Lando Norris won zijn allereerste wereldkampioenschap van zijn Formule 1-carrière. Dit deed hij niet geheel alleen, want het team van McLaren had dan ook een enorm dominante auto gebouwd. Ook de race-engineer van Norris, Will Joseph, speelde een enorm grote rol in het eerste wereldkampioenschap van de Brit.

Norris sleepte de titel binnen door als derde over de streep te komen in Abu Dhabi. Hij sloot het seizoen af met twee punten meer dan Max Verstappen, die de race wist te winnen. Engineer Joseph legt uit hoe hij Norris heeft geholpen.

Norris was relaxed

De trots engineer legde het uit aan F1 TV: "Ik denk dat Lando zich meer op zijn gemak voelde dan wij! We wisten min of meer hoeveel snelheid Lando dacht te hebben. Op een gegeven moment zeiden we gewoon: 'Oké, genoeg is genoeg, gebruik gewoon je snelheid om weg te komen, want dit bezorgt ons te veel stress.' Ik vind dat Lando het geweldig heeft gedaan; hij moet zich op zijn gemak hebben gevoeld totdat we hem opschreven... Weet je, ik heb vannacht niet veel geslapen. We hebben alle mogelijkheden doorgenomen, de wat-als-scenario's, de maar-scenario's, wat als hij dit doet, wat als hij dat doet."

Volgens Joseph hield McLaren enorm veel rekening met Max Verstappen. De Nederlander was aan het jagen op zijn vijfde wereldtitel, maar deze kwam er niet. Norris wist zijn hoofd koel te houden en eindigde uiteindelijk op de derde plaats, wat precies genoeg was.

"Ik denk dat we heel goed voorbereid waren. Er zijn gisteravond en vanochtend veel intensieve discussies gevoerd, en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. McLaren is erg goed in voorbereidingen. Sommige mensen veroordelen ons daarvoor, anderen zeggen dat we te veel praten via de radio. Maar we bereiden ons goed voor, we presteren goed, we bespreken dingen en het is goed gegaan. We hebben in Singapore het constructeurskampioenschap gewonnen en vandaag hebben we opnieuw geschiedenis geschreven met Lando. Ik ben erg trots dat ik hier deel van uitmaak."

Norris won zijn wereldkampioenschap met knappe cijfers

De Brit heeft dit seizoen wat knappe cijfers behaald; zo won hij zeven keer, eindigde hij achttien keer op het podium en behaalde hij zeven pole positions. Dit alles was genoeg om zijn eerste wereldtitel te behalen.