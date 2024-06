F2-rijder Jak Crawford gaat debuteren in Formule 1-wagen

F2-rijder Jak Crawford debuteert volgende week 5 juni in een paar jaar oude F1-wagen van Aston Martin. De Amerikaan mag de AMR22 - de auto uit 2022 - aan de tand voelen op Oostenrijkse circuit Spielberg. Het 19-jarige talent is onderdeel van het junior-programma van de Britse renstal.



De Formule 1-test is loon na werken voor Crawford. Door rigoureus fitnesswerk, mediatraining en frequente simulatorsessies op de AMR Technology Campus en waardevolle ervaringen achter de schermen tijdens een Grand Prix' en de Formule E-test van in Berlijn eerder deze maand, is het volgens Aston Martin tijd voor het 'echie'. Crawford kan dan ook niet wachten om achter het stuur te kruipen van de AMR22.

"Testen met het Aston Martin Aramco Formula One Team is meer dan alleen een droom die uitkomt; het is een belangrijke en opwindende stap in mijn autosportreis", aldus Crawford voorafgaand aan zijn F1-debuut op het circuit, te lezen op de officiële website van Aston Martin. "Ik ben ongelooflijk dankbaar voor deze kans om een ​​F1-auto te besturen, meer van het team te leren en mezelf nog verder te pushen. Ik wil het Aston Martin Aramco Formula One Team enorm bedanken voor het geloof in mij en het bieden van deze kans. Ik kan niet wachten om op 5 juni de baan op te gaan in Oostenrijk.''

Crawford rijdt op dit moment voor het tweede jaar in de Formule 2. In 2023 werd de Amerikaan achtste in de stand, won eenmaal, pakte een pole en vijf podia. In 2024 tot dusver één podium. In de Formule 3 was zijn beste klassering een zevende plaats in 2022.