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Verstappen ging na uitvalbeurt direct naar huis

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Verstappen ging na uitvalbeurt direct naar huis

Max Verstappen heeft onthuld dat hij de Grand Prix van Monaco afgelopen weekend vanuit zijn huis heeft bekeken. Hij viel vorige week uit in de eerste ronde, en hij stapte daarna direct in de boot naar huis. De laatste keer dat hij een F1-race op deze manier heeft bekeken, was ruim tien jaar geleden.

Verstappen startte de Grand Prix van Monaco van afgelopen weekend vanaf de tweede plaats. De verwachtingen waren hooggespannen, maar hij kreeg te maken met motorproblemen. Hierdoor kwam hij niet goed van zijn plaats, en hobbelde hij een rondje achter het veld aan. Verstappen parkeerde zijn auto in de pits, stapte uit, sprak met de media en ging daarna naar huis.

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Hoe volgde Verstappen de race?

In Barcelona wordt hij door Viaplay gevraagd naar het feit dat hij een F1-race vanaf zijn eigen bank heeft bekeken: "Het is natuurlijk wel zo dat ik al vaker vroeg in de race ben uitgevallen, waarna ik de race dan vanuit mijn hotel keek, of bij vrienden. In dat opzicht was het dan ook niets nieuws, maar het was wel de allereerste keer weer echt vanuit huis. De laatste keer zal wel in iets van 2014 zijn geweest."

Verstappen heeft vanaf zijn balkon in Monaco uitstekend uitzicht op de baan, maar hij ging niet met een verrekijker naar zijn concurrenten kijken. Sterker nog, hij heeft amper naar de race gekeken toen hij was uitgevallen: "Ik had het hele weekend vrienden over de vloer. Natuurlijk stond de race wel aan op de televisie, maar daar was ik niet zo heel erg druk mee bezig."

Dit weekend wel een goed resultaat?

Red Bull heeft voor dit weekend ingegrepen in Barcelona. Ze hebben zijn motor gewisseld, en met de verse krachtbron in zijn RB22 kan hij gaan jagen op een goed resultaat. De kans lijkt klein te zijn dat dat het geval is, want in de eerste drie vrije trainingen zag het er niet goed uit voor Verstappen. De frustratie is groot, maar in de kwalificatie kan er van alles gebeuren.

amigob

Posts: 466

@Pietje dus jou kan de kwalificatie ook niks schelen, want jij zit op Instagram naar Kelly's foto's te kijken.

  • 3
  • 13 jun 2026 - 16:45
Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Barcelona 2026

Reacties (5)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.426

    "Max kwam thuis, eigenlijk tijdens de race, en begon te vloeken en te tieren, schopte de hond en sloeg de kat en liep toen naar mij toe en eiste dat ik voorover op bed ging liggen.
    Max trok m'n legging naar beneden en begon bruusk te pompen als 'n dolle.

    Nadat ik hem vroeg waarom hij zo vroeg thuis was en ook nog zo kwaad zei hij iets van poot van het gas en klaar met racen....ik snapte er allemaal niets van".....aldus 'n nog na druppelende Kelly.

    • + 1
    • 13 jun 2026 - 16:14
  • Pietje Bell

    Posts: 35.295

    Kelly schijnt de kwalificatie niets te kunnen schelen.
    Ze heeft zojuist toen de kwali 8 minuten bezig was een 5-tal foto's van zichzelf gepost.
    Haar fans zijn aan de reacties te zien ook niet geïnteresseerd in de kwali.

    ibb.co/N2PvpF5v

    • + 0
    • 13 jun 2026 - 16:23
    • Pietje Bell

      Posts: 35.295

      www.instagram.com/p/DZh1_kxDFkb/

      • + 0
      • 13 jun 2026 - 16:25
    • amigob

      Posts: 466

      @Pietje dus jou kan de kwalificatie ook niks schelen, want jij zit op Instagram naar Kelly's foto's te kijken.

      • + 3
      • 13 jun 2026 - 16:45
    • Larry Perkins

      Posts: 65.735

      Die paparazzi weer, Is ouwe Kel van de trap gevallen, is haar bloesje open gescheurd, en meteen duikt het tuig erop om haar neptietjes op de foto te zetten...

      • + 0
      • 13 jun 2026 - 16:48

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116
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69
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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