Het jaar van Max Verstappen in cijfers

Max Verstappen heeft een sterk jaar in de Formule 1 achter de rug. Hij wist de wereldtitel net niet te pakken, maar zijn prestaties waren volgens velen wel kampioenswaardig. Verstappen was ook dit jaar op een aantal punten weer de beste coureur van het veld.

Verstappen begon het seizoen in Australië met een tweede plaats achter racewinnaar Lando Norris. Het was voor hem het begin van een seizoen waarin hij vaker wel dan niet op het podium stond. In totaal mocht Verstappen dit jaar vijftien keer het ereschavot beklimmen, alleen Norris (achttien keer) en Oscar Piastri (zestien keer) stonden vaker op het podium.

19 dec
Vaste podiumklant

Van de vijftien keer dat hij dit jaar op het podium stond, stond Verstappen acht keer op het hoogste treetje. Hij was daarmee de man met de meeste zeges in het afgelopen Formule 1-seizoen. Wereldkampioen Norris kwam 'slechts' tot zeven overwinningen, en dat gold ook voor Piastri. Naast dit trio wist alleen George Russell nog twee races te winnen.

Koning van de kwalificatie

Verstappen was dit seizoen ook op de zaterdagen oppermachtig in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur pakte acht keer de pole position, en daarmee deed hij het weer beter dan zijn concurrenten. Norris kwam namelijk maar tot zeven pole positions, terwijl Piastri zes keer de snelste tijd noteerde in de kwalificatie. Verder pakten alleen Russell (twee keer) en Charles Leclerc (één keer) dit jaar een pole position.

Niet overal de beste

Verstappen was dit jaar niet de beste coureur als het aankwam op het neerzetten van de snelste ronde. Aangezien er geen extra WK-puntje meer werd uitgedeeld voor deze prestatie, had het voor veel coureurs niet langer de prioriteit om er in de race een razendsnel rondje uit te persen. Verstappen kwam tot drie snelste rondjes, Norris was met zes snelste rondjes de beste man op dit gebied.

Meeste rondjes aan kop

Verstappen was wel de man die dit jaar de meeste rondjes aan kop heeft gereden. Hij sloot het seizoen af met een sterke prestatie in Abu Dhabi, en kwam daardoor tot 454 rondjes aan kop. Daarmee was hij goed voor 2468 kilometer aan.

Max Verstappen in 2025 in cijfers:

Punten: 421

Zeges: 8

Pole positions: 8

Snelste rondes: 3

Podiumplaatsen: 15

Rondjes aan kop: 454

Reacties (3)

  • Pietje Bell

    Posts: 32.657

    We hebben weinig foto's gezien van Max en zijn dochtertje. Kennelijk waren die er wel,
    want deze is door een professionele fotoraaf gemaakt toen ze een paar weken oud was.
    Vind dit een hele mooie opname.

    https://postimg.cc/DWL0rSkF

    Ook tante Julia heeft voor het eerst na 8 maanden geposeerd met Lily
    die ze voor het eerst zag tijdens hun vakantie in Angra dos Reis. Zonder haar gezichtje
    te zien lijkt ze echt op Max toen die zo oud was. P had zwart haar en een hele andere
    vorm van haar hoofd. Zij lijkt meer op haar vader Daniil qua alles behalve de haarkleur.

    https://postimg.cc/GHTC8Z1r

    • + 0
    • 31 dec 2025 - 18:15
  • Erwinnaar

    Posts: 5.320

    Elders te lezen dat volgens jullie McLaren dominant was.
    Gelukkig tonen jullie zelf al wel aan dat dat allerminst het geval was.

    Ik gooi hem er nogmaals in: met bijvoorbeeld Perez, Ricciardo of Hülkenberg als teamgenoot had Verstappen gewoon kampioen geworden al wellicht kampioen bij de constructeurs.

    Fijne jaarwisseling alvast.

    • + 0
    • 31 dec 2025 - 18:49
  • Larry Perkins

    Posts: 62.356

    Het jaar van Max Verstappen in cijfers:

    € 85.000.000,00

    • + 0
    • 31 dec 2025 - 19:42

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

