McLaren heeft officieel de auto voor het komende seizoen gepresenteerd. Het team uit Woking deed dat door middel van een launch op de eigen kanalen. De kleurstelling van de bolide van Lando Norris en Oscar Piastri voor het komende jaar is nu echt wereldkundig.

McLaren is het succesvolste team van de afgelopen twee jaar in de Formule 1. De renstal van CEO Zak Brown en teambaas Andrea Stella beschikte op een gegeven moment over de beste auto en wist tweemaal de constructeurs- en met Norris de rijderstitel naar zich toe te trekken. Door de entree van de gloednieuwe reglementen in de koningsklasse van de autosport, is het nog maar de vraag of McLaren met een compleet nieuwe auto, ook voor de prijzen mee gaat doen.

Geen vlekkeloze shakedown

De MCL40 - de nieuwe auto van McLaren - heeft al wat ronden weten te maken. Tijdens de shakedown in Barcelona, waar de meeste teams hun eerste kilometers reden, kwamen ook Norris en Piastri in actie. De testsessie in Catalonië verliep niet zonder kleerscheuren, aangezien de Australiër tegen wat kleine probleempjes aanliep qua betrouwbaarheid.

Norris en Piastri reden in een pikzwarte auto. Hiermee wisten zij het een en ander te coveren voor de andere teams, om te kijken hoe zij hebben ingespeeld op de nieuwe regels. Inmiddels is de echte kleurstelling bekendgemaakt.

McLaren lanceert MCL40

Net als in de voorgaande seizoenen, heeft McLaren gekozen voor de papaya-kleuren. Het Britse team zal Norris en Piastri wederom voorzien van een oranje auto met zwarte accenten erin. Norris zal voor het eerst met nummer 1 rijden, aangezien hij in 2025 zijn eerste wereldtitel greep. Het iconische nummer zal de Brit overnemen van Max Verstappen, die in de voorgaande jaren vier keer wereldkampioen werd.

De verwachtingen van McLaren zullen wederom hoog zijn en niet alleen vanwege de afgelopen twee jaar. Aangezien het team uit Woking met een Mercedes-motor rijdt - die er zeer sterk uitzag in Barcelona - gaan de meesten ervan uit dat Norris en Piastri ook in 2026 vooraan zullen rijden.

Check hieronder de MCL40: