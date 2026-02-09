user icon
icon

Gaat het weer de F1-testweek in Bahrein verpesten?

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Gaat het weer de F1-testweek in Bahrein verpesten?

De voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen gaat deze week verder met de driedaagse test in Bahrein. Waar het in Barcelona nog regende, hoeven de teams zich daar dit keer geen zorgen over te maken. Het worden drie stralende dagen in Bahrein.

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur. Eind vorige maand kregen de teams en coureurs voor het eerst de kans om echt kennis te maken met hun nieuwe auto's, en kwamen ze in actie in Barcelona. Achter gesloten deuren werden daar de eerste testdagen afgewerkt in koude temperaturen. Voor de teams is het dan ook nog niet duidelijk hoe de nieuwe auto's precies reageren in andere omstandigheden.

Meer over F1 Test Bahrein 2026 Grote teleurstelling voor F1-fans: Test in Bahrein deels achter gesloten deuren

Grote teleurstelling voor F1-fans: Test in Bahrein deels achter gesloten deuren

7 feb
 Bekijk het aangepaste tijdschema voor de testweek in Bahrein

Bekijk het aangepaste tijdschema voor de testweek in Bahrein

9 feb

Deze week komen ze dan ook in actie tijdens de tweede testweek op het circuit van Sakhir in Bahrein. Hier zullen ze de hele dag in actie komen, en kunnen ze ook onder het kunstlicht gaan testen. Normaal gesproken is het zonnig en droog in Bahrein, maar is dat ook dit keer het geval? Vorig jaar werd de testweek immers ontregeld door regenval in de woestijn.

Hoe ziet de start van de testweek eruit?

Uit de eerste weermodellen blijkt dat het een zonnige week gaat worden in Bahrein. Op de woensdag gaat de testweek van start, en op deze dag wordt het ongeveer 26 graden Celsius met een matige wind. Het zijn ideale omstandigheden om zoveel mogelijk meters te maken met de nieuwe auto's.

Wat gaat er in de dagen daarna gebeuren?

Op de donderdag staat de tweede testweek op het programma, en hoeven de coureurs zich wederom geen zorgen te maken over eventuele regenval. Het wordt wederom 26 graden Celsius, en ook van de wind zullen ze geen last hebben. Het kan alleen soms wat bewolkt zijn, maar dat levert geen problemen op. Er kan Saharastof in de lucht hangen, maar het is niet de verwachting dat dit voor een extra stoffig circuit gaat zorgen.

Op vrijdag wordt de testweek afgesloten in Bahrein, en ook op deze dag wordt het ongeveer 26 graden Celsius. Er wordt wederom geen regen verwacht, en de coureurs kunnen zoveel mogelijk gaan rijden met hun nieuwe wagens.

tanteriekie

Posts: 133

Fantastisch nieuws .....

  • 1
  • 9 feb 2026 - 15:47
F1 Nieuws F1 Test Bahrein 2026

Reacties (2)

Login om te reageren
  • tanteriekie

    Posts: 133

    Fantastisch nieuws .....

    • + 1
    • 9 feb 2026 - 15:47
  • Astfgl

    Posts: 969

    Antwoord: nee.

    • + 1
    • 9 feb 2026 - 15:58

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar