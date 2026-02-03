Het team van Mercedes geldt voorafgaand aan het nieuwe Formule 1-seizoen als de grote titelfavoriet. Ze hebben een succesvolle eerste testweek achter de rug, en dat geeft de burger moed. Andrea Kimi Antonelli doet er niet moeilijk over, en stelt dat hij vol voor de wereldtitel gaat.

Met de nieuwe motorische en aerodynamische regels in de Formule 1, is de rangorde nog volledig onduidelijk. Volgens veel kenners is Mercedes echter de favoriet, en die favorietenrol maakten ze waar tijdens de besloten testweek in Barcelona. Op het Catalaanse circuit reden ze zeer veel rondjes, en waren de rondetijden ook goed. Mercedes leek geen problemen te hebben, en dat was een duidelijke boodschap voor de concurrentie.

Bij Mercedes hebben ze voor dit jaar vastgehouden aan het rijdersduo George Russell en Andrea Kimi Antonelli. Russell reed vorig jaar een sterk seizoen, terwijl Antonelli in zijn debuutseizoen de nodige hoogte- en dieptepunten kende. Hij stond wel meerdere keren op het podium, met een tweede plaats in de Braziliaanse Grand Prix als hoogtepunt.

Antonelli gaat voor de titel

Het geeft de 19-jarige Italiaan veel zelfvertrouwen voor het aankomende Formule 1-seizoen. Antonelli is tevreden met zijn nieuwe auto, en doet niet geheimzinnig over zijn doel in gesprek met Motorsport.com. Hij gaat vol voor de titel: "Dat is zeker het doel."

Waarom gelooft Antonelli in dit doel?

Het klinkt ambitieus, maar Antonelli barst van het zelfvertrouwen: "Het doel is om te winnen en uiteindelijk te vechten voor het wereldkampioenschap. Dat is mijn doel, en dat is altijd om te winnen en de beste te zijn. Dat is dus zeker wat ik wil, maar George is ook heel, heel erg sterk en hij is zeker klaar voor een titelgevecht en geldt als één van de toonaangevende coureurs op de grid. Ik denk dat het een heel erg leuk seizoen wordt, vooral als ik kan vechten met hem. Dus ja, ik kijk er echt heel erg naar uit."

In hoeverre Russell en Antonelli met elkaar mogen vechten, moet nog blijken. Vorig jaar was Russell met afstand de beste Mercedes-coureur.