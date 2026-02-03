user icon
Het team van Mercedes geldt voorafgaand aan het nieuwe Formule 1-seizoen als de grote titelfavoriet. Ze hebben een succesvolle eerste testweek achter de rug, en dat geeft de burger moed. Andrea Kimi Antonelli doet er niet moeilijk over, en stelt dat hij vol voor de wereldtitel gaat.

Met de nieuwe motorische en aerodynamische regels in de Formule 1, is de rangorde nog volledig onduidelijk. Volgens veel kenners is Mercedes echter de favoriet, en die favorietenrol maakten ze waar tijdens de besloten testweek in Barcelona. Op het Catalaanse circuit reden ze zeer veel rondjes, en waren de rondetijden ook goed. Mercedes leek geen problemen te hebben, en dat was een duidelijke boodschap voor de concurrentie.

Bij Mercedes hebben ze voor dit jaar vastgehouden aan het rijdersduo George Russell en Andrea Kimi Antonelli. Russell reed vorig jaar een sterk seizoen, terwijl Antonelli in zijn debuutseizoen de nodige hoogte- en dieptepunten kende. Hij stond wel meerdere keren op het podium, met een tweede plaats in de Braziliaanse Grand Prix als hoogtepunt.

Antonelli gaat voor de titel

Het geeft de 19-jarige Italiaan veel zelfvertrouwen voor het aankomende Formule 1-seizoen. Antonelli is tevreden met zijn nieuwe auto, en doet niet geheimzinnig over zijn doel in gesprek met Motorsport.com. Hij gaat vol voor de titel: "Dat is zeker het doel."

Waarom gelooft Antonelli in dit doel?

Het klinkt ambitieus, maar Antonelli barst van het zelfvertrouwen: "Het doel is om te winnen en uiteindelijk te vechten voor het wereldkampioenschap. Dat is mijn doel, en dat is altijd om te winnen en de beste te zijn. Dat is dus zeker wat ik wil, maar George is ook heel, heel erg sterk en hij is zeker klaar voor een titelgevecht en geldt als één van de toonaangevende coureurs op de grid. Ik denk dat het een heel erg leuk seizoen wordt, vooral als ik kan vechten met hem. Dus ja, ik kijk er echt heel erg naar uit."

In hoeverre Russell en Antonelli met elkaar mogen vechten, moet nog blijken. Vorig jaar was Russell met afstand de beste Mercedes-coureur.

The Wolf

Posts: 14

Naarmate seizoen 2025 vorderde kreeg George het steeds moeilijker met Antonelli, als Kimi die lijn weet door te trekken dan kan het 'gezellig' worden bij Mercedes en heeft Der Toto weer genoeg te managen

  • 4
  • 3 feb 2026 - 08:35
    • HermanInDeZon

      Posts: 597

      Zou geweldig zijn!

      Veel liever teams waar rijders elkaar het vuur aan de schenen kunnen leggen dan teams met een onbetwiste nummer 1

      Kwaliteit van de (relatieve) rookies afgelopen jaren is prima --- Bortoleto, , Bearman, Piastri slagen er allemaal in hun meer ervaren teamgenoten het leven erg moeilijk te maken

      • + 2
      • 3 feb 2026 - 08:45
    • dumdumdum

      Posts: 2.768

      Zodra Antonelli iets meer rust in zijn hoofd heeft, dan zal hij Russel volledig zoek rijden. Vorig jaar was hij goed bezig tot hij de druk van zijn thuis race voelde. Daarna duurde het even voordat hij zichzelf weer gevonden had. Daarna was hij gewoon gelijk aan Russel. Alleen zit Russel al op zijn top en kan Antonelli nog groeien.

      • + 4
      • 3 feb 2026 - 08:51
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 790

      @Herman
      "Veel liever teams waar rijders elkaar het vuur aan de schenen kunnen leggen dan teams met een onbetwiste nummer 1..."

      Overduidelijk waar je op hint hoor, met je uitspraak. Maar dan moet een teamgenoot er natuurlijk wel toe in staat zijn. Is hij dat, dan groeien de verhoudingen op een natuurlijke manier door, zoals je vaker hebt gezien...

      • + 4
      • 3 feb 2026 - 09:06
    • HermanInDeZon

      Posts: 597

      @Glasvezelcoureur ging me zelfs niet om een specifiek team -- het is gewoon fijn als twee teamgenoten dicht bij elkaar zitten en elkaar naar een hoger niveau tillen, zoals bij Piastri&Norris het geval is.

      Bij Alonso/Vettel blijf je toch ergens in je achterhoofd met de vraag zitten van hoe goed ze eigenlijk nog zijn/waren in hun laatste jaren en wat het had gegeven moest er een "echte" uitdaging geweest zijn binnen het team

      • + 2
      • 3 feb 2026 - 09:39
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.972

    Als Benz snel genoeg is dan gaat eerder Russell de titel pakken en niet Antonelli. Antonelli heeft nog een lange weg om 'compleet' te worden. Het komt misschien wel maar nu nog niet. Niet op eigen kracht iig.

    • + 2
    • 3 feb 2026 - 09:06
  • Damon Hill

    Posts: 19.670

    Kimi liet vorig jaar af en toe hele goede dingen zien en had sterke fases, maar hij wisselde het ook af met matige races en matige fases. De meeste mensen hier vinden Russell maar niets als persoon, ik zelf ook niet, maar dat neemt niet weg dat Russell gewoon een hele goede en vooral constante coureur is. Als de titel naar Mercedes gaat, dan gaat deze toch echt naar de constante Russell. Kimi is nog veel te grillig. Kimi's tijd komt bovendien nog wel, maar een titel in 2026 lijkt me voor hem echt te vroeg. Russell versla je niet zomaar.

    • + 3
    • 3 feb 2026 - 09:55
  • Maximo

    Posts: 9.733

    Dat gaat m ook lukken als Mercedes het beste pakket heeft komend seizoen.

    Die Kimi heeft niks te verliezen terwijl George zijn hele reputatie dan op de weegschaal ligt, kortom de mentale druk ligt veel hoger bij hem en afgelopen seizoen heeft hij vooral heel veel saaie races gereden zonder grote druk, maar in de jaren hiervoor kraakte hij onder druk.

    • + 1
    • 3 feb 2026 - 11:37
    • Damon Hill

      Posts: 19.670

      Wanneer kraakte Russell dan? Hij zat altijd op ongeveer het niveau van Hamilton, óf beter. Afgezien van een paar fouten - die praktisch iedere coureur op de grid zo nu en dan maakt - heeft hij nergens "gekraakt".

      Echt bizar hoe extreem Russell hier onderschat wordt, terwijl Kimi vorig jaar liet zien nog mega grillig / wisselvallig te zijn. Russell zet je niet zomaar even aan de kant, dat lukte Hamilton ook al niet. Laat staan dat de onervaren Kimi het wel ineens lukt.

      • + 0
      • 3 feb 2026 - 13:45

