De vermeende motortruc van Mercedes houdt de Formule 1 momenteel in zijn greep. De concurrerende fabrikanten zijn boos, maar bij de Mercedes-klanten ziet niemand problemen. Volgens McLaren-CEO Zak Brown is er niets aan de hand, al maakt hij zich wel een beetje zorgen over de snelheid van Red Bull.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels, en dat betekent dat iedereen zoekt naar een manier om zoveel mogelijk performance uit de nieuwe ontwerpen te persen. Bij Mercedes hebben ze een slim trucje gevonden met de compressieverhoudingen van de motor, en dat levert ze een voordeel op. De FIA ziet er geen probleem in, maar de andere motorfabrikanten Audi, Ferrari, Honda en Red Bull denken daar anders over.

De rel blijft doorsudderen, en bij de FIA weten ze dat ze de zaak snel moeten oplossen. FIA-kopstuk Nikolas Tombazis stelde dat ze niet willen dat deze zaak in een rechtszaal of bij de stewards moet eindigen, en ze willen het voor de seizoenstart in Melbourne oplossen.

Hoe kijkt Brown naar deze kwestie?

Bij Mercedes-klantenteam McLaren zien ze geen problemen. CEO Zak Brown haalde zijn schouders erover op in gesprek met de internationale media: "Het is typische Formule 1-politiek. De motor voldoet aan alle vereisten en reglementen. Dat is ook waar het allemaal om draait in deze sport, zoals we vroeger bijvoorbeeld ook hebben gezien met de dubbele diffuser."

Volgens Brown is alle hysterie een beetje overdreven: "Ik geloof ook niet dat het voordeel zó groot is als her en der wordt gezegd. Maar anderen maken er graag een verhaal van. De motor heeft gewoon alle tests doorstaan en Mercedes heeft geweldig werk geleverd."

Hoe kijkt Brown naar Red Bull?

Brown kijkt liever vooruit, en hij verwacht dat zijn team zal gaan vechten met Mercedes, Ferrari én Red Bull. Laatstgenoemde team rijdt met eigen motoren, en die doen het volgens Brown verrassend goed: "De Red Bull-motor ziet er verrassend snel uit. Echt petje af. Hij leek niet alleen snel, maar ook heel betrouwbaar. Zoals ik in het algemeen wel vind dat de betrouwbaarheid er goed uit ziet, zeker nu we aan de start van een nieuw tijdperk staan."