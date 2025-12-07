Max Verstappen is dankzij Oscar Piastri een stap dichter bij zijn vijfde wereldtitel gekomen. De Nederlander kwam goed weg bij de start, maar daarachter gebeurde er van alles. Beide McLarens kwamen in duel, waarna Piastri op fenomenale wijze buitenom ging bij Lando Norris. De Brit kan hierdoor in de problemen komen.

Voorafgaand aan het veelbesproken weekend in Abu Dhabi, gaf Piastri al meerdere keren aan niets te willen weten van teamorders bij McLaren. En dat is gebleken: De Australiër vatte meteen de koe bij de hoorns en ging in de openingsronde langs zijn teamgenoot, die nog altijd met een derde plek de wereldtitel in handen heeft.

Leclerc jaagt op Norris

Norris wordt momenteel op de hielen gezeten door Charles Leclerc. De Ferrari-coureur kan Verstappen een enorme dienst bewijzen als hij de Brit voorbij gaat voor de derde plek. Mocht Norris buiten het podium vallen en Verstappen de race winnen, dan zal de Red Bull Racing-coureur voor de vijfde keer in zijn carrière wereldkampioen worden.

De undercut is enorm sterk in Abu Dhabi, wat inhoudt dat Norris in de problemen kan komen als Leclerc eerder een pitstop maakt. Mocht de Ferrari eerder naar binnen komen, dan zal McLaren moeten reageren.

Verstappen breidt voorsprong uit

Ondertussen rijdt Verstappen nog steeds comfortabel aan de leiding. De Nederlander die pole position wist te bemachtigen, heeft rijdt op de mediumbanden twee seconden voor Piastri, die op zijn beurt de harde banden heeft. Strategisch gezien zullen zij dus van elkaar verschillen in de race.

Voorafgaand aan de race gaf Leclerc aan dat hij eigenlijk geen schandaal wilde veroorzaken in de titelstrijd. Met het oog op een mogelijk podium, kan de Monegask dan toch een duit in het zakje doen.