user icon
icon

Brown lacht om kritiek op Mercedes: "Typische Formule 1-politiek"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Brown lacht om kritiek op Mercedes: "Typische Formule 1-politiek"

De vermeende motortruc van Mercedes houdt de Formule 1 momenteel in zijn greep. De concurrerende fabrikanten zijn boos, maar bij de Mercedes-klanten ziet niemand problemen. Volgens McLaren-CEO Zak Brown is er niets aan de hand, al maakt hij zich wel een beetje zorgen over de snelheid van Red Bull.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels, en dat betekent dat iedereen zoekt naar een manier om zoveel mogelijk performance uit de nieuwe ontwerpen te persen. Bij Mercedes hebben ze een slim trucje gevonden met de compressieverhoudingen van de motor, en dat levert ze een voordeel op. De FIA ziet er geen probleem in, maar de andere motorfabrikanten Audi, Ferrari, Honda en Red Bull denken daar anders over.

Meer over Mercedes Nieuw hoofdstuk in Mercedes-rel: 'Red Bull deelde geheime informatie met F1-concurrenten'

Nieuw hoofdstuk in Mercedes-rel: 'Red Bull deelde geheime informatie met F1-concurrenten'

7 feb
 Alarmbellen gaan af bij Mercedes: 'FIA past veelbesproken motorregel aan'

Alarmbellen gaan af bij Mercedes: 'FIA past veelbesproken motorregel aan'

6 feb

 De rel blijft doorsudderen, en bij de FIA weten ze dat ze de zaak snel moeten oplossen. FIA-kopstuk Nikolas Tombazis stelde dat ze niet willen dat deze zaak in een rechtszaal of bij de stewards moet eindigen, en ze willen het voor de seizoenstart in Melbourne oplossen.

Hoe kijkt Brown naar deze kwestie?

Bij Mercedes-klantenteam McLaren zien ze geen problemen. CEO Zak Brown haalde zijn schouders erover op in gesprek met de internationale media: "Het is typische Formule 1-politiek. De motor voldoet aan alle vereisten en reglementen. Dat is ook waar het allemaal om draait in deze sport, zoals we vroeger bijvoorbeeld ook hebben gezien met de dubbele diffuser."

Volgens Brown is alle hysterie een beetje overdreven: "Ik geloof ook niet dat het voordeel zó groot is als her en der wordt gezegd. Maar anderen maken er graag een verhaal van. De motor heeft gewoon alle tests doorstaan en Mercedes heeft geweldig werk geleverd."

Hoe kijkt Brown naar Red Bull?

Brown kijkt liever vooruit, en hij verwacht dat zijn team zal gaan vechten met Mercedes, Ferrari én Red Bull. Laatstgenoemde team rijdt met eigen motoren, en die doen het volgens Brown verrassend goed: "De Red Bull-motor ziet er verrassend snel uit. Echt petje af. Hij leek niet alleen snel, maar ook heel betrouwbaar. Zoals ik in het algemeen wel vind dat de betrouwbaarheid er goed uit ziet, zeker nu we aan de start van een nieuw tijdperk staan."

mario

Posts: 15.108

Je zou bijna zeggen dat het typisch Formule 1 politiek is....

  • 4
  • 10 feb 2026 - 08:44
F1 Nieuws Zak Brown McLaren Mercedes

Reacties (2)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 1.624

    Natuurlijk is dat het standpunt van McLaren. Indien ze met Honda hadden gereden was het een heel ander verhaal.

    Nog 1 dagje....

    • + 2
    • 10 feb 2026 - 08:08
    • mario

      Posts: 15.100

      Je zou bijna zeggen dat het typisch Formule 1 politiek is....

      • + 4
      • 10 feb 2026 - 08:44

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

US Zak Brown -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land US
  • Geb. datum 7 nov 1971 (54)
  • Geb. plaats Los Angeles, California U.S., US
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar