de race?

In Barcelona wordt hij door Viaplay gevraagd naar het feit dat hij een F1-race vanaf zijn eigen bank heeft bekeken: "Het is natuurlijk wel zo dat ik al vaker vroeg in de race ben uitgevallen, waarna ik de race dan vanuit mijn hotel keek, of bij vrienden. In dat opzicht was het dan ook niets nieuws, maar het was wel de allereerste keer weer echt vanuit huis. De laatste keer zal wel in iets van 2014 zijn geweest."

Verstappen heeft vanaf zijn balkon in Monaco uitstekend uitzicht op de baan, maar hij ging niet met een verrekijker naar zijn concurrenten kijken. Sterker nog, hij heeft amper naar de race gekeken toen hij was uitgevallen: "Ik had het hele weekend vrienden over de vloer. Natuurlijk stond de race wel aan op de televisie, maar daar was ik niet zo heel erg druk mee bezig."

Dit weekend wel een goed resultaat?

Red Bull heeft voor dit weekend ingegrepen in Barcelona. Ze hebben zijn motor gewisseld, en met de verse krachtbron in zijn RB22 kan hij gaan jagen op een goed resultaat. De kans lijkt klein te zijn dat dat het geval is, want in de eerste drie vrije trainingen zag het er niet goed uit voor Verstappen. De frustratie is groot, maar in de kwalificatie kan er van alles gebeuren.