user icon
icon

Aston Martin zet Stroll aan de kant in Mexico: F2-coureur mag VT1 rijden

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Aston Martin zet Stroll aan de kant in Mexico: F2-coureur mag VT1 rijden
  • Gepubliceerd op 17 okt 2025 16:29
  • comments 4
  • Door: Jeroen Immink

Jak Crawford krijgt volgende week zijn eerste kans om een Formule 1-auto officieel te besturen. De 20-jarige Amerikaan neemt plaats in de Aston Martin van Lance Stroll tijdens de eerste vrije training in Mexico.

Crawford, dit seizoen tweede in het Formule 2-kampioenschap, test al sinds juni 2024 regelmatig met oudere Aston Martin-modellen en is nauw betrokken bij het simulatorwerk van het team. “Het is fantastisch om hier in Mexico mijn eerste officiële F1-sessie te rijden,” zegt Crawford. “Het hele jaar werk ik al samen met het team, dus dit is een mooie volgende stap. En dat ik dit nieuws vanuit Texas, mijn thuisstaat, kan delen, maakt het extra speciaal.”

Meer over Aston Martin Johnny Herbert beschuldigt Hamilton van valsspelen: "Hij kreeg zijn verdiende loon"

Johnny Herbert beschuldigt Hamilton van valsspelen: "Hij kreeg zijn verdiende loon"

15 okt
 Alonso waarschuwt McLaren: "Verstappen kan wereldkampioen worden"

Alonso waarschuwt McLaren: "Verstappen kan wereldkampioen worden"

16 okt

Strategische zet Aston Martin

Voor Aston Martin is dit ook een praktische zet. Volgens de FIA-regels moet elk team twee keer per seizoen een rookie laten rijden tijdens een vrije training. Eerder dit jaar verving Felipe Drugovich Fernando Alonso, nu is het de beurt aan Crawford terwijl Stroll zijn auto tijdelijk afstaat.

Teambaas Andy Cowell is tevreden: “Jak heeft het hele jaar laten zien dat hij volwassen en professioneel is. Zijn feedback is waardevol geweest voor de ontwikkeling van zowel de AMR25 als de AMR26. Dit soort sessies zijn cruciaal voor jonge talenten.”

Crawford jaagt op superlicentie

Crawford is hard op weg om aan het eind van het jaar een superlicentie te halen. Een top-vijfplaats in de Formule 2 volstaat, en met 57 punten voorsprong op nummer zes Pepe Martí lijkt dat haalbaar. Of hij volgend jaar in de F1 rijdt? Daar lijkt nog geen ruimte voor. Aston Martin houdt Alonso en Stroll, terwijl het nieuwe Cadillac-team kiest voor ervaren rijders Sergio Pérez en Valtteri Bottas.

Crawford was zelfs dit jaar actief in Nederland om in snelle auto’s te rijden. De 20-jarige Amerikaan deed op Zandvoort een TPC-test.

Larry Perkins

Posts: 60.692

Lance: "Van mij mag die jongen wel alle vrije trainingen rijden..."

  • 1
  • 17 okt 2025 - 17:48
F1 Nieuws Formule 1 F1 Jak Crawford Aston Martin GP Mexico 2025

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 60.691

    Lance: "Van mij mag die jongen wel alle vrije trainingen rijden..."

    • + 1
    • 17 okt 2025 - 17:48
    • Snork

      Posts: 21.926

      “En de kwalificaties, de sprint en de hoofdrace”, aldus een gapende op z’n hoofd krabbende Lance.

      • + 1
      • 17 okt 2025 - 18:33
    • Larry Perkins

      Posts: 60.691

      Vervolgens sloeg Lance zijn personal engineer knock-out en ging maffen...

      • + 1
      • 17 okt 2025 - 18:40
    • Snork

      Posts: 21.926

      Gouden gozer.

      • + 0
      • 17 okt 2025 - 18:45

US Grand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Sprint / Sprint startgrid

    19:00 - 19:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 21:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    19:00 - 19:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 21:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

US Jak Crawford -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land US
  • Geb. datum 2 mei 2005 (20)
  • Geb. plaats Charlotte, US
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar