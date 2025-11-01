user icon
Manager van Verstappen deelt waarschuwing uit aan Red Bull

  • Gepubliceerd op 01 nov 2025 11:40
  • comments 15
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen is al zijn hele Formule 1-loopbaan verbonden aan Red Bull. Hij voelt zich nu weer op zijn gemak bij de Oostenrijkse renstal, en jaagt zelfs weer op de wereldtitel. Ook Verstappens manager Raymond Vermeulen is tevreden, maar hij deelt wel een flinke waarschuwing uit aan Red Bull.

Verstappen beschikt bij Red Bull over een contract dat loopt tot en met 2028. In de afgelopen maanden werd er sterk getwijfeld aan zijn toekomst bij het team. De prestaties vielen tegen, en intern was het zeer onrustig bij de renstal. Toen in de zomer teambaas Christian Horner werd ontslagen, veranderde er iets bij Red Bull.

Horner werd opgevolgd door Laurent Mekies, en onder zijn leiding is er veel veranderd binnen het team. Verstappen sprak zijn vertrouwen in Red Bull uit, en begon ook weer te winnen. Door zijn zeges in Italië, Azerbeidzjan en de Verenigde Staten staat hij nu nog maar 36 WK-punten achter op kampioenschapsleider Lando Norris.

Hoe ziet de toekomst van Verstappen bij Red Bull eruit?

Verstappens manager Raymond Vermeulen is vooralsnog tevreden. In de BBC-podcast The Inside Track spreekt hij zich uit: "Ik denk dat Max veel respect heeft voor de mensen. Red Bull was er vanaf dag één: ze hebben hem in de auto gezet, ze hebben alle inspanningen geleverd en ze hebben hem heel goed voorbereid op zijn entree in de Formule 1."

Vermeulen is blij met de situatie bij Red Bull, maar hij deelt wel een ferme waarschuwing uit: "We zijn loyaal, maar aan de andere kant heb ik het management ook verteld dat wij beschikken over de snelste coureur uit de paddock, en dat ik daarvoor ook het snelste materiaal wil hebben."

Hoe kijkt Vermeulen naar 2026?

Volgend jaar gaat er veel veranderen. Red Bull gaat onder de nieuwe regels zelf krachtbronnen maken, en Vermeulen maakt zich nog geen zorgen: "Het lijkt erop dat we nog steeds vooraan staan, maar het is een zeer competitieve wereld. Wat ik wel zie, is dat ze, zelfs met het motorprogramma, alles bij elkaar brengen om een heel goede auto en een sterk totaalpakket te bouwen. Voorlopig zijn we erg tevreden met waar we staan, maar natuurlijk hebben we materiaal om te blijven winnen."

Larry Perkins

Posts: 61.136

Max is de beste, aardigste, slimste, intelligentste, snelste, meest technische allround coureur ever, die ook nog eens heel bescheiden en nuchter is en ondanks al zijn prachtige en fantastische triomfen nog altijd met beide benen op de grond staat. En Max Emilian Verstappen is altijd weer eerlijk... [Lees verder]

  • 11
  • 1 nov 2025 - 12:20
Max Verstappen Raymond Vermeulen Red Bull Racing

Reacties (15)

Login om te reageren
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.522

    'We hebben materiaal om te winnen'. Aldus de manager zelf. Alweer blijkt dat de wagen de belangrijkste factor is. En bespaar mij een zoveelste lofrede over Verstappen. Iedereen weet ondertussen hoe goed hij is, niemand heeft dat ooit ontkend. Ook de Britse pers niet. Tenzij je met ooglappen op de berichtgeving uitpluist.

    • + 4
    • 1 nov 2025 - 12:07
    • Larry Perkins

      Posts: 61.136

      Max is de beste, aardigste, slimste, intelligentste, snelste, meest technische allround coureur ever, die ook nog eens heel bescheiden en nuchter is en ondanks al zijn prachtige en fantastische triomfen nog altijd met beide benen op de grond staat. En Max Emilian Verstappen is altijd weer eerlijk en recht door zee. Kortom, woorden schieten tekort...

      Is dit iets wat je liever niet meer leest of hoort @Redcarsmatter?

      • + 11
      • 1 nov 2025 - 12:20
    • SennaS

      Posts: 10.733

      Ok ik bespaar je een lofrede ;-), maar ik sluit het niet uit.
      Vroeger, toen de auto’s niet op rails reden, kon een topcoureur het verschil malen.
      Mede daarom kunnen oudjes als Alonso en Lewis en soms Hulk nog redelijk mee en op een goede dag winnen.
      Tegenwoordig hebben de topcoureurs de beste auto nodig om zich uit te zonderen.
      Het is stuivertje wisselen wie de beste auto heeft per weekend.

      • + 1
      • 1 nov 2025 - 12:22
    • SennaS

      Posts: 10.733

      En bovendien is Larry altijd zo objectief.

      • + 2
      • 1 nov 2025 - 12:24
    • NicoS

      Posts: 19.581

      Natuurlijk is het materiaal het belangrijkste, zie Marc Marquez. Hij is de beste coureur al jarenlang, maar met de Honda was er simpelweg geen wk meer te winnen, af en toe een podium, meer zat er gewoon niet in.
      En toch was hij degene die dat dan wel voor elkaar kreeg, zijn teamgenoten kwamen niet in de buurt.
      Nu heeft Marc de beste motor, en wint hij met gemak het WK, en rijdt z’n teamgenoot die vorig seizoen nog streed om het WK volledig aan flarden.
      In de F1 geldt hetzelfde, geef Verstappen de beste auto, en hij vernederd de rest met speels gemak, dat zagen we in 2023. En iedereen die riep dat het heel simpel was om met de beste auto het WK, en zoveel races te winnen, maar de McLaren boys bewijzen dat dat helemaal niet zo simpel is….
      Dus ja, het materiaal is heel belangrijk, maar ook of een coureur in staat is daarmee te doen wat mogelijk is, en dat is veel moeilijker dan sommige denken.
      Coureurs als Marquez in de motoGP en Verstappen in de F1 maken wel degelijk het verschil……

      • + 8
      • 1 nov 2025 - 12:53
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.690

    Nadat Jos verleden jaar en dit jaar Redbull al waarschuwde lachen ze bij Redbull om deze waarschuwing.

    "Terwijl Jos eerder al met de knuppel op de rug ff kwam vertellen hoe het moest bij Redbull lachen we nu onze kont eraf bij deze waarschuwing van die nitwit van 'n Vermeulen haha"....aldus 'n woordvoerder bij Redbull.

    • + 4
    • 1 nov 2025 - 12:23
    • Larry Perkins

      Posts: 61.136

      1. De woordvoerder van RB spreekt geen Nederlands.
      2. De woordvoerder van RB gebruikt geen ordinaire of vunzige termen.

      • + 6
      • 1 nov 2025 - 12:46
    • Phantom01

      Posts: 917

      'Parasiet' Vermeulen interesseert het helemaal niets of verstappen wk wordt or whatever, die kijkt gewoon waar hij weer het meeste geld kan binnen harken, blijven praten met andere teams en dreigen weg te gaan etc. gast krijgt 20% voor een beetje onderhandelen en contract opstellen en dan moet Max ook nog die talentloze zoon ondersteunen voor zijn race carrière.

      • + 2
      • 1 nov 2025 - 14:04
    • NicoS

      Posts: 19.581

      Mooie is dat Vermeulen niet bepaald waar Max heen gaat, dat bepaalt Max nog altijd zelf.
      En ik geloof niet dat Vermeulen zo in elkaar steekt zoals jij denkt. Financieel zit hij sowieso wel goed…..
      Altijd lekker hè, schreeuwen en lekker anoniem negatief zijn…..

      • + 3
      • 1 nov 2025 - 14:26
    • Sander

      Posts: 1.530

      Phantom, zonder Vermeulen hadden we hier waarschijnlijk niet eens een forum gehad waar we het over Max zouden hebben.

      • + 1
      • 1 nov 2025 - 15:49
  • HarryLam

    Posts: 4.974

    Een auto ontworpen door Wache......grote vraagtekens.
    Een zelfgebouwde motor ......nog grotere vraagtekens.

    • + 1
    • 1 nov 2025 - 12:53
    • NicoS

      Posts: 19.581

      Nog een maandje of vijf, en dan krijg je antwoorden….;)

      • + 0
      • 1 nov 2025 - 12:56
    • Larry Perkins

      Posts: 61.136

      Doe mij dan met Sinterklaas maar het grootste vraagteken in chocola...

      • + 1
      • 1 nov 2025 - 13:14
    • NicoS

      Posts: 19.581

      Puur, melk, met zeezout, of witte chocola??? Vragen, vragen……;)

      • + 1
      • 1 nov 2025 - 13:31
    • Larry Perkins

      Posts: 61.136

      Eén puur, één melk, één met zeezout èn één witte chocola, dan kan ik gelijk testen en melden welke de beste is zodat iedereen er wat aan heeft...

      • + 0
      • 1 nov 2025 - 16:14

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

