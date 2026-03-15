Lando Norris kon niet starten tijdens de Grand Prix van China. De regerend wereldkampioen zou eigenlijk vanaf de zesde positie starten, maar door een elektrisch probleem kon hij geen enkele meter rijden. Ook teamgenoot Oscar Piastri kon niet starten vanwege een elektrisch probleem.

De regerend wereldkampioen behaalde het gehele weekend al geen succes. Hij startte als derde in de sprintrace, wat een knappe prestatie was, maar hij finishte uiteindelijk op de vierde plek, wat hem vijf punten opleverde. In totaal lag hij 1.8 seconde achter George Russell, die op zijn beurt de sprintrace won.

Norris stelde teleur tijdens de Grand Prix

De kwalificatie ging Norris iets minder goed af en dat leverde de zesde positie op. Hij was maar liefst vijf tienden langzamer dan polesitter Kimi Antonelli. De Brit kon echter niet van start door een elektronisch probleem, zo bevestigt hij tegenover Viaplay. Op de vraag of hij er zelf al wel mee over weet, zei hij: "Niet echt. Ik weet niet veel meer dan dat. Er zijn wat elektronische problemen, waardoor we de auto niet eens kunnen starten, dus dat is het."

Norris merkte het probleem pas net voor de race op. De wagen kon niet starten en daardoor had Norris een probleem voor zijn zondag. "Ik kwam er pas achter toen ik in de auto stapte, maar ik denk dat het misschien een half uur of een uur daarvoor was gebeurd. Het team heeft dus zo hard mogelijk gewerkt om het probleem op te lossen en uit te zoeken wat er aan de hand was. Maar het mocht niet baten."

Norris staat er nog niet best voor

Lando Norris behaalde in zijn eerste F1-weekend tien punten en in China vijf punten door de goede prestaties tijdens de sprintrace. Hierdoor staat hij met vijftien punten op de zesde plek in het wereldkampioenschap. Het verschil met kampioenschapsleider is al 36 punten, dus Norris moet aan de bak.