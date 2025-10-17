Jak Crawford krijgt volgende week zijn eerste kans om een Formule 1-auto officieel te besturen. De 20-jarige Amerikaan neemt plaats in de Aston Martin van Lance Stroll tijdens de eerste vrije training in Mexico.

Crawford, dit seizoen tweede in het Formule 2-kampioenschap, test al sinds juni 2024 regelmatig met oudere Aston Martin-modellen en is nauw betrokken bij het simulatorwerk van het team. “Het is fantastisch om hier in Mexico mijn eerste officiële F1-sessie te rijden,” zegt Crawford. “Het hele jaar werk ik al samen met het team, dus dit is een mooie volgende stap. En dat ik dit nieuws vanuit Texas, mijn thuisstaat, kan delen, maakt het extra speciaal.”

Strategische zet Aston Martin

Voor Aston Martin is dit ook een praktische zet. Volgens de FIA-regels moet elk team twee keer per seizoen een rookie laten rijden tijdens een vrije training. Eerder dit jaar verving Felipe Drugovich Fernando Alonso, nu is het de beurt aan Crawford terwijl Stroll zijn auto tijdelijk afstaat.

Teambaas Andy Cowell is tevreden: “Jak heeft het hele jaar laten zien dat hij volwassen en professioneel is. Zijn feedback is waardevol geweest voor de ontwikkeling van zowel de AMR25 als de AMR26. Dit soort sessies zijn cruciaal voor jonge talenten.”

Crawford jaagt op superlicentie

Crawford is hard op weg om aan het eind van het jaar een superlicentie te halen. Een top-vijfplaats in de Formule 2 volstaat, en met 57 punten voorsprong op nummer zes Pepe Martí lijkt dat haalbaar. Of hij volgend jaar in de F1 rijdt? Daar lijkt nog geen ruimte voor. Aston Martin houdt Alonso en Stroll, terwijl het nieuwe Cadillac-team kiest voor ervaren rijders Sergio Pérez en Valtteri Bottas.

Crawford was zelfs dit jaar actief in Nederland om in snelle auto’s te rijden. De 20-jarige Amerikaan deed op Zandvoort een TPC-test.