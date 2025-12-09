user icon
Norris weigert zichzelf te vergelijken met Verstappen

Norris weigert zichzelf te vergelijken met Verstappen

Lando Norris mag zich sinds afgelopen weekend wereldkampioen Formule 1 noemen. De Britse McLaren-coureur versloeg Max Verstappen in de titelstrijd, en dat is nog maar weinig coureurs gelukt. Norris weigert zichzelf echter met Verstappen te vergelijken, maar denkt niet dat de Nederlander onverslaanbaar is.

Verstappen maakte het Norris en McLaren zeer lastig in de laatste fase van het seizoen. Hij wist na de zomerstop een achterstand van ruim honderd punten goed te maken, en kwam uiteindelijk twee puntjes te kort om Norris van de titel af te houden. Verstappen won in Abu Dhabi, maar aangezien Norris derde werd leverde hem dat niet de titel op.

In de afgelopen weken ging het meer over Verstappen dan over Norris. De Brit lag op titelkoers, maar de opvallende opmars van Verstappen sprong meer in het oog. Hij won de races in Las Vegas en Qatar, en kon in Abu Dhabi de genadeklap uitdelen. Hij had een wonder nodig, maar dat gebeurde dit keer niet. Voor Norris was dit een enorme opluchting, want hij wist zijn titel veilig te stellen.

Vergelijking met Verstappen

Toen hij na afloop door de internationale media werd gevraagd hoe het voelt om Verstappen te verslaan, beet hij van zich af: "Kijk, ik haat het om mezelf met anderen te vergelijken. Het is aan jullie om te beslissen of iemand beter is dan iemand anders. Ik probeer elk raceweekend gewoon mijn best te doen. Maar dan besluiten jullie dat hij beter is dan de ander, of dat hij een slechtere auto heeft en het toch beter doet. Schrijf maar wat je wil, beslis wat je wil."

Is Max Verstappen onverslaanbaar?

Norris vindt wel dat hij het goed heeft gedaan: "Ik heb zeker het gevoel dat ik op sommige momenten beter heb gereden dan andere mensen volgens mij kunnen. Ik heb het gevoel dat ik op een niveau heb gereden dat volgens mij andere mensen niet kunnen evenaren?"

"Heb ik misschien ook fouten gemaakt? Heb ik soms meer fouten gemaakt dan andere coureurs? Ja. Zijn er dingen die Max soms beter kan dan ik? Ja. Geloof ik dat hij onverslaanbaar is? Nee. Maar dat kan je ook niet weten, toch? Het is moeilijk te zeggen."

Reacties (3)

  • snailer

    Posts: 30.968

    Zeer verstandig. Er valt niets te vergelijken, anders dan dat het top rijders zijn.

    • + 0
    • 9 dec 2025 - 12:20
    • mUtt3n

      Posts: 603

      idd, mooi ook hoe hij alles verwoord!

      • + 0
      • 9 dec 2025 - 12:58
  • meister

    Posts: 4.143

    Je moet je ook vergelijken met al die andere coureurs met slechts 1 wereldtitel.

    • + 0
    • 9 dec 2025 - 13:34

