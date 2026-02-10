user icon
Antonelli blijft ongedeerd na verkeersongeval

Antonelli blijft ongedeerd na verkeersongeval

Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli is aan de vooravond van het nieuwe Formule 1-seizoen betrokken geraakt bij een auto-ongeluk in San Marino. Volgens Mercedes is de jonge Italiaan ongedeerd gebleven, en hij kan vanaf morgen gewoon in actie komen tijdens de testweek in Bahrein.

De voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen gaat deze week verder met de test in Bahrein. In de dagen voor de testweek genoten de meeste coureurs nog van hun vrije tijd, en dat gold ook voor Antonelli. Waar andere coureurs de Super Bowl bezochten in de Verenigde Staten, bleef Antonelli thuis. Daar ging het voor hem echter mis.

De Italiaanse tak van Motorsport.com meldt namelijk dat Antonelli betrokken is geraakt bij een verkeersongeval. Op een weg in Serravalle in San Marino ging het mis voor Antonelli, volgens een rapport van de lokale verkeerspolitie ging het om een eenzijdig ongeval met de vangrail. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken.

Wat is er gebeurd?

Voor Antonelli was het ongeval extra pijnlijk, want hij had net een nieuwe auto in ontvangst genomen. De Italiaan had de sleutels opgehaald van een Mercedes-AMG GT 63 Pro 4MATIC+ 'Motorsport Collectors Edition'. Zoals de naam al doet vermoeden gaat het hier om een zeer exclusieve wagen, en Antonelli heeft nu al schade gereden.

Het team van Mercedes bevestigde het incident van Antonelli door middel van een statement: "Afgelopen zaterdagavond was Kimi, in de buurt van zijn woonplaats in San Marino, betrokken bij een verkeersongeval. De politie kwam ter plaatse nadat Kimi ze zelf had opgebeld. Alleen zijn auto was betrokken bij het incident en hoewel het voertuig wel schade opliep, bleef Kimi ongedeerd."

Geen problemen verwacht in Bahrein

Antonelli zal vanaf morgen gewoon in actie komen tijdens de testweek in Bahrein. Mercedes heeft vandaag laten weten dat Antonelli morgen de middagsessie op zich zal nemen. Voor Mercedes zal Antonelli's teamgenoot George Russell de test aftrappen. Het lijkt er vooralsnog niet op dat het ongeval gevolgen gaat hebben voor het testschema in Bahrein.

mario

Posts: 15.108

Als je zo op je step rondrijdt, vraag je natuurlijk wel om problemen.... Dat was wat ik dacht toen ik de titel las en de foto zag... 😉

Eenzijdig ongeval, een kusje met de vangrail... Beetje knullig voor een F1-coureur natuurlijk.... Misschien was die Mercedes wel te snel voor 'm 😂

  • 1
  • 10 feb 2026 - 10:48
Reacties (15)

  • HartDeco

    Posts: 11

    Krasje op de bumper?

    • + 0
    • 10 feb 2026 - 10:42
    • shakedown

      Posts: 1.627

      Waarschijnlijk idd Krasje op de bumper. 60.000 euro schade....

      • + 0
      • 10 feb 2026 - 11:09
    • Regenrace

      Posts: 2.280

      Hij kwam pas na 144 meter tot stilstand - op een weg waar je 70 mag (in de bebouwde kom). Nou dan weet je het wel. Lekker asociaal.

      • + 0
      • 10 feb 2026 - 11:35
  • mario

    Posts: 15.108

    Als je zo op je step rondrijdt, vraag je natuurlijk wel om problemen.... Dat was wat ik dacht toen ik de titel las en de foto zag... 😉

    Eenzijdig ongeval, een kusje met de vangrail... Beetje knullig voor een F1-coureur natuurlijk.... Misschien was die Mercedes wel te snel voor 'm 😂

    • + 1
    • 10 feb 2026 - 10:48
  • Pietje Bell

    Posts: 33.071

    .

    • + 0
    • 10 feb 2026 - 11:07
  • Pietje Bell

    Posts: 33.071

    Vertaald van San Marino RTV:

    "The crash occurred in the middle of the night, near the intersection with Via Ranco, opposite the former Electronics plant. For reasons still under investigation by the Civil Police, the powerful car suddenly lost control while heading towards San Marino City. The first collision occurred with a traffic sign pole on the right side of the road. From there the car was thrown towards the centre of the street, hitting the central guardrail twice before coming to a stop against a retaining wall on the opposite side. A sequence of impacts concentrated in a few moments but spread over a considerable distance: according to the reconstruction carried out by the authorities on the scene, the overall trajectory was around 144 metres, indicating a high speed at the time of the accident."

    • + 0
    • 10 feb 2026 - 11:52
    • Larry Perkins

      Posts: 62.905

      Nogmaals vertaald...

      "Het ongeluk gebeurde midden in de nacht, nabij de kruising met Via Ranco, tegenover de voormalige elektronicafabriek. Om redenen die nog worden onderzocht door de politie, verloor de krachtige auto plotseling de controle terwijl hij richting San Marino reed. De eerste aanrijding vond plaats tegen een verkeersbordpaal aan de rechterkant van de weg. Van daaruit werd de auto naar het midden van de straat geslingerd, waarbij hij tweemaal de middenberm raakte voordat hij tot stilstand kwam tegen een keermuur aan de overkant. Een reeks botsingen concentreerde zich in enkele ogenblikken, maar verspreidde zich over een aanzienlijke afstand: volgens de reconstructie die door de autoriteiten ter plaatse is uitgevoerd, bedroeg het totale traject ongeveer 144 meter, wat wijst op een hoge snelheid ten tijde van het ongeluk."

      • + 1
      • 10 feb 2026 - 11:57
  • JV fan

    Posts: 2.949

    Gelukkig niet Auto door de vangrail .. (Robert Kubica)

    • + 1
    • 10 feb 2026 - 11:54
    • mario

      Posts: 15.108

      Romain Grosjean...

      • + 0
      • 10 feb 2026 - 12:01
  • mario

    Posts: 15.108

    "Antonelli reed op het moment van de crash in een Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ "Motorsport Collectors Edition", een auto die hij op zes februari cadeau kreeg van de Duitse grootmacht."

    Dat is dan ook meteen de laatste keer dat Kimi een exclusieve auto van Mercedes krijgt... De volgende wordt een basic A-klasse...

    • + 1
    • 10 feb 2026 - 12:00
  • gridiron

    Posts: 3.171

    Je kan je de vraag stellen hoever het verstandig is om een onervaren iemand de sleutels te geven van dergelijke auto, zelfs al is het een F1 rijder.

    • + 0
    • 10 feb 2026 - 12:12
  • schwantz34

    Posts: 41.782

    Waarschijnlijk een stuurmansfoutje door een iets te hoog opgelopen compressie!?

    • + 0
    • 10 feb 2026 - 12:15

