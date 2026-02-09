user icon
Verstappen komt woensdag direct in actie in Bahrein

Verstappen komt woensdag direct in actie in Bahrein

De voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen gaat deze week verder met de tweede testweek in Bahrein. Op het circuit van Sakhir komen de teams en coureurs vanaf woensdag drie dagen in actie. Het lijkt erop dat Max Verstappen direct in actie zal komen.

Voor de teams zijn de testdagen dit jaar nog belangrijker dan in de voorgaande jaren. Waar het er voorheen om ging om alles goed onder de knie te krijgen, is het nu ook belangrijk om de auto's goed te leren kennen. Er gelden vanaf dit jaar nieuwe aerodynamische en motorische regels in de sport, en dat zorgt ervoor dat iedereen praktisch op nul begint.

In Barcelona kregen de teams eind januari voor het eerst de kans om echt meters te maken met de nieuwe auto's, en deze week kunnen ze in andere omstandigheden nog meer gaan rijden. Verstappens team Red Bull kende in Barcelona een goede testweek, zonder technische problemen. De Oostenrijkse renstal rijdt sinds dit jaar met eigen motoren die ze in samenwerking met Ford hebben ontwikkeld. Het enige echte probleem van Red Bull was de crash van Isack Hadjar op de tweede testdag.

Wanneer komt Verstappen in actie?

Volgens De Telegraaf komt Verstappen op woensdag direct in actie. De krant meldt dat de Nederlander de hele dag zal gaan rijden, en dat hij op donderdag de hele dag aan de zijlijn zal staan. Hadjar neemt deze testdag voor zijn rekening, en hoopt zich te revancheren na zijn harde crash in Barcelona. Op vrijdag zullen Verstappen en Hadjar allebei een dagdeel voor hun rekening nemen, het is alleen nog niet duidelijk wie in de ochtend rijdt en wie in de middag in actie komt.

Hoe is de testweek in Bahrein te volgen?

De testweek zal slechts deels openbaar te zien zijn voor de fans. De Formule 1 heeft besloten dat alleen het laatste uur van elke testdag live zal worden uitgezonden, wel zal er de hele dag livetiming beschikbaar zijn waardoor de testdagen toch goed te volgen zijn.

  • dumdumdum

    Posts: 2.773

    Verstappen wil natuurlijk meters maken voordat Hadjar de auto weer kort rijdt. Op zich zal dat ook een knap staaltje stuurwerk in Bahrein met uitloop stroken die net zo groot zijn als de parkeerplaats van een Ikea. Vrijdag worden waarschijnlijk de nieuwste updates erop gezet en mag Max weer als 1e rijden.

    • + 0
    • 9 feb 2026 - 13:43
    • snailer

      Posts: 31.683

      Er kan ook een nadeel in zitten. Kinderziektes komen vaak naar voren de eerste paar rondes. Kan juist de dag van Verstappen verknallen.

      • + 0
      • 9 feb 2026 - 15:55
  • meister

    Posts: 4.230

    Hij laat er geen gras over groeien zoveel is zeker.

    • + 0
    • 9 feb 2026 - 15:31

