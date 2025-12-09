user icon
Aston Martin-rookie snelste bij laatste F1-sessie van 2025

Aston Martin-rookie snelste bij laatste F1-sessie van 2025

De laatste Formule 1-sessie van het seizoen zit erop. Op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi werden er eigenlijk twee tests door elkaar afgewerkt. De snelste tijd werd uiteindelijk neergezet door Aston Martin-coureur Jak Crawford. Paul Aron noteerde in zijn Sauber de tweede tijd, en Williams-talent Luke Browning maakte de top drie compleet.

Op het circuit van Yas Marina zette elk team twee auto's in. Met de ene auto werd er een rookietest afgewerkt, terwijl de tweede auto werd gebruikt voor een bandentest voor Pirelli. Deze wagens werden bestuurd door veelal vaste coureurs; alleen Aston Martin besloot reservecoureur Stoffel Vandoorne in te zetten. Deze wagen was een zogenaamde mule car, die was omgebouwd om de donwforceniveau's van 2026 na te bootsen.

Gouden Norris

Topcoureurs zoals Max Verstappen en George Russell ontbraken vandaag in Abu Dhabi. Bij Red Bull kwam Isack Hadjar voor het eerst in actie als officiële coureur van de Oostenrijkse renstal, terwijl Ferrari hun stercoureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc allebei een halve dag liet rijden. Kersvers wereldkampioen Lando Norris reed ook een halve dag, en met zijn gouden helm op zijn hoofd kwam hij tot 71 rondjes. Zijn teamgenoot Oscar Piastri kwam in het andere dagdeel tot 85 rondjes.

Snelle rookies

Aangezien de topcoureurs met aangepaste auto's reden, kon men geen snelle tijden van hen verwachten. De top vijf bestond dan ook uit louter rookies. Achter Crawford, Aron en Browning, wisten ook Frederik Vesti (Mercedes) en Ayumu Iwasa (Red Bull) snelle tijden te rijden. Andrea Kimi Antonelli was op de zesde plaats de snelste 'normale' coureur. Hij reed rond met een aangepaste voorvleugel, die een beeld moest geven van de 2026-vleugels.

Lastige dag voor Haas

Voor het team van Haas was het een lastige dag. Toyota-fabriekscoureur Ryo Hirakawa nam de rookietest voor zijn rekening, maar crashte al na een paar uur. Haas wist zijn auto wel te repareren, waardoor de Japanner nog tot en met 121 rondjes wist te komen. Oliver Bearman kende een productieve ochtendsessie, maar toen hij de auto overgaf aan Esteban Ocon ging het mis. De Fransman wist slechts vier rondjes te rijden, waarna hij tegen motorproblemen aanliep.

 

F1 Nieuws Jak Crawford Aston Martin Post Season Test Abu Dhabi 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Canson Po

    Posts: 2.911

    Jammer dat Fornaroli geen kans heeft op een zitje, doet het toch uitstekend ..

    • + 0
    • 9 dec 2025 - 16:54
    • snailer

      Posts: 30.983

      Ene Marko had hem al in een F1 auto gezet. Om maar aan te geven hoe slecht Marko was voor junioren.

      • + 0
      • 9 dec 2025 - 17:12

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

US Jak Crawford -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land US
  • Geb. datum 2 mei 2005 (20)
  • Geb. plaats Charlotte, US
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
