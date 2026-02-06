Martin Brundle verwacht dat Oscar Piastri in het nieuwe Formule 1-seizoen op jacht gaat naar revanche. De analist van Sky Sports F1 denkt dat de McLaren-coureur extra gemotiveerd aan 2026 begint, nadat hij vorig jaar op pijnlijke wijze naast zijn eerste wereldtitel greep.

De Australiër leek lange tijd op weg naar het kampioenschap. Met nog negen races te gaan had Piastri een comfortabele voorsprong van 34 punten op teamgenoot Lando Norris en grossierde hij in constante resultaten, met veertien podiumplaatsen in vijftien races.

Van titelkoers naar teleurstelling

Toch kantelde het seizoen volledig. Piastri haalde zes races op rij het podium niet, waardoor Norris de leiding in het klassement kon overnemen. Uiteindelijk moest Piastri genoegen nemen met de derde plek in het kampioenschap, achter Norris en Max Verstappen, die als tweede eindigde.

Volgens Brundle laat die ontknoping diepe sporen na. “Ik denk dat hij met volle kracht terugkomt,” zegt de Brit. “Het was vorig jaar deels pijnlijk, deels fantastisch voor hem. Hij heeft er enorm veel van geleerd.”

Leermomenten en dominante zeges

Brundle wijst daarbij op verbeterpunten, maar ook op de indruk die Piastri maakte. “Het is algemeen bekend dat hij op circuits met weinig grip niet altijd het maximale uit de auto en de banden haalt, dus hij weet dat hij daar stappen moet zetten,” klinkt het. “Maar sommige van zijn overwinningen waren zó dominant en indrukwekkend. Daar kan hij veel vertrouwen uit halen.”

McLaren pakte vorig seizoen opnieuw de constructeurstitel, maar door de nieuwe reglementen voor 2026 ligt alles weer open. Hoewel McLaren bij veel kenners hoog staat aangeschreven, zien bookmakers Mercedes als de voornaamste favoriet voor het nieuwe seizoen.

Ogen gericht op Melbourne

De eerste shakedown in Barcelona gaf al een voorproefje, maar pas tijdens de officiële tests in Bahrein van 11 tot en met 13 februari en van 18 tot en met 20 februari zal duidelijk worden hoe de verhoudingen écht liggen. Daarna verschuift de focus snel naar Australië.

De seizoensopener in Melbourne, de thuisrace van Piastri, staat gepland van 6 tot en met 8 maart. Brundle twijfelt niet aan de impact van vorig jaar. “Ik weet zeker dat het uiteindelijk pijnlijk voor hem was, en dat zal een enorme drijfveer zijn,” besluit hij. “Hij is slim, extreem competitief en een harde werker. Ik verwacht dat hij terugkomt met een grote stap voorwaarts.”