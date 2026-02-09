De voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen gaat deze week verder met de driedaagse test in Bahrein. Waar het in Barcelona nog regende, hoeven de teams zich daar dit keer geen zorgen over te maken. Het worden drie stralende dagen in Bahrein.

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur. Eind vorige maand kregen de teams en coureurs voor het eerst de kans om echt kennis te maken met hun nieuwe auto's, en kwamen ze in actie in Barcelona. Achter gesloten deuren werden daar de eerste testdagen afgewerkt in koude temperaturen. Voor de teams is het dan ook nog niet duidelijk hoe de nieuwe auto's precies reageren in andere omstandigheden.

Deze week komen ze dan ook in actie tijdens de tweede testweek op het circuit van Sakhir in Bahrein. Hier zullen ze de hele dag in actie komen, en kunnen ze ook onder het kunstlicht gaan testen. Normaal gesproken is het zonnig en droog in Bahrein, maar is dat ook dit keer het geval? Vorig jaar werd de testweek immers ontregeld door regenval in de woestijn.

Hoe ziet de start van de testweek eruit?

Uit de eerste weermodellen blijkt dat het een zonnige week gaat worden in Bahrein. Op de woensdag gaat de testweek van start, en op deze dag wordt het ongeveer 26 graden Celsius met een matige wind. Het zijn ideale omstandigheden om zoveel mogelijk meters te maken met de nieuwe auto's.

Wat gaat er in de dagen daarna gebeuren?

Op de donderdag staat de tweede testweek op het programma, en hoeven de coureurs zich wederom geen zorgen te maken over eventuele regenval. Het wordt wederom 26 graden Celsius, en ook van de wind zullen ze geen last hebben. Het kan alleen soms wat bewolkt zijn, maar dat levert geen problemen op. Er kan Saharastof in de lucht hangen, maar het is niet de verwachting dat dit voor een extra stoffig circuit gaat zorgen.

Op vrijdag wordt de testweek afgesloten in Bahrein, en ook op deze dag wordt het ongeveer 26 graden Celsius. Er wordt wederom geen regen verwacht, en de coureurs kunnen zoveel mogelijk gaan rijden met hun nieuwe wagens.