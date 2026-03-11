De seizoensopener in Melbourne verliep allesbehalve vlekkeloos voor Aston Martin F1 Team. Het Britse team kampte tijdens het eerste raceweekend van 2026 met meerdere betrouwbaarheidsproblemen, iets waar teameigenaar Lawrence Stroll zichtbaar van baalde.

De problemen lijken vooral te liggen bij de samenwerking met motorpartner Honda, waarbij hardnekkige trillingen in de aandrijflijn het team parten speelden.

“Een zeer onverwachte tegenvaller”

Volgens Stroll kwam de moeilijke start als een verrassing. “Dit is absoluut niet het scenario dat we hadden verwacht”, liet hij weten. “Het is een onaangename verrassing, maar we werken er hard aan om zo snel mogelijk oplossingen te vinden.”

De problemen begonnen al tijdens de wintertests en bleven ook in Australië een rol spelen. De Honda-krachtbron zou last hebben van trillingen, die vooral invloed hebben op de batterij en de integratie met het chassis.

Coureur Fernando Alonso gaf tijdens het weekend al een inkijkje in de situatie. “Honda denkt dat de trillingen in de batterij sinds Bahrein al sterk zijn verminderd door een aantal aanpassingen. Alleen moet het chassis daar nog op worden aangepast, omdat de batterij anders geïsoleerd moet worden.”

Moeizaam weekend voor beide coureurs

De technische problemen zorgden ervoor dat het raceweekend voor Aston Martin al vroeg werd verstoord. Zowel Alonso als Lance Stroll moesten een volledige trainingssessie missen.

Voor Lance Stroll liep het zelfs nog verder uit de hand. De Canadees verscheen uiteindelijk niet eens aan de start van de kwalificatie, vermoedelijk door problemen met de verbrandingsmotor van zijn wagen. Gedurende het weekend wist het team wel kleine stappen te zetten op het vlak van betrouwbaarheid. Alonso kon uiteindelijk deelnemen aan Q1 en zat zelfs dicht bij een plek buiten de gevarenzone.

Geen finish voor Aston Martin

Tijdens de race zelf bleef het echter moeizaam verlopen voor Aston Martin. Alonso stapte uiteindelijk voortijdig uit de Grand Prix om onderdelen te sparen voor de rest van het seizoen.

Ook Lance Stroll haalde de finishvlag niet, ondanks aanpassingen die het team gedurende het weekend aan de AMR26 had doorgevoerd. Voor Aston Martin betekent het dat de samenwerking met Honda meteen onder druk staat, al hoopt het team de problemen snel onder controle te krijgen na een teleurstellende seizoensstart.