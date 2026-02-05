user icon
Brundle stelt dat Horner juiste belofte heeft gedaan aan Verstappen

Het team van Red Bull Racing heeft een goede testweek in Barcelona achter de rug. Ze kenden weinig grote problemen en Max Verstappen was in staat om goed kennis te maken met de nieuwe RB22. Martin Brundle stelt dat Christian Horners eerdere belofte aan Verstappen is uitgekomen.

Verstappen en Red Bull staan dit jaar voor een enorme uitdaging in de Formule 1. Er zijn nieuwe aerodynamische en motorische regels ingegaan, en bij Red Bull hebben ze besloten om een rigoureuze verandering door te voeren. Ze rijden vanaf dit jaar namelijk met zelfgebouwde krachtbronnen die ze in samenwerking met Ford ontwikkelen.

Bij Red Bull deden ze hun best om de verwachtingen te temperen. Ze rijden immers voor het eerst met eigen motoren, en de concurrentie van Mercedes en Ferrari hebben op dit gebied veel meer ervaring. Tijdens de testweek in Barcelona ging alles echter naar wens, en konden ze veel rondjes rijden. De rondetijden waren ook opvallend goed, en dat gaf de burger moed.

Had Horner gelijk?

In de podcast 'The F1 Show' van Sky Sports verwijst pitreporter Ted Kravitz naar een eerdere actie van voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner. Volgens Kravitz zou Horner er alles aan hebben gedaan om Verstappen uit de klauwen van Mercedes te houden, door hem ervan te verzekeren dat hij bij Red Bull goed op zijn plek zou blijven.

Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle reageert grijnzend op de conclusie van Kravitz: "Het lijkt er wel op, hé? Ik denk dat de power unit het bij beide teams goed heeft gedaan, en het lijkt erop dat ze al heel wat jaren bezig zijn en er veel geld in hebben gestoken. Zelfs toen ik twee jaar geleden door die fabriek liep, dacht ik 'mijn God, dit is geweldig.'"

'Dit is geen verrassing'

Brundle stelt dan ook dat het helemaal geen verrassing is: "We moeten dus niet verbaasd zijn dat ze een goed product hebben gebouwd, maar we moeten nog zien hoe het zal gaan met de nieuwe brandstof. Dat wordt dit jaar heel erg belangrijk."

  • dutchiceman

    Posts: 5.550

    Lekker belangrijk allemaal

    • + 0
    • 5 feb 2026 - 13:06
    • The Wolf

      Posts: 39

      nou ja, zo onverschillig...
      ik herken dat...

      • + 0
      • 5 feb 2026 - 13:26
  • Need5Speed

    Posts: 3.495

    Ik zeg dat het goed is ze hier melden dat Brundle gezegd heeft dat Kravitz gezegd heeft dat Horner gezegd heeft dat Max goed op zijn plaats zit.
    Anders zouden we dat niet geweten hebben toch?

    • + 0
    • 5 feb 2026 - 13:12

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

