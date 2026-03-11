user icon
Aston Martin en Honda lijnrecht tegenover elkaar: Ook Stroll senior deelt sneer uit

Aston Martin en Honda lijnrecht tegenover elkaar: Ook Stroll senior deelt sneer uit

De seizoensopener in Melbourne verliep allesbehalve vlekkeloos voor Aston Martin F1 Team. Het Britse team kampte tijdens het eerste raceweekend van 2026 met meerdere betrouwbaarheidsproblemen, iets waar teameigenaar Lawrence Stroll zichtbaar van baalde.

De problemen lijken vooral te liggen bij de samenwerking met motorpartner Honda, waarbij hardnekkige trillingen in de aandrijflijn het team parten speelden.

Honda verklaart Aston Martin-problemen: "We beschouwden het als een gevaar"

 Honda komt met verklaring na rampzalige tests van Aston Martin

Honda komt met verklaring na rampzalige tests van Aston Martin

“Een zeer onverwachte tegenvaller”

Volgens Stroll kwam de moeilijke start als een verrassing. “Dit is absoluut niet het scenario dat we hadden verwacht”, liet hij weten. “Het is een onaangename verrassing, maar we werken er hard aan om zo snel mogelijk oplossingen te vinden.”

De problemen begonnen al tijdens de wintertests en bleven ook in Australië een rol spelen. De Honda-krachtbron zou last hebben van trillingen, die vooral invloed hebben op de batterij en de integratie met het chassis.

Coureur Fernando Alonso gaf tijdens het weekend al een inkijkje in de situatie. “Honda denkt dat de trillingen in de batterij sinds Bahrein al sterk zijn verminderd door een aantal aanpassingen. Alleen moet het chassis daar nog op worden aangepast, omdat de batterij anders geïsoleerd moet worden.”

Moeizaam weekend voor beide coureurs

De technische problemen zorgden ervoor dat het raceweekend voor Aston Martin al vroeg werd verstoord. Zowel Alonso als Lance Stroll moesten een volledige trainingssessie missen.

Voor Lance Stroll liep het zelfs nog verder uit de hand. De Canadees verscheen uiteindelijk niet eens aan de start van de kwalificatie, vermoedelijk door problemen met de verbrandingsmotor van zijn wagen. Gedurende het weekend wist het team wel kleine stappen te zetten op het vlak van betrouwbaarheid. Alonso kon uiteindelijk deelnemen aan Q1 en zat zelfs dicht bij een plek buiten de gevarenzone.

Geen finish voor Aston Martin

Tijdens de race zelf bleef het echter moeizaam verlopen voor Aston Martin. Alonso stapte uiteindelijk voortijdig uit de Grand Prix om onderdelen te sparen voor de rest van het seizoen.

Ook Lance Stroll haalde de finishvlag niet, ondanks aanpassingen die het team gedurende het weekend aan de AMR26 had doorgevoerd. Voor Aston Martin betekent het dat de samenwerking met Honda meteen onder druk staat, al hoopt het team de problemen snel onder controle te krijgen na een teleurstellende seizoensstart.

Joeppp

Posts: 8.379

Alle puzzelstukjes zijn er maar het valt niet in elkaar. Er is geld, er is een topontwerper, er is een OEM die alleen voor AM werkt en weet hoe het is om wk's te winnen, er is een ex wereldkampioen. Alles maar dan ook echt alles is in huis en dan ontstaat de ellende; wie neemt de leiding om succe... [Lees verder]

  • 5
  • 11 maa 2026 - 19:28
F1 Nieuws Formule 1 F1 Aston Martin Honda

Reacties (11)

  • Pietje Bell

    Posts: 33.596

    Heb hier gisteren het een en ander over geschreven onder het artikel:
    "Opinie: Aston Martin: een pijnlijke déjà vu." Voor wie het gemist heeft:

    www.gptoday.net/nl(...)-vu#comment-6295210

    • + 2
    • 11 maa 2026 - 19:09
    • markos

      Posts: 963

      Dank, Pietje, interessant stuk!!

      • + 0
      • 11 maa 2026 - 23:01
  • Joeppp

    Posts: 8.379

    Alle puzzelstukjes zijn er maar het valt niet in elkaar. Er is geld, er is een topontwerper, er is een OEM die alleen voor AM werkt en weet hoe het is om wk's te winnen, er is een ex wereldkampioen. Alles maar dan ook echt alles is in huis en dan ontstaat de ellende; wie neemt de leiding om succesvol te worden in deze mix. Horner zou nu een uitkomst zijn om alles aan elkaar te lijmen en de verschillende visies tot 1 succes te maken.

    • + 5
    • 11 maa 2026 - 19:28
    • Remco_F1

      Posts: 3.295

      Horner kun je in principe aan boord nemen, maar het nadeel daarvan is dat je alle vrouwelijke collega`s moet ontslaan.

      • + 0
      • 11 maa 2026 - 22:47
  • Larry Perkins

    Posts: 63.409

    In China is er volop actie bij AM, die gasten van AM en Honda gaan rollebollend door de pitlane...

    Waar zijn de spareribs? (ik bid niet voor popcorn)

    • + 0
    • 11 maa 2026 - 19:33
  • Taures

    Posts: 1.551

    RBR had hetzelfde probleem, maar in mindere mate.

    Door eerst de motor te bouwen en het chassis er omheen waren ze succesvol.

    • + 1
    • 11 maa 2026 - 20:12
  • StevenQ

    Posts: 10.270

    Vooral je motorbouwer aanvallen, dan gaan die Japanners vast heel goed hun best doen

    • + 2
    • 11 maa 2026 - 20:32
    • Tony

      Posts: 1.573

      Heeft de teambaas vermoedelijk bij zijn oude team RBR geleerd in de tijd toen Renault nog motorleverancier van het team was.

      • + 0
      • 11 maa 2026 - 21:06
    • Polleken

      Posts: 993

      Honda trekt zo de stekker weer uit !

      • + 2
      • 11 maa 2026 - 21:43
    • markos

      Posts: 963

      Inderdaad het domste wat je kan doen: publiekelijk je partner afvallen.

      • + 0
      • 11 maa 2026 - 23:03
  • Snorremans

    Posts: 231

    Wordt een gevalletje McLaren 2.0

    • + 2
    • 11 maa 2026 - 22:02

CN Grand Prix van China

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    04:30 - 05:30

    Sprint / Sprint startgrid

    04:00 - 05:00

    Race / Startgrid

    08:00 - 10:00

  • Sprint shootout

    08:30 - 09:14

    Kwalificatie

    08:00 - 09:00

    Snelste ronde

    08:00 - 10:00

CNGrand Prix van China

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    04:30 - 05:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    04:00 - 05:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    08:00 - 10:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    08:30 - 09:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    08:00 - 09:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    08:00 - 10:00

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

