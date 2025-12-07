user icon
Max Verstappen is dankzij Oscar Piastri een stap dichter bij zijn vijfde wereldtitel gekomen. De Nederlander kwam goed weg bij de start, maar daarachter gebeurde er van alles. Beide McLarens kwamen in duel, waarna Piastri op fenomenale wijze buitenom ging bij Lando Norris. De Brit kan hierdoor in de problemen komen. 

Voorafgaand aan het veelbesproken weekend in Abu Dhabi, gaf Piastri al meerdere keren aan niets te willen weten van teamorders bij McLaren. En dat is gebleken: De Australiër vatte meteen de koe bij de hoorns en ging in de openingsronde langs zijn teamgenoot, die nog altijd met een derde plek de wereldtitel in handen heeft. 

Leclerc jaagt op Norris

Norris wordt momenteel op de hielen gezeten door Charles Leclerc.  De Ferrari-coureur kan Verstappen een enorme dienst bewijzen als hij de Brit voorbij gaat voor de derde plek. Mocht Norris buiten het podium vallen en Verstappen de race winnen, dan zal de Red Bull Racing-coureur voor de vijfde keer in zijn carrière wereldkampioen worden. 

De undercut is enorm sterk in Abu Dhabi, wat inhoudt dat Norris in de problemen kan komen als Leclerc eerder een pitstop maakt. Mocht de Ferrari eerder naar binnen komen, dan zal McLaren moeten reageren.

Verstappen breidt voorsprong uit

Ondertussen rijdt Verstappen nog steeds comfortabel aan de leiding. De Nederlander die pole position wist te bemachtigen, heeft rijdt op de mediumbanden twee seconden voor Piastri, die op zijn beurt de harde banden heeft. Strategisch gezien zullen zij dus van elkaar verschillen in de race. 

Voorafgaand aan de race gaf Leclerc aan dat hij eigenlijk geen schandaal wilde veroorzaken in de titelstrijd. Met het oog op een mogelijk podium, kan de Monegask dan toch een duit in het zakje doen.

 

Hoezo, Tsunoda gaat 3/4 keer van z'n lijn en duwt Norris gewoon van de baan af.
Lekker voor hem.

Reacties (16)

  • Canson Po

    Posts: 2.871

    aiaiaiai, zag het direct dat was buiten de piste, maar om eerlijk te zijn Yuki ging wel stevig op wandel met Norris.

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 14:45
    • Cicero

      Posts: 1.607

      Wat zijn die verslaggevers van viaplay slecht zeg. Was toch duidelijk dat Norris gedwongen werd? Straf Tsunoda mwaw, daar valt over te twijfelen, maar Norris deed alles om Crash te voorkomen. Zeg ik als max fan

      • + 4
      • 7 dec 2025 - 14:50
    • dutchiceman

      Posts: 5.504

      Viaplay moet weg. Ze zijn helemaal koekoek daar.

      • + 2
      • 7 dec 2025 - 15:15
  • Cicero

    Posts: 1.607

    Beetje overtrokken.k zat vanochtend al te denken dat dat de beste tactiek zou zijn, vanuit McLaren gezien. Dan kan max niets raars doen.
    Als er geen gekke Safety Car komt, lekke band of erger, dan wordt Norris gewoon Kampioen. Niets aan het handje

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 14:47
  • Pepe

    Posts: 1.173

    Dubieuze beslissing weer

    • + 2
    • 7 dec 2025 - 14:48
    • d07

      Posts: 2.578

      Hoezo, Tsunoda gaat 3/4 keer van z'n lijn en duwt Norris gewoon van de baan af.
      Lekker voor hem.

      • + 11
      • 7 dec 2025 - 14:49
    • Pepe

      Posts: 1.173

      Hoho relax man

      • + 1
      • 7 dec 2025 - 14:53
    • d07

      Posts: 2.578

      Ik ben meer dan relaxed, maar met zo'n uitspraak probeer je iets uit te lokken.
      Dus het is een beetje zwak om dan met een argument "relax man" te komen.

      • + 6
      • 7 dec 2025 - 14:55
    • Pepe

      Posts: 1.173

      Ja inderdaad was mijn intentie... concentreer je lekker op de race.

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 14:56
    • bvonk2

      Posts: 187

      Max had de hulp nodig van Yuki, dat is mislukt door Yuki zelf. Norris kan nog mogelijk hulp krijgen van zijn teamgenoot, zullen zien of het nodig is.

      • + 2
      • 7 dec 2025 - 14:59
    • d07

      Posts: 2.578

      Wat wilde je dan met die opmerking bereiken?
      Misschien moet je zelf op de race concentreren...

      • + 7
      • 7 dec 2025 - 15:01
    • Pepe

      Posts: 1.173

      Haha jeetje

      • + 1
      • 7 dec 2025 - 15:15
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 726

    Het is wel beslist nu. Norris verrassend sterk hoor, geen enkel teken van nervositeit.
    Mooie inhaalrun van Verstappen, sinds Zandvoort. Net een race te weinig op de kalender...

    • + 6
    • 7 dec 2025 - 14:54
  • meister

    Posts: 4.133

    Hij kan het wel op zijn buik schrijven denk ik.

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 15:08
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.052

    Norris fans gefeliciteerd en dat hele eiland ook. Verstappen heeft het wk helaas verloren in spanje. Daar mag hij nog eens goed over nadenken.

    • + 1
    • 7 dec 2025 - 15:28
  • Pepe

    Posts: 1.173

    Gefeliciteerd Norris!

    • + 1
    • 7 dec 2025 - 15:31

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.420
  • Podiums 126
  • Grand Prix 232
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Team profiel

McLaren
McLaren
