Deel twee van de F1-film bevestigd: "We hadden veel plezier"

Het succes van F1: The Movie krijgt een vervolg. Producent Jerry Bruckheimer heeft officieel bevestigd dat er wordt gewerkt aan een tweede deel rond Sonny Hayes en het fictieve team APXGP. Na vier Oscar-nominaties en een wereldwijde opbrengst van ruim 650 miljoen dollar lijkt een sequel dan ook een logische stap.

In de film speelt Brad Pitt de rol van Sonny Hayes, een voormalig F1-coureur uit de jaren tachtig die na een zware crash zijn carrière beëindigde, maar op latere leeftijd terugkeert in de koningsklasse. Ook sterren als Javier Bardem en Damson Idris maakten deel uit van de cast.

Een vervolg is in de maak

Waar Lewis Hamilton, die ook producent van de film was, nog zei voorzichtig te willen doen met een vervolg heeft de producer Bruckheimer dit wel voor ogen: "We zitten in een fase waarin we nadenken over wat het volgende hoofdstuk voor Sonny Hayes en voor APXGP zou kunnen zijn", vertelde de regisseur Joseph Kosinski aan Variety. 

De reden is dan ook simpel: "Omdat we zoveel plezier hadden, bij deze", zo legt hij uit. Ook Bruckheimer ziet een vervolg zitten: "Het was een lange weg om de film te maken, omdat we een paar stakingen moesten doorstaan. Uiteindelijk heeft de film wereldwijd het publiek vermaak."

Meer films in de maak

Toch is een vervolg van F1: The Movie niet de enige racefilm die gemaakt gaat worden. Ook aan een remake van de film Days of Thunder wordt gewerkt. "We hebben veel dingen in de pijplijn zitten. We wachten tot er een geweldig script komt."

F1: The Movie heeft heel wat geld opgebracht. De film koste 200 miljoen dollar en heeft maar liefst 654 miljoen dollar opgebracht. Dat er gedacht wordt aan een vervolg is dus niet gek, want de film is vrij populair geweest. De plannen van een nieuwe film liggen er, maar er zijn dus nog geen concrete ideeën. Wie er terugkeren voor een nieuwe film is ook nog onbekend.

Larry Perkins

Posts: 62.976

Hou je van F1-films?
Hier is ein-de-lijk eens een positief filmpje over Max...

How Verstappen Outsmarts F1 Every Time
(16,14 minuten)

https://youtu.be/gjFZ_6i0Hzw

  • 4
  15 feb 2026 - 18:59
F1 Nieuws

Reacties (6)

Login om te reageren
  Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.474

    Pitt zal voor de aller, aller, allerlaatste keer nog éénmalig op 75 jarige leeftijd nog in de huid van 'n 74 jarige coureur kruipen.....om het geloofwaardig te houden natuurlijk.

    • + 2
    15 feb 2026 - 16:55
  ViggenneggiV

    Posts: 3.191

    "Omdat we zoveel plezier hadden, bij deze"

    Zou ik ook hebben bij zo een financieel resultaat

    • + 0
    15 feb 2026 - 17:51
  Michael Schumacher

    Posts: 2.091

    Het was een gewoon een hartstikke leuke film. Mooie shots, goede cinematografie. Het plot is er een uit duizenden maar dat maakt helemaal niks uit natuurlijk.

    Realistisch? Nee. Daar zijn de daadwerkelijke F1 races namelijk voor.

    • + 2
    15 feb 2026 - 18:13
    nr 76

      Posts: 7.310

      Meningen verschillen gelukkig. Wel bijna een half uur gekeken.

      • + 1
      15 feb 2026 - 20:17
  OrangeArrows

    Posts: 3.349

    Nergens een bevestiging. Armoedig artikel weer. We zijn het gewend

    • + 1
    15 feb 2026 - 18:29
  • Larry Perkins

    Posts: 62.976

    Hou je van F1-films?
    Hier is ein-de-lijk eens een positief filmpje over Max...

    How Verstappen Outsmarts F1 Every Time
    (16,14 minuten)

    https://youtu.be/gjFZ_6i0Hzw

    • + 4
    • 15 feb 2026 - 18:59

