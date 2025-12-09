user icon
Trouwe rechterhand trots op nieuwe wereldkampioen Norris

Trouwe rechterhand trots op nieuwe wereldkampioen Norris

Lando Norris won zijn allereerste wereldkampioenschap van zijn Formule 1-carrière. Dit deed hij niet geheel alleen, want het team van McLaren had dan ook een enorm dominante auto gebouwd. Ook de race-engineer van Norris, Will Joseph, speelde een enorm grote rol in het eerste wereldkampioenschap van de Brit. 

Norris sleepte de titel binnen door als derde over de streep te komen in Abu Dhabi. Hij sloot het seizoen af met twee punten meer dan Max Verstappen, die de race wist te winnen. Engineer Joseph legt uit hoe hij Norris heeft geholpen.

Norris was relaxed

De trots engineer legde het uit aan F1 TV: "Ik denk dat Lando zich meer op zijn gemak voelde dan wij! We wisten min of meer hoeveel snelheid Lando dacht te hebben. Op een gegeven moment zeiden we gewoon: 'Oké, genoeg is genoeg, gebruik gewoon je snelheid om weg te komen, want dit bezorgt ons te veel stress.' Ik vind dat Lando het geweldig heeft gedaan; hij moet zich op zijn gemak hebben gevoeld totdat we hem opschreven... Weet je, ik heb vannacht niet veel geslapen. We hebben alle mogelijkheden doorgenomen, de wat-als-scenario's, de maar-scenario's, wat als hij dit doet, wat als hij dat doet."

Volgens Joseph hield McLaren enorm veel rekening met Max Verstappen. De Nederlander was aan het jagen op zijn vijfde wereldtitel, maar deze kwam er niet. Norris wist zijn hoofd koel te houden en eindigde uiteindelijk op de derde plaats, wat precies genoeg was. 

"Ik denk dat we heel goed voorbereid waren. Er zijn gisteravond en vanochtend veel intensieve discussies gevoerd, en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. McLaren is erg goed in voorbereidingen. Sommige mensen veroordelen ons daarvoor, anderen zeggen dat we te veel praten via de radio. Maar we bereiden ons goed voor, we presteren goed, we bespreken dingen en het is goed gegaan. We hebben in Singapore het constructeurskampioenschap gewonnen en vandaag hebben we opnieuw geschiedenis geschreven met Lando. Ik ben erg trots dat ik hier deel van uitmaak."

Norris won zijn wereldkampioenschap met knappe cijfers

De Brit heeft dit seizoen wat knappe cijfers behaald; zo won hij zeven keer, eindigde hij achttien keer op het podium en behaalde hij zeven pole positions. Dit alles was genoeg om zijn eerste wereldtitel te behalen. 

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.009

Ik was/ben ook trots op mijn trouwe rechterhand hoor.
Die heeft me in de afgelopen 55 jaar dikwijls tevreden gesteld zeg maar..

  • 1
  • 9 dec 2025 - 12:24
Reacties (1)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.008

    Ik was/ben ook trots op mijn trouwe rechterhand hoor.
    Die heeft me in de afgelopen 55 jaar dikwijls tevreden gesteld zeg maar..

    • + 1
    • 9 dec 2025 - 12:24

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.415
  • Podiums 43
  • Grand Prix 151
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
