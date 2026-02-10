Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli is aan de vooravond van het nieuwe Formule 1-seizoen betrokken geraakt bij een auto-ongeluk in San Marino. Volgens Mercedes is de jonge Italiaan ongedeerd gebleven, en hij kan vanaf morgen gewoon in actie komen tijdens de testweek in Bahrein.

De voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen gaat deze week verder met de test in Bahrein. In de dagen voor de testweek genoten de meeste coureurs nog van hun vrije tijd, en dat gold ook voor Antonelli. Waar andere coureurs de Super Bowl bezochten in de Verenigde Staten, bleef Antonelli thuis. Daar ging het voor hem echter mis.

De Italiaanse tak van Motorsport.com meldt namelijk dat Antonelli betrokken is geraakt bij een verkeersongeval. Op een weg in Serravalle in San Marino ging het mis voor Antonelli, volgens een rapport van de lokale verkeerspolitie ging het om een eenzijdig ongeval met de vangrail. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken.

Wat is er gebeurd?

Voor Antonelli was het ongeval extra pijnlijk, want hij had net een nieuwe auto in ontvangst genomen. De Italiaan had de sleutels opgehaald van een Mercedes-AMG GT 63 Pro 4MATIC+ 'Motorsport Collectors Edition'. Zoals de naam al doet vermoeden gaat het hier om een zeer exclusieve wagen, en Antonelli heeft nu al schade gereden.

Het team van Mercedes bevestigde het incident van Antonelli door middel van een statement: "Afgelopen zaterdagavond was Kimi, in de buurt van zijn woonplaats in San Marino, betrokken bij een verkeersongeval. De politie kwam ter plaatse nadat Kimi ze zelf had opgebeld. Alleen zijn auto was betrokken bij het incident en hoewel het voertuig wel schade opliep, bleef Kimi ongedeerd."

Geen problemen verwacht in Bahrein

Antonelli zal vanaf morgen gewoon in actie komen tijdens de testweek in Bahrein. Mercedes heeft vandaag laten weten dat Antonelli morgen de middagsessie op zich zal nemen. Voor Mercedes zal Antonelli's teamgenoot George Russell de test aftrappen. Het lijkt er vooralsnog niet op dat het ongeval gevolgen gaat hebben voor het testschema in Bahrein.