Voor Arvid Lindblad is het Formule 1-seizoen van 2026 officieus begonnen. De jonge Brit maakte tijdens de shakedown in Barcelona zijn eerste échte kilometers als vaste F1-coureur en kreeg daarmee een belangrijk voorproefje van wat hem dit jaar te wachten staat. Hoewel het debuut soepel verliep, blijft Lindblad opvallend nuchter over zijn eigen niveau.

De Racing Bulls-coureur weet dat talent alleen niet genoeg is op het hoogste niveau. Met de seizoensopener in Melbourne al in zicht, beseft Lindblad dat hij nog veel moet leren en juist dat besef ziet hij als zijn grootste kracht.

Lindblad is dankbaar voor zijn kans

Lindblad kwam op woensdag in actie, maar het oorspronkelijke idee was om op dinsdag in actie te komen, toch verloopt alles goed. "Heel goed. Ik was natuurlijk erg blij dat ik vandaag kon rijden. Het plan was om gisteren te rijden, maar door de regen werd dat uitgesteld, dus ik was erg enthousiast om vanochtend voor het eerst echt aan de slag te gaan."

Lindblad was erg blij met zijn dag in Barcelona: "Ik heb echt genoten van de dag, het was heel goed. We hebben zonder problemen gereden, dus alle lof voor iedereen bij VCARB en ook bij RBPT en Ford voor hun steun. Ik denk dat het op dat vlak heel goed is gegaan en we hebben het programma kunnen afwerken."

Toch ging nog niet alles volgens plan: "Er zijn nog een paar puntjes die we moeten verbeteren, maar over het algemeen denk ik dat het een positieve dag is geweest en ik ben tevreden met hoe het is gegaan."

Lindblad is nog niet zeker van zijn zaak

Lindblad geeft toe nog veel te moeten leren, maar Melbourne staat al om de hoek: "Ik weet het niet. Ik bedoel, ik heb nog veel te leren. Of ik er helemaal klaar voor ben, weet ik niet. Het is niet echt iets waar ik over nadenk. Ik denk meer na over hoe ik me beter kan voorbereiden. Wat kan me helpen om in de best mogelijke positie te zijn als we in Melbourne aankomen?"