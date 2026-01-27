user icon
FIA onder vuur: Onderzoek gestart naar mogelijk belangenconflict

Er is een nieuw relletje ontstaan rondom autosportfederatie FIA. Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar de zogenaamde FIA Foundation, omdat er zorgen zouden ontstaan over het bestuur en mogelijke belangenconflicten binnen deze liefdadigheidsorganisatie van de FIA. Dit wil nog niet zeggen dat er echt iets aan de hand is.

Autosportfederatie FIA lag in de afgelopen jaren meerdere keren onder vuur. Een aantal kopstukken besloten de federatie te verlaten, en ze haalden hard uit naar FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Hij was zich van geen kwaad bewust, en werd eind vorig jaar herkozen tot president. Dit zorgde ook voor controverse, omdat een regelwijziging ervoor zorgde dat tegenkandidaten niet mee konden doen.

Dit zorgde voor frustratie en er werden dan ook rechtszaken aangespannen door Ben Sulayems tegenkandidaat Laura Villars. In de afgelopen weken was het opvallend rustig rondom de FIA, maar daar is nu verandering ingekomen. Volgens BBC Sport is de Britse Charity Commission een officieel onderzoek gestart naar de gang van zaken bij de FIA Foundation.

Waar wordt er precies onderzoek naar gedaan?

De FIA Foundation is de liefdadigheidsorganisatie van de FIA die verantwoordelijk is voor het financieren van onderzoek naar verkeersveiligheid en initiatieven op het gebied van veiligheid in de autosport. Er bestonden zorgen over mogelijke belangenconflicten binnen de FIA Foundation, en als reactie daarop is de Britse Charity Commission nu een onderzoek gestart. Er wordt gekeken of de belangenconflicten op de juiste manier zijn beheerd, en hierbij wordt vooral gekeken naar de uitgekeerde subsidies.

Wat is de rol van Ben Sulayem?

Het onderzoek zal nu nagaan in hoeverre de bestuursleden van de stichting hun wettelijke taken op het gebied van bestuur, organisatie en management hebben nageleefd. Dit onderzoek volgt nadat FIA-president Mohammed Ben Sulayem het voorzitterschap van de FIA Foundation heeft overgenomen van de ervaren Britse autosportman David Richards. Of Ben Sulayem zelf iets te maken heeft met deze zaak, is niet helemaal bekend. Het is wel duidelijk dat de FIA weer onder een vergrootglas is komen te liggen.

 

Larry Perkins

Posts: 62.758

Na "tapegate" van vorig seizoen wordt "belangenconflicten-gate" [i][b] het [/i][/b] hot item van 2026...

  • 1
  • 27 jan 2026 - 11:06
F1 Nieuws Mohammed Ben Sulayem

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 62.762

    Na "tapegate" van vorig seizoen wordt "belangenconflicten-gate" het hot item van 2026...

    • + 1
    • 27 jan 2026 - 11:06
    • k.w

      Posts: 1.172

      Foefelgate..... nee Larry geen fo..e .f gate ...das voor Horner

      • + 0
      • 27 jan 2026 - 12:16
    • schwantz34

      Posts: 41.747

      Horney-gate!

      • + 0
      • 27 jan 2026 - 12:38
    • ViggenneggiV

      Posts: 3.162

      Zolang die twee gates/ zaken maar niet samen komen...

      • + 0
      • 27 jan 2026 - 14:38

