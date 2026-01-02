Alex Albon is kritisch op de korte winterstop voor Formule 1-coureurs en noemt de huidige kalender zelfs wreed. De Williams-coureur onthult dat hij in de maand december slechts zeven dagen écht vrij heet, voordat de voorbereidingen op het nieuwe seizoen alweer beginnen. Met de nieuwe technische reglementen in aantocht verwacht Albon bovendien dat de aankomende seizoen fysiek en mentaal zwaarder zal worden dan ooit.

Het afgelopen jaar was sportief gezien juist zeer succesvol voor de Thai. Albon eindigde als achtste in het wereldkampioenschap en bezorgde Williams daarmee de beste eindklassering sinds Valtteri Bottas in 2016. Toch blijft er weinig tijd over om van dat succes te genieten, want in januari staat de focus alweer volledig op de voorbereiding richting het nieuwe seizoen.

Al vroeg in het jaar moeten de coureurs topfit zijn, met de Grand Prix van Australië als eerste race op de kalender. Het weekend in Melbourne, dat plaatsvindt van 6 tot en met 8 maart, markeert het begin van een lang en intensief seizoen.

'Het is wreed'

Albon laat aan de internationale media in Abu Dhabi weten dat hij het alles behalve eens is met de vrije dagen die hij als F1-coureur krijgt: "Het is eerlijk gezegd wreed. Ik denk dat ik uiteindelijk zeven dagen vrij heb. We zijn volgende week klaar, we doen later volgende week nog iets, we hebben kerstfeestjes en dat soort dingen, en dan gaan we naar de fabriek."

"Dan ga ik zeven dagen weg, kom ik terug, vier ik Kerstmis met mijn familie en op 27 december begin ik aan mijn trainingskamp. Op 5 januari en 6 januari zijn we weer terug in de fabriek. Dus ja, er is niet veel tijd om uit te rusten", vertelt Albon na afloop van de laatste race van vorig jaar.

Wat verwacht Albon van volgend jaar?

Albon laat ook weten wat zijn verwachtingen zijn voor het komende seizoen: "Ik denk dat energiebeheer volgend jaar heel belangrijk zal zijn. Ik denk dat de teams daar echt rekening mee zullen moeten houden. We moeten heel principieel zijn in hoe we het jaar ingaan. Het wordt namelijk druk met testen en druk met zo’n korte omlooptijd. Dus ja, het wordt zwaar."