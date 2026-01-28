user icon
Horner heeft geheimzinnige ontmoeting met FIA-president

Horner heeft geheimzinnige ontmoeting met FIA-president

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft voor opschudding gezorgd met een opvallende post op Instagram. Ben Sulayem deelde aan het begin van de middag een tweetal foto's waarop hij samen te zien is met Christian Horner. De vraag is wat de twee hebben besproken op het FIA-kantoor in Parijs.

Horner was tot en met afgelopen zomer de teambaas van Red Bull Racing. Bij de Oostenrijkse renstal stond Horner twintig jaar aan het roer en was hij zeer succesvol met Sebastian Vettel en Max Verstappen. In zijn laatste anderhalf jaar bij Red Bull raakte hij betrokken bij meerdere relletjes, en werd hij beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Horner werd vrijgesproken, maar werd afgelopen zomer na teleurstellende resultaten ontslagen. Onder zijn opvolger Laurent Mekies werd Red Bull weer succesvol.

Gaat Horner Alpine overnemen?

Horner is momenteel met gardening leave en mag later dit jaar terugkeren in de Formule 1-paddock. Het is geen geheim dat hij met meerdere teams heeft gesproken, en dat hij momenteel zijn pijlen heeft gericht op Alpine. De Franse renstal bevestigde afgelopen weekend dat ze gesprekken voeren met Horner en zijn groep investeerders. Hij zou de aandelen van Otro Capital willen overnemen, en daarmee zou hij veel macht bij Alpine kunnen krijgen.

Opvallende ontmoeting met Ben Sulayem

Horner is vandaag in Parijs, waar hij gesprekken voert met FIA-president Mohammed Ben Sulayem. De FIA-president deelde zelf een tweetal foto's van zijn ontmoeting met Horner. Te zien is hoe hij de voormalig Red Bull-teambaas hartelijk ontvangt en daarna lachend met hem overlegd op zijn kantoor.

Wat hebben ze besproken?

De vraag is waar de twee het vandaag over hebben gehad. Volgens Sky Sports-verslaggever Craig Slater heeft het niets te maken over het mogelijk opzetten van een twaalfde team. Slater stelt dat Horner hier wel naar heeft gekeken, maar dat deze meeting hier niets mee te maken had. Hij stelt dat het hier ging om een ontmoeting tussen twee vrienden. De ontmoeting zou dus niet te maken hebben met de verhalen over het kopen van aandelen van Alpine.

