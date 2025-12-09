De laatste Formule 1-sessie van het seizoen zit erop. Op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi werden er eigenlijk twee tests door elkaar afgewerkt. De snelste tijd werd uiteindelijk neergezet door Aston Martin-coureur Jak Crawford. Paul Aron noteerde in zijn Sauber de tweede tijd, en Williams-talent Luke Browning maakte de top drie compleet.

Op het circuit van Yas Marina zette elk team twee auto's in. Met de ene auto werd er een rookietest afgewerkt, terwijl de tweede auto werd gebruikt voor een bandentest voor Pirelli. Deze wagens werden bestuurd door veelal vaste coureurs; alleen Aston Martin besloot reservecoureur Stoffel Vandoorne in te zetten. Deze wagen was een zogenaamde mule car, die was omgebouwd om de donwforceniveau's van 2026 na te bootsen.

Gouden Norris

Topcoureurs zoals Max Verstappen en George Russell ontbraken vandaag in Abu Dhabi. Bij Red Bull kwam Isack Hadjar voor het eerst in actie als officiële coureur van de Oostenrijkse renstal, terwijl Ferrari hun stercoureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc allebei een halve dag liet rijden. Kersvers wereldkampioen Lando Norris reed ook een halve dag, en met zijn gouden helm op zijn hoofd kwam hij tot 71 rondjes. Zijn teamgenoot Oscar Piastri kwam in het andere dagdeel tot 85 rondjes.

Snelle rookies

Aangezien de topcoureurs met aangepaste auto's reden, kon men geen snelle tijden van hen verwachten. De top vijf bestond dan ook uit louter rookies. Achter Crawford, Aron en Browning, wisten ook Frederik Vesti (Mercedes) en Ayumu Iwasa (Red Bull) snelle tijden te rijden. Andrea Kimi Antonelli was op de zesde plaats de snelste 'normale' coureur. Hij reed rond met een aangepaste voorvleugel, die een beeld moest geven van de 2026-vleugels.

Lastige dag voor Haas

Voor het team van Haas was het een lastige dag. Toyota-fabriekscoureur Ryo Hirakawa nam de rookietest voor zijn rekening, maar crashte al na een paar uur. Haas wist zijn auto wel te repareren, waardoor de Japanner nog tot en met 121 rondjes wist te komen. Oliver Bearman kende een productieve ochtendsessie, maar toen hij de auto overgaf aan Esteban Ocon ging het mis. De Fransman wist slechts vier rondjes te rijden, waarna hij tegen motorproblemen aanliep.