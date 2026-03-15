Norris en McLaren kwamen te laat achter ingrijpende problemen

Lando Norris kon niet starten tijdens de Grand Prix van China. De regerend wereldkampioen zou eigenlijk vanaf de zesde positie starten, maar door een elektrisch probleem kon hij geen enkele meter rijden. Ook teamgenoot Oscar Piastri kon niet starten vanwege een elektrisch probleem. 

De regerend wereldkampioen behaalde het gehele weekend al geen succes. Hij startte als derde in de sprintrace, wat een knappe prestatie was, maar hij finishte uiteindelijk op de vierde plek, wat hem vijf punten opleverde. In totaal lag hij 1.8 seconde achter George Russell, die op zijn beurt de sprintrace won. 

Norris stelde teleur tijdens de Grand Prix

De kwalificatie ging Norris iets minder goed af en dat leverde de zesde positie op. Hij was maar liefst vijf tienden langzamer dan polesitter Kimi Antonelli. De Brit kon echter niet van start door een elektronisch probleem, zo bevestigt hij tegenover Viaplay. Op de vraag of hij er zelf al wel mee over weet, zei hij: "Niet echt. Ik weet niet veel meer dan dat. Er zijn wat elektronische problemen, waardoor we de auto niet eens kunnen starten, dus dat is het."

Norris merkte het probleem pas net voor de race op. De wagen kon niet starten en daardoor had Norris een probleem voor zijn zondag. "Ik kwam er pas achter toen ik in de auto stapte, maar ik denk dat het misschien een half uur of een uur daarvoor was gebeurd. Het team heeft dus zo hard mogelijk gewerkt om het probleem op te lossen en uit te zoeken wat er aan de hand was. Maar het mocht niet baten."

Norris staat er nog niet best voor

Lando Norris behaalde in zijn eerste F1-weekend tien punten en in China vijf punten door de goede prestaties tijdens de sprintrace. Hierdoor staat hij met vijftien punten op de zesde plek in het wereldkampioenschap. Het verschil met kampioenschapsleider is al 36 punten, dus Norris moet aan de bak.

  • Fred Grieveringh

    Posts: 48

    Heel veel pech voor McLaren, maar in iedergeval hebben ze een fatsoenlijke auto. Volgende ronde nieuwe kansen.

    • 15 maa 2026 - 12:54
  • 919

    Posts: 4.031

    Iemand gister vergeten de druppellader er aan te hangen en nu diep ontladen. 🤷

    Maar zonder geïn, waardeloos...

    • 15 maa 2026 - 12:55

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.440
  • Podiums 44
  • Grand Prix 153
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
show sidebar