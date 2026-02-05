Het team van Red Bull Racing heeft een goede testweek in Barcelona achter de rug. Ze kenden weinig grote problemen en Max Verstappen was in staat om goed kennis te maken met de nieuwe RB22. Martin Brundle stelt dat Christian Horners eerdere belofte aan Verstappen is uitgekomen.

Verstappen en Red Bull staan dit jaar voor een enorme uitdaging in de Formule 1. Er zijn nieuwe aerodynamische en motorische regels ingegaan, en bij Red Bull hebben ze besloten om een rigoureuze verandering door te voeren. Ze rijden vanaf dit jaar namelijk met zelfgebouwde krachtbronnen die ze in samenwerking met Ford ontwikkelen.

Bij Red Bull deden ze hun best om de verwachtingen te temperen. Ze rijden immers voor het eerst met eigen motoren, en de concurrentie van Mercedes en Ferrari hebben op dit gebied veel meer ervaring. Tijdens de testweek in Barcelona ging alles echter naar wens, en konden ze veel rondjes rijden. De rondetijden waren ook opvallend goed, en dat gaf de burger moed.

Had Horner gelijk?

In de podcast 'The F1 Show' van Sky Sports verwijst pitreporter Ted Kravitz naar een eerdere actie van voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner. Volgens Kravitz zou Horner er alles aan hebben gedaan om Verstappen uit de klauwen van Mercedes te houden, door hem ervan te verzekeren dat hij bij Red Bull goed op zijn plek zou blijven.

Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle reageert grijnzend op de conclusie van Kravitz: "Het lijkt er wel op, hé? Ik denk dat de power unit het bij beide teams goed heeft gedaan, en het lijkt erop dat ze al heel wat jaren bezig zijn en er veel geld in hebben gestoken. Zelfs toen ik twee jaar geleden door die fabriek liep, dacht ik 'mijn God, dit is geweldig.'"

'Dit is geen verrassing'

Brundle stelt dan ook dat het helemaal geen verrassing is: "We moeten dus niet verbaasd zijn dat ze een goed product hebben gebouwd, maar we moeten nog zien hoe het zal gaan met de nieuwe brandstof. Dat wordt dit jaar heel erg belangrijk."