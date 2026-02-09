Het team van Cadillac trok afgelopen nacht het doek van hun eerste Formule 1-bolide. De Amerikaanse renstal liet er geen gras over groeien, en ze zijn vandaag direct de baan opgekomen. Ze voeren namelijk een filmdag uit op het circuit van Sakhir in Bahrein.

Het team van Cadillac debuteert dit jaar in de koningsklasse van de autosport. Achter de schermen zijn ze al maanden bezig met de voorbereidingen op het seizoen, en met Valtteri Bottas en Sergio Perez hebben ze de beschikking over twee ervaren coureurs. Ze hopen goed voor de dag te komen in het aankomende seizoen, en ze kunnen elke meter gebruiken in het voorseizoen.

Hoe verliep het voorseizoen?

Begin dit jaar kwamen ze al de baan op voor een shakedown op het circuit van Silverstone. In de schemering kwamen ze daar de baan op, en wist Sergio Perez de eerste meters te rijden voor het team. Ze reisden met een goed gevoel af naar Barcelona voor de eerste testweek, maar hier liepen ze tegen de nodige kinderziektes aan. Bottas en Perez wisten geen groot aantal rondjes te rijden, al stelden ze zelf dat dit in deze fase van het seizoen geen groot probleem is.

Wat doet Cadillac vandaag in Bahrein?

In voorbereiding op de tweede testweek in Bahrein, is Cadillac vanochtend al de baan opgegaan voor een filmdag. Reservecoureur Guanyu Zhou deelde vanochtend al een foto van de pitbox van Cadillac, waarop te zien was dat de auto klaarstond voor de eerste meters van de week. Wie er achter het stuur zat, was niet helemaal duidelijk.

Later op de dag kwamen er de eerste beelden naar buiten van de filmdag van Cadillac. Op een korte video is te zien hoe de nog naamloze bolide van Cadillac over het circuit van Sakhir rijdt. De wagen is half wit en half zwart, en op de beelden was de witte zijde van de wagen goed te zien. Cadillac heeft zelf nog niets gedeeld over de filmdag van vandaag.