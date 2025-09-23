user icon
Manager Verstappen onthult de waarheid over Mercedes-interesse

Manager Verstappen onthult de waarheid over Mercedes-interesse
  Gepubliceerd op 23 sep 2025 16:46
  • comments 2
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen werd afgelopen zomer nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes. Hij maakte echter vlak voor de zomerstop duidelijk dat hij gewoon bij Red Bull blijft, en volgens zijn manager Raymond Vermeulen was het allemaal niet zo spannend.

Verstappen beleefde een onrustige zomer in de Formule 1. Zijn werkgever Red Bull kampte met de nodige problemen, en de frustratie begon steeds meer en meer te groeien. Al snel gingen er geruchten rond over een mogelijk vertrek bij Red Bull, en viel weer de naam van het team van Mercedes. In de winter was al duidelijk geworden dat ook McLaren-CEO Zak Brown de telefoon had opgepakt en had gebeld met het management van Verstappen.

Hoe zat het met de interesse van Mercedes?

Verstappens manager Raymond Vermeulen vindt dat het allemaal een beetje uit zijn verband wordt gerukt. In een interview met De Telegraaf wordt Vermeulen geconfronteerd met de verhalen over Mercedes en het belletje van Brown. Als er wordt gesteld dat er geen gebrek aan interesse is, reageert hij duidelijk: "Dat is allemaal niet zo spannend, hoor. Iedereen belt met iedereen. Of denk je niet dat Toto met Charles Leclerc belt? Dat is weer die puzzel die iedereen voor zichzelf aan het leggen is. En iedereen is egoïstisch, wil het beste voor zichzelf. Logisch ook."

Geweldige samenwerking

Vermeulen geniet verder vooral van zijn samenwerking met Verstappen. Het feit dat Verstappen een gebalanceerde persoonlijkheid heeft, is op belangrijke momenten fijn voor Vermeulen: "Absoluut. Als je beslissingen moet nemen, dan is dat natuurlijk super. Dat je met iemand werkt die heel stabiel is en niet van links naar rechts schiet. Max is iemand die zelf precies weet wat hij wil en vooral niet wil."

Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam. De Nederlander staat nog steeds op de derde plaats in het wereldkampioenschap met 324 punten achter zijn naam.

Max Verstappen Raymond Vermeulen Red Bull Racing GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (2)

  • F1jos

    Posts: 4.680

    Aannamen zijn leuker, de waarheid is niet spannend gebleken.

    • + 0
    • 23 sep 2025 - 17:00
  • LucaF1

    Posts: 450

    vermoeiend dit zeg....

    • + 0
    • 23 sep 2025 - 17:06

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

