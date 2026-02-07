user icon
McLaren verandert 'papaya-rules': Piastri kreeg er hoofdpijn van

McLaren verandert 'papaya-rules': Piastri kreeg er hoofdpijn van

Oscar Piastri heeft bevestigd dat McLaren de veelbesproken papayaregels heeft aangepast richting het Formule 1-seizoen van 2026. Na een jaar vol interne spanningen en discussiepunten wil het Britse team voorkomen dat een nieuwe titelstrijd tussen de eigen coureurs opnieuw voor onrust zorgt.

McLaren beleefde in 2025 een droomscenario én een hoofdpijndossier tegelijk. Zowel Piastri als Lando Norris streed mee om het wereldkampioenschap, wat het team in een lastige spagaat bracht tussen sportieve vrijheid en teamdiscipline.

Controverses tijdens dominant jaar

Sportief gezien was het seizoen ongekend succesvol. McLaren won veertien van de 25 races, waarbij Piastri en Norris ieder zeven overwinningen boekten en het team beide wereldtitels veiligstelde. Toch ging het onderweg meermaals mis.

De zogeheten papayaregels, die het onderlinge racen moesten reguleren, zorgden voor de nodige commotie. In Monza betaalde Piastri de prijs voor een ongelukkige pitstrategie, terwijl in Singapore een aanvaring met Norris de spanningen binnen het team blootlegde.

Spelregels richting 2026 aangescherpt

Met het oog op 2026 zijn de richtlijnen nu aangescherpt, bevestigt Piastri. “Zoals Andrea al zei, is het stroomlijnen ervan voor mij een verstandige beslissing,” vertelde hij bij de presentatie van McLarens nieuwe campagne. “We hebben onszelf vorig jaar waarschijnlijk onnodige problemen op de hals gehaald.”

De Australiër benadrukt dat het basisidee overeind blijft. “Als algemeen principe brengt deze manier van racen veel voordelen met zich mee,” aldus Piastri. “Het gaat erom hoe we dat kunnen verfijnen, zodat het in de kern alleen maar positief blijft.”

‘Er wordt veel van gemaakt’

Volgens Piastri wordt er van buitenaf vaak te zwaar getild aan de interne afspraken. “Er wordt altijd veel meer van gemaakt dan er in werkelijkheid gebeurt,” stelt hij. “Er zijn veel hypothetische situaties en mensen die oordelen zonder de volledige interne werking te kennen. Veel dingen lijken anders dan ze echt zijn.”

Wel erkent hij dat er veranderingen komen. “Er zullen dit jaar zeker wat aanpassingen zijn,” zegt Piastri. “Maar het is vrij duidelijk dat we als team nog steeds zoveel mogelijk willen racen.”

Terugkijkend op zijn eerste titelgevecht blijft Piastri nuchter. “Ik denk dat ik vorig jaar een eerlijke kans heb gehad. We werken eraan om dingen te verbeteren en ervoor te zorgen dat we sterker worden,” besluit hij. “Je kunt nooit elke beslissing goed nemen en je zult nooit iedereen tevreden stellen. Dat is juist het unieke aan de Formule 1: een teamsport met een individuele prijs aan het eind.”

Max Factor

Posts: 304

Was dat Piastri die dat gezegd heeft of ZAK die hem heeft voorgeschreven?

  • 3
  • 7 feb 2026 - 13:44
Reacties (3)

  • Max Factor

    Posts: 304

    Was dat Piastri die dat gezegd heeft of ZAK die hem heeft voorgeschreven?

    • + 3
    • 7 feb 2026 - 13:44
  • DenniSNL1980

    Posts: 424

    Met papaya rules de titel voor constructeurs en voor coureur gewonnen. Zo slecht pakte het niet uit.
    Ja, coureurs hadden ze eerder kunnen pakken, nou en. Eindresultaat telt

    • + 1
    • 7 feb 2026 - 15:53
  • bvonk2

    Posts: 217

    Ben het als McLaren fan niet eens met elke beslissing die ze hebben gemaakt in 2025 maar wel mooi dat ze het anders proberen dan de rest en niet zonder succes. Eerlijke kansen zou iedereen moeten moeten krijgen, zal nooit perfect zijn maar daarom mooi dat ze blijven werken aan de "papaya-rules".

    • + 0
    • 7 feb 2026 - 16:53

show sidebar