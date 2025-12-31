user icon
Brundle ziet het somber in voor Hamilton: "Leclerc overklast hem"

Brundle ziet het somber in voor Hamilton: "Leclerc overklast hem"

Lewis Hamilton beschikt op basis van zijn prestaties in 2025 niet langer over het niveau om Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc te verslaan. Dat stelt voormalig F1-coureur en Sky Sports-analist Martin Brundle, die het eerste Ferrari-seizoen van de zevenvoudig wereldkampioen kritisch beoordeelt.

Hamilton maakte vorig jaar onder grote verwachtingen de overstap naar Ferrari, maar kon die status op de baan niet waarmaken. De Brit werd over het volledige seizoen overvleugeld door Leclerc, die structureel sneller en constanter was. Volgens Brundle zegt dat veel over de huidige verhoudingen binnen de Scuderia.

Brundle ziet het somber in voor Hamilton

Hoewel Hamilton Ferrari wel de enige overwinning van 2025 bezorgde – via de sprintrace in China – bleef een podiumplaats in een reguliere Grand Prix het hele jaar uit. Leclerc daarentegen was verantwoordelijk voor alle zeven Ferrari-podiums en eindigde het seizoen met liefst 86 punten meer dan zijn ervaren teamgenoot.

“Het probleem is dat dit zijn cijfers en zijn reputatie geen goed doet,” waarschuwt Brundle. Toch sluit de Brit een langer verblijf van Hamilton in de Formule 1 niet uit. Met de ingrijpende reglementswijzigingen die in 2026 op stapel staan, ziet hij nog een mogelijk kantelpunt. “Ik denk dat hij eerst wil zien of Ferrari het richting 2026 op orde krijgt,” aldus Brundle. “Hoe voelt hij zich zelf, hoe staat het team ervoor en heeft hij er nog plezier in?” Volgens de analist zou een afscheid deze winter verrassend zijn. “Als je hem over een jaar die vraag stelt, na opnieuw een lastig seizoen, dan pas wordt het interessant.”

Wat kan Hamilton met Ferrari in 2026?

In 2026 veranderen zowel het chassis- als het motorreglement drastisch, wat Ferrari én Hamilton nieuwe kansen kan bieden. Toch blijft er twijfel bestaan. Zelfs met een winnende auto is het maar de vraag of Hamilton – die vlak voor de seizoensopener 41 jaar wordt – nog de aangewezen man is om alles eruit te halen.

Brundle blijft voorzichtig. “We moeten eerst zien hoe hij omgaat met de auto’s van volgend jaar,” besluit hij. “Die gaan zich totaal anders gedragen dan wat we nu gewend zijn.”

Larry Perkins

Posts: 62.355

Leclerc over tien jaar: "Ericsson en Hamilton waren mijn makkelijkste teamgenoten..."

  • 4
  • 31 dec 2025 - 17:32
Reacties (3)

  • MaxFan2025

    Posts: 15

    Heeft nagenoeg geen race kunnen winnen sinds de invoering van de cost cap en sinds hij een competatieve teamgenoot heeft.
    Dit zegt alles over Lewis als coureur.

    • + 2
    • 31 dec 2025 - 17:08
  • Larry Perkins

    Posts: 62.356

    Leclerc over tien jaar: "Ericsson en Hamilton waren mijn makkelijkste teamgenoten..."

    • + 4
    • 31 dec 2025 - 17:32
    • snailer

      Posts: 31.289

      Nou Larry, dan doe jij je favoriet wat te kort. Het grote verschil tussen Leclerc en Ericsson kwam vanaf Hongarije dacht. Dacht dat het Hongarije was waar plots Leclerc lange tijd op een paar seconde van de top 3 van die race bleef rijden.

      Ineens maakt hij van zijn rookie jaar een geweldige .

      • + 0
      • 31 dec 2025 - 20:31

