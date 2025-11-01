Max Verstappen is al zijn hele Formule 1-loopbaan verbonden aan Red Bull. Hij voelt zich nu weer op zijn gemak bij de Oostenrijkse renstal, en jaagt zelfs weer op de wereldtitel. Ook Verstappens manager Raymond Vermeulen is tevreden, maar hij deelt wel een flinke waarschuwing uit aan Red Bull.

Verstappen beschikt bij Red Bull over een contract dat loopt tot en met 2028. In de afgelopen maanden werd er sterk getwijfeld aan zijn toekomst bij het team. De prestaties vielen tegen, en intern was het zeer onrustig bij de renstal. Toen in de zomer teambaas Christian Horner werd ontslagen, veranderde er iets bij Red Bull.

Horner werd opgevolgd door Laurent Mekies, en onder zijn leiding is er veel veranderd binnen het team. Verstappen sprak zijn vertrouwen in Red Bull uit, en begon ook weer te winnen. Door zijn zeges in Italië, Azerbeidzjan en de Verenigde Staten staat hij nu nog maar 36 WK-punten achter op kampioenschapsleider Lando Norris.

Hoe ziet de toekomst van Verstappen bij Red Bull eruit?

Verstappens manager Raymond Vermeulen is vooralsnog tevreden. In de BBC-podcast The Inside Track spreekt hij zich uit: "Ik denk dat Max veel respect heeft voor de mensen. Red Bull was er vanaf dag één: ze hebben hem in de auto gezet, ze hebben alle inspanningen geleverd en ze hebben hem heel goed voorbereid op zijn entree in de Formule 1."

Vermeulen is blij met de situatie bij Red Bull, maar hij deelt wel een ferme waarschuwing uit: "We zijn loyaal, maar aan de andere kant heb ik het management ook verteld dat wij beschikken over de snelste coureur uit de paddock, en dat ik daarvoor ook het snelste materiaal wil hebben."

Hoe kijkt Vermeulen naar 2026?

Volgend jaar gaat er veel veranderen. Red Bull gaat onder de nieuwe regels zelf krachtbronnen maken, en Vermeulen maakt zich nog geen zorgen: "Het lijkt erop dat we nog steeds vooraan staan, maar het is een zeer competitieve wereld. Wat ik wel zie, is dat ze, zelfs met het motorprogramma, alles bij elkaar brengen om een heel goede auto en een sterk totaalpakket te bouwen. Voorlopig zijn we erg tevreden met waar we staan, maar natuurlijk hebben we materiaal om te blijven winnen."