Ferrari heeft een solide indruk achtergelaten tijdens de shakedown in Barcelona. Charles Leclerc kijkt met een positief gevoel terug op de eerste serieuze testdagen met de SF-26 en ziet in de nieuwe generatie Formule 1-auto’s vooral een interessante uitdaging. Volgens de Monegask vraagt de vernieuwde techniek om aanpassing, maar biedt die ook kansen voor de coureurs.

Onder natte omstandigheden maakte Ferrari dinsdag zijn eerste meters met de SF-26, terwijl de eerste echte runs op droog asfalt pas donderdag volgden. Op die vierde testdag liep het programma van de Scuderia gesmeerd: in totaal werden er 174 ronden afgelegd, waarvan Leclerc er in de middag 89 voor zijn rekening nam.

Leclerc ziet kansen in compleet nieuwe auto

Na afloop sprak Leclerc van een leerzame dag. "Het was fijn en superinteressant. Dit was eigenlijk mijn eerste dag in normale omstandigheden, dus er viel veel te leren en te ontdekken", vertelde hij. “Het is een compleet andere auto dan alles wat ik heb gereden sinds ik in de Formule 1 zit."

Dat wennen aan de nieuwe auto’s onvermijdelijk is, ziet Leclerc niet als een nadeel. "Ik beschouw dat als een uitdaging en vind het juist leuk dat alles nieuw is. Het kan coureurs helpen om buiten de gebaande paden te denken", legde hij uit. "We hebben opnieuw veel ronden gereden zonder problemen, en dat is gewoon positief."

Steile leercurve door nieuwe power unit

Qua gevoel in de auto zette Leclerc donderdag stappen vooruit, al gaf hij toe dat vooral de nieuwe power unit voor extra complexiteit zorgt. "Ik voel me steeds comfortabeler", zei hij. "Het blijft een Formule 1-auto, dus ik voelde me niet verloren en vond vrij snel mijn ritme."

Toch zit de uitdaging vooral in het managen van de systemen. "Met deze nieuwe aandrijving, waarbij ongeveer vijftig procent van het vermogen elektrisch is, wordt dat managen een stuk lastiger", aldus Leclerc. "De leercurve is behoorlijk steil, maar juist dat maakt het zo interessant."

Die steile leercurve geldt niet alleen voor de coureur, maar ook voor Ferrari als team. "Wat betreft de checklist en de dingen die we wilden testen, liggen we op schema", stelde Leclerc. Zijn derde tijd van de dag zei hem weinig. "Qua prestaties heb ik echt geen idee waar we staan. Dat blijft één groot vraagteken. Maar wat ons programma betreft, lopen we volgens plan, en dat stemt positief."