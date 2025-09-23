Manager Verstappen onthult de waarheid over Mercedes-interesse

Max Verstappen werd afgelopen zomer nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes. Hij maakte echter vlak voor de zomerstop duidelijk dat hij gewoon bij Red Bull blijft, en volgens zijn manager Raymond Vermeulen was het allemaal niet zo spannend.

Verstappen beleefde een onrustige zomer in de Formule 1. Zijn werkgever Red Bull kampte met de nodige problemen, en de frustratie begon steeds meer en meer te groeien. Al snel gingen er geruchten rond over een mogelijk vertrek bij Red Bull, en viel weer de naam van het team van Mercedes. In de winter was al duidelijk geworden dat ook McLaren-CEO Zak Brown de telefoon had opgepakt en had gebeld met het management van Verstappen.

Hoe zat het met de interesse van Mercedes?

Verstappens manager Raymond Vermeulen vindt dat het allemaal een beetje uit zijn verband wordt gerukt. In een interview met De Telegraaf wordt Vermeulen geconfronteerd met de verhalen over Mercedes en het belletje van Brown. Als er wordt gesteld dat er geen gebrek aan interesse is, reageert hij duidelijk: "Dat is allemaal niet zo spannend, hoor. Iedereen belt met iedereen. Of denk je niet dat Toto met Charles Leclerc belt? Dat is weer die puzzel die iedereen voor zichzelf aan het leggen is. En iedereen is egoïstisch, wil het beste voor zichzelf. Logisch ook."

Geweldige samenwerking

Vermeulen geniet verder vooral van zijn samenwerking met Verstappen. Het feit dat Verstappen een gebalanceerde persoonlijkheid heeft, is op belangrijke momenten fijn voor Vermeulen: "Absoluut. Als je beslissingen moet nemen, dan is dat natuurlijk super. Dat je met iemand werkt die heel stabiel is en niet van links naar rechts schiet. Max is iemand die zelf precies weet wat hij wil en vooral niet wil."

Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam. De Nederlander staat nog steeds op de derde plaats in het wereldkampioenschap met 324 punten achter zijn naam.