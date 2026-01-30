Charles Leclerc heeft zijn eerste kilometers in de nieuwe Ferrari erop zitten en kijkt met een goed gevoel terug op de openingsdag. De Monegask nam dinsdag in Barcelona als eerste plaats in de cockpit van de 2026-bolide en liet een positieve indruk achter, ondanks omstandigheden die verre van ideaal waren.

Door regenval waren de baancondities allesbehalve perfect, maar dat hield Ferrari niet tegen om het geplande programma af te werken. In de middag gaf Leclerc het stuur over aan Lewis Hamilton, waarmee Ferrari de eerste shakedown-dag succesvol afrondde. Prestaties speelden daarbij nog geen rol; betrouwbaarheid en systeemchecks stonden centraal.

Positieve Leclerc op de eerste dag

"De baan was niet ideaal .Maar we hebben ons programma toch afgewerkt, omdat prestaties nu nog niet tellen. We kijken vooral of alles doet wat het moet doen", zo laat Leclerc na afloop weten aan F1 TV. "Het was fijn om weer in de auto te zitten, en vooral in een compleet nieuwe auto die heel anders is dan wat we tot nu toe hebben gereden. Het doel was simpel: controleren of alle nieuwe systemen werken. Dat deden ze, en dat is positief."

Leclerc laat weten dat het veel lastiger is voor de coureurs om de nieuwe auto's te besturen. "We hebben de auto nog nergens gepusht. Dit was puur een systeemcheck op de baan. Het voelt alsof het voor ons uitdagender wordt om alle zaken te managen. Dat vinden we als coureurs allemaal. Hopelijk maakt dat het ook spannender."

Ferrari werkt de checklist af

"We hebben de eerste checks afgerond en nu werken we stap voor stap onze checklist verder af. Pas later in deze drie dagen gaan we richting wat uiteindelijk telt: performance", zo maakt Leclerc het doel van Ferrari duidelijk.

De ambities van Leclerc zijn ook al duidelijk na de eerste kilometers: "Ik ben erg benieuwd wat de anderen hebben en waar we staan als we meer gaan pushen. Dit jaar is een grote kans voor elk team om het verschil te maken. Waar we ook beginnen, we zullen maximaal pushen om Ferrari terug naar de top te brengen. Het is al een tijdje geleden, hopelijk is dit ons jaar."