James Hinchcliffe vindt dat Oscar Piastri met opgeheven hoofd kan terugkijken op zijn Formule 1-seizoen van 2025. De Australiër greep net naast de wereldtitel, maar leverde volgens de voormalig IndyCar-coureur wel een uitzonderlijke prestatie.

Piastri was na de Grand Prix op Zandvoort nog de leider in het wereldkampioenschap. De McLaren-coureur stond maar liefst 34 punten toen voor op teamgenoot Lando Norris en 104 punten op Max Verstappen. Alleen een slechte reeks resultaten daarna en twee jagende titelkandidaten, zorgden ervoor dat Piastri uiteindelijk zijn meerdere moest erkennen.

Hinchcilffe benadrukt sterk seizoen Piastri

Volgens Hinchcliffe bevond Piastri zich lange tijd in het oog van een historisch titelgevecht. “We kregen een strijd tussen drie absolute toppers van deze generatie, die voortdurend kantelde en pas in de laatste race werd beslist,” schrijft hij in zijn column voor Formula1.com. “Piastri was tot diep in het seizoen – zelfs nog in september – de leider in het kampioenschap en werd door velen gezien als dé favoriet.”

Dat de titel uiteindelijk aan zijn neus voorbijging, heeft volgens Hinchcliffe meerdere oorzaken. “De sterke reeks van Norris en de bijna ongelooflijke comeback van Verstappen vielen samen met een kleine terugval bij Piastri. Dat kwam allemaal net op hetzelfde moment,” aldus de 39-jarige Canadees.

'Norris kantelde Piastri in Mexico'

Het beslissende moment zag Hinchcliffe in Mexico. “Daar trok Norris de wedstrijd volledig naar zich toe met een voorsprong van ruim dertig seconden en pakte hij voor het eerst in vijftien races weer de leiding in het WK,” analyseert hij. “Vanaf dat punt ging het vooral nog tussen Norris en Verstappen.”

Toch wil Hinchcliffe de prestaties van Piastri absoluut niet ondergesneeuwd laten raken. “Dat duel aan de top zorgde ervoor dat Piastri’s eerdere opmars wat minder aandacht kreeg, maar dat doet geen recht aan wat hij dit jaar heeft laten zien,” besluit hij. “Wat Oscar in 2025 heeft neergezet, was simpelweg indrukwekkend.”