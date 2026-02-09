user icon
Officieel: Wereldkampioen McLaren lanceert bolide voor komend seizoen

<b> Officieel: </b> Wereldkampioen McLaren lanceert bolide voor komend seizoen

McLaren heeft officieel de auto voor het komende seizoen gepresenteerd. Het team uit Woking deed dat door middel van een launch op de eigen kanalen. De kleurstelling van de bolide van Lando Norris en Oscar Piastri voor het komende jaar is nu echt wereldkundig. 

McLaren is het succesvolste team van de afgelopen twee jaar in de Formule 1. De renstal van CEO Zak Brown en teambaas Andrea Stella beschikte op een gegeven moment over de beste auto en wist tweemaal de constructeurs- en met Norris de rijderstitel naar zich toe te trekken. Door de entree van de gloednieuwe reglementen in de koningsklasse van de autosport, is het nog maar de vraag of McLaren met een compleet nieuwe auto, ook voor de prijzen mee gaat doen. 

Geen vlekkeloze shakedown

De MCL40 - de nieuwe auto van McLaren - heeft al wat ronden weten te maken. Tijdens de shakedown in Barcelona, waar de meeste teams hun eerste kilometers reden, kwamen ook Norris en Piastri in actie. De testsessie in Catalonië verliep niet zonder kleerscheuren, aangezien de Australiër tegen wat kleine probleempjes aanliep qua betrouwbaarheid. 

Norris en Piastri reden in een pikzwarte auto. Hiermee wisten zij het een en ander te coveren voor de andere teams, om te kijken hoe zij hebben ingespeeld op de nieuwe regels. Inmiddels is de echte kleurstelling bekendgemaakt. 

McLaren lanceert MCL40

Net als in de voorgaande seizoenen, heeft McLaren gekozen voor de papaya-kleuren. Het Britse team zal Norris en Piastri wederom voorzien van een oranje auto met zwarte accenten erin. Norris zal voor het eerst met nummer 1 rijden, aangezien hij in 2025 zijn eerste wereldtitel greep. Het iconische nummer zal de Brit overnemen van Max Verstappen, die in de voorgaande jaren vier keer wereldkampioen werd. 

De verwachtingen van McLaren zullen wederom hoog zijn en niet alleen vanwege de afgelopen twee jaar. Aangezien het team uit Woking met een Mercedes-motor rijdt - die er zeer sterk uitzag in Barcelona - gaan de meesten ervan uit dat Norris en Piastri ook in 2026 vooraan zullen rijden. 

Check hieronder de MCL40:

Mr Marly

Posts: 7.957

Prachtig, die 1 op de wagen. Te lang op moeten wachten. Vele vervloeken het maar ik ben na de ietwat saaiere liverys na de Vodafone periode erg te spreken over het Papaya, een vleugje historie.

  • 2
  • 9 feb 2026 - 16:54
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris Oscar Piastri McLaren

Reacties (7)

Login om te reageren
  • mario

    Posts: 15.095

    Ik vind 'm wel weer mooi hoor!!! Ik hou wel van dat papaya... En papaya's zijn ook nog eens ontzettend lekker 😜
    Het is natuurlijk ook de originele huiskleur van Bruce McLaren en ik vind het daarom ook wel mooi dat ze die kleur een aantal jaren geleden weer in ere hebben hersteld...
    Nu nog hopen dat ze ook dit jaar weer mee gaan doen voor de overwinningen en strijden voor het WK...

    • + 1
    • 9 feb 2026 - 16:46
  • Mr Marly

    Posts: 7.957

    Prachtig, die 1 op de wagen. Te lang op moeten wachten. Vele vervloeken het maar ik ben na de ietwat saaiere liverys na de Vodafone periode erg te spreken over het Papaya, een vleugje historie.

    • + 2
    • 9 feb 2026 - 16:54
    • Larry Perkins

      Posts: 62.900

      Gewoon weer een heel fraaie livery, niet verrassend maar dat hoeft ook niet als het al zo mooi was. Natuurlijk de originele Bruce McLaren-kleur en - m.i. ook belangrijk - duidelijk onderscheidend van de rest! Wat dat betreft kan het design van Cadillac zo de prullenbak in...

      Had wel nummer "1' groter/opvallender geplaatst en het ontbreekt nog op de zijkanten.

      • + 0
      • 9 feb 2026 - 17:36
    • iOosterbaan

      Posts: 2.101

      Sorry vond het niks and het blijft niks dit...vooral de oranje met zwart en dan die lelijke google kleuren...de Papaya zelf is nog wel ok, maar doe hem dan gewoon weer helemaal papaya

      • + 1
      • 9 feb 2026 - 18:03
  • shakedown

    Posts: 1.621

    Dodelijk saai. Net als red bull en Mercedes in de succes jaren. Alsof iedereen denkt dat zolang je niets veranderd, je succes blijft houden. Zonde..

    • + 2
    • 9 feb 2026 - 17:02
    • bvonk2

      Posts: 218

      Vind het juist mooi. Red Bull en Mercedes waren jaren lang WK dus als McLaren dat hiermee ook doet zou ik dat als McLaren fan helemaal niet erg vinden.

      • + 0
      • 9 feb 2026 - 17:31
  • HarryLam

    Posts: 5.247

    Weer zo een waardeloos filmpje waar iets maar een kwart seconde in beeld is, welke cokesnuiver maakt zoiets.
    Nog steed die oranjekleur is ook niet geweldig, kortom gemiste kans.

    • + 0
    • 9 feb 2026 - 18:16

