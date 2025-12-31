user icon
Piastri onderschat door Norris en Verstappen? "Hij was simpelweg indrukwekkend"

Piastri onderschat door Norris en Verstappen? "Hij was simpelweg indrukwekkend"

James Hinchcliffe vindt dat Oscar Piastri met opgeheven hoofd kan terugkijken op zijn Formule 1-seizoen van 2025. De Australiër greep net naast de wereldtitel, maar leverde volgens de voormalig IndyCar-coureur wel een uitzonderlijke prestatie.

Piastri was na de Grand Prix op Zandvoort nog de leider in het wereldkampioenschap. De McLaren-coureur stond maar liefst 34 punten toen voor op teamgenoot Lando Norris en 104 punten op Max Verstappen. Alleen een slechte reeks resultaten daarna en twee jagende titelkandidaten, zorgden ervoor dat Piastri uiteindelijk zijn meerdere moest erkennen.

Hinchcilffe benadrukt sterk seizoen Piastri

Volgens Hinchcliffe bevond Piastri zich lange tijd in het oog van een historisch titelgevecht. “We kregen een strijd tussen drie absolute toppers van deze generatie, die voortdurend kantelde en pas in de laatste race werd beslist,” schrijft hij in zijn column voor Formula1.com. “Piastri was tot diep in het seizoen – zelfs nog in september – de leider in het kampioenschap en werd door velen gezien als dé favoriet.”

Dat de titel uiteindelijk aan zijn neus voorbijging, heeft volgens Hinchcliffe meerdere oorzaken. “De sterke reeks van Norris en de bijna ongelooflijke comeback van Verstappen vielen samen met een kleine terugval bij Piastri. Dat kwam allemaal net op hetzelfde moment,” aldus de 39-jarige Canadees.

'Norris kantelde Piastri in Mexico'

Het beslissende moment zag Hinchcliffe in Mexico. “Daar trok Norris de wedstrijd volledig naar zich toe met een voorsprong van ruim dertig seconden en pakte hij voor het eerst in vijftien races weer de leiding in het WK,” analyseert hij. “Vanaf dat punt ging het vooral nog tussen Norris en Verstappen.”

Toch wil Hinchcliffe de prestaties van Piastri absoluut niet ondergesneeuwd laten raken. Dat duel aan de top zorgde ervoor dat Piastri’s eerdere opmars wat minder aandacht kreeg, maar dat doet geen recht aan wat hij dit jaar heeft laten zien,” besluit hij. “Wat Oscar in 2025 heeft neergezet, was simpelweg indrukwekkend.”

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

show sidebar