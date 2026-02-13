user icon
Max Verstappen was voor de zoveelste keer in zijn Formule 1-carrière de man die de spotlights naar zich toetrok na wat controversiële uitspraken. De Nederlander was totaal niet te spreken over de nieuwe auto's nadat hij een hele dag had getest met zijn gloednieuwe RB22. Verstappen kon rekenen op de nodige steun, notabene uit Groot-Brittannië. 

Na de eerste testdag - waar Verstappen maar liefst 136 ronden wist te klokken - haalde de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing behoorlijk uit. De 28-jarige omschreef de auto's als 'niet leuk' en beweerde dat deze bolides helemaal niets met Formule 1 hebben te maken. Daarnaast liet hij zelfs doorschemeren dat hij op deze manier, geen reden ziet om nog verder te gaan in de koningsklasse van de autosport. 

Kravitz ziet boze Verstappen 

De harde woorden van Verstappen kwamen overal aan, zo ook in Engeland. Ted Kravitz, verslaggever van Sky Sports, ging dan ook in op de tirade van de viervoudig wereldkampioen. "Hij probeert misschien een andere richting in te slaan, maar kan één man dat wel, zelfs als hij viervoudig wereldkampioen is en een van de populairste namen in de sport?", zo opperde hij. 

Volgens Kravitz zijn de harde woorden van Verstappen, wederom een poging om alles en iedereen tot het maximale te pushen. "De naam zegt het al: Max. Hij houdt ervan om alles tot het uiterste te drijven, hij houdt van auto's die maximaal presteren, maximaal rijden en hem in staat stellen om tot het uiterste te gaan, maar dat kan hij niet in dit tijdperk van energiezuinige auto's", voegde hij daaraan toe. 

'Verstappen kan nog steeds rijden'

Maar ondertussen wekte Verstappen nog altijd indruk met zijn gloednieuwe Red Bull-bolide. De Nederlander klokte op de eerste dag 136 ronden, met ruime afstand voor de rest van het F1-veld. Ook Kravitz - die in het verleden niet altijd even goede vrienden is geweest met Verstappen - zag toe hij eenvoudig de ene na de andere ronde wist te klokken. "Zijn racen draait om energie, zijn leven draait om energie. Dat hij die energie mist, is het ergste wat er kan gebeuren." 

"Hij zegt niet dat hij het niet kan – jawel, dat kan hij wel. Hij zegt ook niet dat hij er niet goed in is, want hij is erg goed in het besturen van auto's en ze snel maken. Hij kan hard rijden, hij begrijpt hoe de nieuwe regels werken, maar hij zegt gewoon: 'Het is niet erg leuk en ik vind het niet prettig", zo sloot Kravitz uiteindelijk af.

