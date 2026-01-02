user icon
Albon kritisch op korte winterstop: "Heel erg wreed"

Alex Albon is kritisch op de korte winterstop voor Formule 1-coureurs en noemt de huidige kalender zelfs wreed. De Williams-coureur onthult dat hij in de maand december slechts zeven dagen écht vrij heet, voordat de voorbereidingen op het nieuwe seizoen alweer beginnen. Met de nieuwe technische reglementen in aantocht verwacht Albon bovendien dat de aankomende seizoen fysiek en mentaal zwaarder zal worden dan ooit.

Het afgelopen jaar was sportief gezien juist zeer succesvol voor de Thai. Albon eindigde als achtste in het wereldkampioenschap en bezorgde Williams daarmee de beste eindklassering sinds Valtteri Bottas in 2016. Toch blijft er weinig tijd over om van dat succes te genieten, want in januari staat de focus alweer volledig op de voorbereiding richting het nieuwe seizoen.

Al vroeg in het jaar moeten de coureurs topfit zijn, met de Grand Prix van Australië als eerste race op de kalender. Het weekend in Melbourne, dat plaatsvindt van 6 tot en met 8 maart, markeert het begin van een lang en intensief seizoen.

'Het is wreed'

Albon laat aan de internationale media in Abu Dhabi weten dat hij het alles behalve eens is met de vrije dagen die hij als F1-coureur krijgt: "Het is eerlijk gezegd wreed. Ik denk dat ik uiteindelijk zeven dagen vrij heb. We zijn volgende week klaar, we doen later volgende week nog iets, we hebben kerstfeestjes en dat soort dingen, en dan gaan we naar de fabriek."

"Dan ga ik zeven dagen weg, kom ik terug, vier ik Kerstmis met mijn familie en op 27 december begin ik aan mijn trainingskamp. Op 5 januari en 6 januari zijn we weer terug in de fabriek. Dus ja, er is niet veel tijd om uit te rusten", vertelt Albon na afloop van de laatste race van vorig jaar. 

Wat verwacht Albon van volgend jaar?

Albon laat ook weten wat zijn verwachtingen zijn voor het komende seizoen: "Ik denk dat energiebeheer volgend jaar heel belangrijk zal zijn. Ik denk dat de teams daar echt rekening mee zullen moeten houden. We moeten heel principieel zijn in hoe we het jaar ingaan. Het wordt namelijk druk met testen en druk met zo’n korte omlooptijd. Dus ja, het wordt zwaar."

schwantz34

Posts: 41.674

Wel grappig dat je de coureurs in de Moto GP hier nooit over hoort, terwijl die het vooral fysiek mede door valpartijen, blessures, operaties, revalidaties, en veel zwaardere trainingsarbeid echt een heel stuk zwaarder hebben.

  • 4
  • 2 jan 2026 - 12:09
  • MLTG

    Posts: 1.160

    Dus 7 dagen vrij , dan kerst met zijn familie. Wat de meeste mensen toch ook onder "vrij" scharen.

    • + 1
    • 2 jan 2026 - 10:43
    • Rocks

      Posts: 1.067

      Kerst is hard werken 😎

      • + 0
      • 2 jan 2026 - 10:46
    • HarryLam

      Posts: 5.121

      Volledig eens met Albon, het harde werken valt mee, maar geestelijk is het seizoen zwaar, nog afgezien van dat ellendige reizen.

      • + 0
      • 2 jan 2026 - 11:44
  • Erwinnaar

    Posts: 5.325

    Tja, je hoeft niet te rijden, je mag het, voor veel geld. Je mag ook noodles koken aan het strand in Thailand.

    • + 3
    • 2 jan 2026 - 10:53
  • Distortion

    Posts: 1.533

    Ja opzich denk ik dat de coureurs weinig te zeuren hebben. Maar dit verhaal zal vast ook gelden voor de rest van de medewerkers die geen miljoenen binnen harken. Daar is het wel wat zwaarder voor.

    Van mij mag het seizoen ook wel wat korter trouwens. Vroeger miste ik geen race, maar met de overdaad aan races van tegenwoordig valt er gewoon niet meer omheen te plannen. Terug naar 18 races ofzo zou wat mij betreft helemaal prima zijn.

    • + 2
    • 2 jan 2026 - 11:03
    • Erwinnaar

      Posts: 5.325

      Eens, ten tijden van Jos Verstappen waren er rond de 16 races. Mooi verdeeld zo elke 2 weken een race. Iets om naar uit te kijken elke keer. Het was in mijn beleving exclusief te nomen.

      Die 3 races op rij is denk ik wel zwaar te noemen en met name voor de heren monteurs ook, daar heeft Albon denk ik wel een punt. Ik kijk ze wel maar vind het als doorgewinterde fanaat al stilaan te veel worden.

      Uiteraard wordt de sport commercieel uitgemolken en dat geeft dan de doorslag om het te doen zoals het nu gaat. Grote geld gaat voor alles.

      • + 0
      • 2 jan 2026 - 12:38
  • schwantz34

    Posts: 41.674

    Wel grappig dat je de coureurs in de Moto GP hier nooit over hoort, terwijl die het vooral fysiek mede door valpartijen, blessures, operaties, revalidaties, en veel zwaardere trainingsarbeid echt een heel stuk zwaarder hebben.

    • + 4
    • 2 jan 2026 - 12:09
  • aveenhuysen

    Posts: 93

    Als teambaas zijnde zou ik hem gelijk reserve coureur maken of eruit bonjouren. Man man de hele dag beetje sporten en autoracen en je krijgt er een paar miljoen voor. Gas geven en niet zeuren.

    • + 1
    • 2 jan 2026 - 12:29
    • John6

      Posts: 11.441

      Paar Miljoen volgens de berichten verdient Albon rond de €8 miljoen per jaar.

      • + 0
      • 2 jan 2026 - 12:50

