Max Verstappen heeft een sterk jaar in de Formule 1 achter de rug. Hij wist de wereldtitel net niet te pakken, maar zijn prestaties waren volgens velen wel kampioenswaardig. Verstappen was ook dit jaar op een aantal punten weer de beste coureur van het veld.

Verstappen begon het seizoen in Australië met een tweede plaats achter racewinnaar Lando Norris. Het was voor hem het begin van een seizoen waarin hij vaker wel dan niet op het podium stond. In totaal mocht Verstappen dit jaar vijftien keer het ereschavot beklimmen, alleen Norris (achttien keer) en Oscar Piastri (zestien keer) stonden vaker op het podium.

Vaste podiumklant

Van de vijftien keer dat hij dit jaar op het podium stond, stond Verstappen acht keer op het hoogste treetje. Hij was daarmee de man met de meeste zeges in het afgelopen Formule 1-seizoen. Wereldkampioen Norris kwam 'slechts' tot zeven overwinningen, en dat gold ook voor Piastri. Naast dit trio wist alleen George Russell nog twee races te winnen.

Koning van de kwalificatie

Verstappen was dit seizoen ook op de zaterdagen oppermachtig in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur pakte acht keer de pole position, en daarmee deed hij het weer beter dan zijn concurrenten. Norris kwam namelijk maar tot zeven pole positions, terwijl Piastri zes keer de snelste tijd noteerde in de kwalificatie. Verder pakten alleen Russell (twee keer) en Charles Leclerc (één keer) dit jaar een pole position.

Niet overal de beste

Verstappen was dit jaar niet de beste coureur als het aankwam op het neerzetten van de snelste ronde. Aangezien er geen extra WK-puntje meer werd uitgedeeld voor deze prestatie, had het voor veel coureurs niet langer de prioriteit om er in de race een razendsnel rondje uit te persen. Verstappen kwam tot drie snelste rondjes, Norris was met zes snelste rondjes de beste man op dit gebied.

Meeste rondjes aan kop

Verstappen was wel de man die dit jaar de meeste rondjes aan kop heeft gereden. Hij sloot het seizoen af met een sterke prestatie in Abu Dhabi, en kwam daardoor tot 454 rondjes aan kop. Daarmee was hij goed voor 2468 kilometer aan.

Max Verstappen in 2025 in cijfers:

Punten: 421

Zeges: 8

Pole positions: 8

Snelste rondes: 3

Podiumplaatsen: 15

Rondjes aan kop: 454