Hamilton afgemaakt door voormalig F1-coureur: "Hij is een verwend kind"
  Gepubliceerd op 29 sep 2025 14:09
  4
  Door: Jeroen Immink

Het eerste jaar van Lewis Hamilton bij Ferrari verloopt allesbehalve vlekkeloos. Waar Charles Leclerc al meerdere keren het podium mocht beklimmen, komt de zevenvoudig wereldkampioen nauwelijks uit de verf in de SF-25. Oud-coureur Marc Surer spaart de Brit niet en stelt dat hij door de mand valt nu hij niet langer de snelste wagen onder zich heeft.

Hamilton maakte na tien succesvolle seizoenen bij Mercedes de overstap naar het beruchte Ferrari waar hij de vervanger werd van Carlos Sainz, maar tot dusver is het geen gelukkig huwelijk. De 40-jarige kende tot dusver slechts één hoogtepunt: winst in de sprintrace van China. Verder bleef hij ver verwijderd van de ereplaatsen, terwijl Leclerc al vijf keer het podium opzocht. Voor Surer zegt dat veel over de verhoudingen binnen Ferrari én over Hamilton zelf. “Lewis is gewoon een verwend kind dat altijd in de beste auto's heeft gereden", zo zei Surer vernietigend tegenover Vollgas. als alles klopt, wint hij ook. Maar zodra hij niet het snelste materiaal heeft, lukt het hem niet."

Hamilton afgemaakt door Surer

Volgens Surer laat Hamilton daarmee zien dat hij een bepaald soort coureur is. Hij legt de vergelijking met Fernando Alonso, die in zijn ogen veel beter kan omgaan met een auto die niet perfect is. “Alonso weet altijd compromissen te sluiten en haalt er het maximale uit. Dat is iets wat ik bij Hamilton niet zie. Ik dacht eerlijk gezegd dat zijn ervaring zou doorslaggevend zijn, maar dat valt tegen.”

Ook de interne machtsverhoudingen spelen volgens Surer mee. Bij Mercedes had Hamilton het de laatste seizoenen lastig naast George Russell en nu bij Ferrari krijgt hij met Leclerc opnieuw een sterke teamgenoot tegenover zich. “Russell maakte het hem al moeilijk, en bij Ferrari heeft hij nu een extreem snelle Leclerc. Dat verklaart ook waarom Hamilton niet kan domineren zoals vroeger.”

shakedown

Posts: 1.425

Jesus, is het jacht seizoen op Hamilton geopend ofzo? Dat hij niet presteert, komt hier voor niemand als een verrassing.

Maar om nu elke maand, week, dag, uur op Hamilton in te hakken is nu ook weer niet nodig.

  4
  29 sep 2025 - 14:18
Reacties (4)

  snailer

    Posts: 29.937

    Denk dat ik dan toch nog net meer wil horen over GT3.

    + 0
    29 sep 2025 - 14:16
  shakedown

    Posts: 1.425

    Jesus, is het jacht seizoen op Hamilton geopend ofzo? Dat hij niet presteert, komt hier voor niemand als een verrassing.

    Maar om nu elke maand, week, dag, uur op Hamilton in te hakken is nu ook weer niet nodig.

    + 2
    29 sep 2025 - 14:18
  Paulie

    Posts: 4.560

    Marc Zurer maakt zijn naam weer waar, iemand die in F1 nog nooit een platte prijs gereden heeft

    + 0
    29 sep 2025 - 14:24
    snailer

      Posts: 29.937

      Hij had Mekker Zuurst moeten heten.

      + 0
      29 sep 2025 - 14:25

