Zo kijk je live en gratis naar de launch van McLaren

Zo kijk je live en gratis naar de launch van McLaren

Het team van McLaren trekt later vanmiddag het doek van hun nieuwe uitdager voor het aankomende seizoen. De MCL40 verscheen al op de baan, maar McLaren zal vandaag laten zien met welke kleuren Lando Norris en Oscar Piastri op jacht gaan naar nieuwe successen.

Het team van McLaren verscheen eind januari al op de baan tijdens de besloten testweek in Barcelona. Op het Catalaanse circuit reden Norris en Piastri rond in een in het zwart gehulde bolide, maar dat waren niet de definitieve kleuren. Vandaag trekken ze het doek van de echte livery, en deze presentatie zal plaatsvinden in Bahrein.

Op het circuit van Sakhir gaat later deze week de tweede wintertest van start, en McLaren toont de nieuwe bolide voor die tijd aan de rest van de wereld. De regerend constructeurskampioen kende in Barcelona geen foutloze testweek, maar ze hopen meer meters te maken in de komende twee testweken.

Wat gaat er gebeuren?

Vandaag zal de focus echter liggen op het presenteren van de nieuwe wagen. De launch gaat om 16:00 Nederlandse tijd van start, en is te zien via een livestream op het YouTube-kanaal van McLaren. Bij de launch zullen coureurs Norris en Piastri, teambaas Andrea Stella en CEO Zak Brown aanwezig zijn.

Het is de verwachting dat de nieuwe bolide van McLaren ook dit jaar weer gehuld zal zijn in de vertrouwde papajakleuren. Voor McLaren is het een belangrijk jaar, want ze kunnen hun derde constructeurstitel op rij gaan pakken. Vooralsnog gelden ze echter niet als de grote favoriet, aangezien de meeste kenners naar Mercedes wijzen. McLaren kijkt alleen naar zichzelf, en ze hebben vanmiddag ook alle schijnwerpers op zich gericht.

Ook Aston Martin aan de beurt

Later vanavond presenteert ook Aston Martin hun nieuwe kleurstelling. De Britse renstal organiseert een speciale launch in Saoedi-Arabië, en zal deze zelf gaan uitzenden via TikTok. De livestream begint om 20:00 Nederlandse tijd.

nee, geen 15 minuten... 15 seconden...

  • 1
  • 9 feb 2026 - 14:28
Reacties (2)

  • Pietje Bell

    Posts: 33.056

    "Later vanavond presenteert ook Aston Martin hun nieuwe kleurstelling.
    De Britse renstal organiseert een speciale launch in Saoedi-Arabië, en zal deze zelf
    gaan uitzenden via TikTok."


    Alsof het F1 publiek dagelijks op TikTok zit. Is dat niet meer voor dat jonge spul
    met een aandachtsspanne van 15 minuten?

    • + 0
    • 9 feb 2026 - 14:15
    • shakedown

      Posts: 1.620

      nee, geen 15 minuten... 15 seconden...

      • + 1
      • 9 feb 2026 - 14:28

