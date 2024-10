Aston Martin zet Jak Crawford in tijdens Young Driver Test

Aston Martin-junior Jak Crawford zal later dit jaar zijn eerste meters gaan maken in de AMR24. Het team uit Silverstone zal de jonge Amerikaan in december gaan inzetten tijdens de Young Driver Test op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. De 19-jarige kijkt uit naar zijn eerste meters in de huidige Aston Martin-bolide.

Formule 2-coureur Jak Crawford maakte in februari van dit jaar de overstap van het Red Bull Junior Team naar het opleidingsprogramma van Aston Martin. Voor het Britse team voerde de jonge Amerikaan niet alleen een test uit op de Red Bull Ring in een Aston Martin-bolide uit 2022, maar verricht hij ook veel simulatorwerk als ontwikkelingscoureur. Voor dit harde werken, wordt de huidige nummer vijf van het Formule 2-kampioenschap nu beloond. Aston Martin heeft namelijk bekendgemaakt dat Crawford in december namens het team zal gaan deelnemen aan de young driver test in Abu Dhabi. Het zullen zijn eerste meters in de AMR24 - de Aston Martin-bolide waar Lance Stroll en Fernando Alonso dit jaar mee racen - gaan worden voor Crawford.

De 19-jarige Amerikaan, die de Formule 2-hoofdrace in Spanje eerder dit jaar won, is erg blij met de kans die hij van Aston Martin krijgt. "Ik kijk er erg naar uit om voor het eerst de AMR24 te gaan besturen in Abu Dhabi", jubelt de jonge Amerikaan in het persbericht van het Britse team. "Ik heb veel uren op de simulator doorgebracht op de AMR Technology Campus en ik ga hiermee door vóór de test om er zeker van te zijn dat ik goed voorbereid ben. Yas Marina is een circuit dat ik goed ken, dus hopelijk helpt dit me om snel op snelheid te komen. Ik wil iedereen bij Aston Martin Aramco enorm bedanken voor de kans om de auto van dit jaar te besturen tijdens de test."

Pirelli-bandentest

De post season-test in Abu Dhabi bestaat echter niet alleen uit de Young Driver Test, maar ook uit een traditionele Pirelli-bandentest. De Formule 1-teams zullen daarom ook met twee bolides gaan deelnemen aan de test na de Grand Prix van Abu Dhabi. Wie de bolide van Aston Martin zal gaan besturen voor de bandentest is nog niet bekendgemaakt door de renstal uit Silverstone. Ze zullen deze coureur op een later moment aankondigen, zo staat te lezen in het persbericht.