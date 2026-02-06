user icon
icon

Brundle overtuigd: "We gaan komend seizoen een hele andere Piastri zien"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Brundle overtuigd: "We gaan komend seizoen een hele andere Piastri zien"

Martin Brundle verwacht dat Oscar Piastri in het nieuwe Formule 1-seizoen op jacht gaat naar revanche. De analist van Sky Sports F1 denkt dat de McLaren-coureur extra gemotiveerd aan 2026 begint, nadat hij vorig jaar op pijnlijke wijze naast zijn eerste wereldtitel greep.

De Australiër leek lange tijd op weg naar het kampioenschap. Met nog negen races te gaan had Piastri een comfortabele voorsprong van 34 punten op teamgenoot Lando Norris en grossierde hij in constante resultaten, met veertien podiumplaatsen in vijftien races.

Meer over Oscar Piastri Piastri geeft toe dat McLaren belangrijke fouten heeft gemaakt

Piastri geeft toe dat McLaren belangrijke fouten heeft gemaakt

5 feb
 Piastri hoopt op titanenstrijd: "Deelname Verstappen is goed"

Piastri hoopt op titanenstrijd: "Deelname Verstappen is goed"

6 feb

Van titelkoers naar teleurstelling

Toch kantelde het seizoen volledig. Piastri haalde zes races op rij het podium niet, waardoor Norris de leiding in het klassement kon overnemen. Uiteindelijk moest Piastri genoegen nemen met de derde plek in het kampioenschap, achter Norris en Max Verstappen, die als tweede eindigde.

Volgens Brundle laat die ontknoping diepe sporen na. “Ik denk dat hij met volle kracht terugkomt,” zegt de Brit. “Het was vorig jaar deels pijnlijk, deels fantastisch voor hem. Hij heeft er enorm veel van geleerd.”

Leermomenten en dominante zeges

Brundle wijst daarbij op verbeterpunten, maar ook op de indruk die Piastri maakte. “Het is algemeen bekend dat hij op circuits met weinig grip niet altijd het maximale uit de auto en de banden haalt, dus hij weet dat hij daar stappen moet zetten,” klinkt het. “Maar sommige van zijn overwinningen waren zó dominant en indrukwekkend. Daar kan hij veel vertrouwen uit halen.”

McLaren pakte vorig seizoen opnieuw de constructeurstitel, maar door de nieuwe reglementen voor 2026 ligt alles weer open. Hoewel McLaren bij veel kenners hoog staat aangeschreven, zien bookmakers Mercedes als de voornaamste favoriet voor het nieuwe seizoen.

Ogen gericht op Melbourne

De eerste shakedown in Barcelona gaf al een voorproefje, maar pas tijdens de officiële tests in Bahrein van 11 tot en met 13 februari en van 18 tot en met 20 februari zal duidelijk worden hoe de verhoudingen écht liggen. Daarna verschuift de focus snel naar Australië.

De seizoensopener in Melbourne, de thuisrace van Piastri, staat gepland van 6 tot en met 8 maart. Brundle twijfelt niet aan de impact van vorig jaar. “Ik weet zeker dat het uiteindelijk pijnlijk voor hem was, en dat zal een enorme drijfveer zijn,” besluit hij. “Hij is slim, extreem competitief en een harde werker. Ik verwacht dat hij terugkomt met een grote stap voorwaarts.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Martin Brundle Oscar Piastri McLaren

Reacties (2)

Login om te reageren
  • HarryLam

    Posts: 5.218

    Zonder puistjes....?

    • + 0
    • 6 feb 2026 - 12:12
    • bvonk2

      Posts: 216

      Met Bottas snor ;-)

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 12:54

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Martin Brundle -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 1 jun 1959 (66)
  • Geb. plaats King's Lynn, Norfolk, England, UK, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,71 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar