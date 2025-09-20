Nico Rosberg ziet de bui al hangen bij McLaren. De voormalig wereldkampioen voorspelt dat er vroeg of laat spanningen gaan ontstaan binnen het team uit Woking, en wel vanwege de titelstrijd tussen Oscar Piastri en Lando Norris. Volgens Rosberg is het vrijwel onmogelijk om in dit stadium nog teamorders door te voeren zonder dat dit tot frictie leidt.

In Monza liep het al bijna mis. Norris leek op weg naar een tweede plaats, maar verloor die door een bijzonder trage pitstop veroorzaakt door een probleem met een wielmoer. Piastri daarentegen profiteerde van de snelste stop van het seizoen en kwam daardoor plots in een betere positie terecht. McLaren besloot vervolgens dat Piastri zijn teamgenoot voorbij moest laten, een keuze die opviel omdat het team eerder nog had gesteld dat langzame pitstops simpelweg onderdeel zijn van het racen. De reden lag in het verleden: tijdens de Grand Prix van Hongarije in 2024 had Norris immers zijn eerste plaats afgestaan aan Piastri, en dat wilde McLaren rechtzetten.

Rosberg ziet probleem ontstaan bij McLaren

Rosberg liet na Monza nog weten de beslissing ergens te begrijpen, maar in de aanloop naar de Grand Prix van Azerbeidzjan klinkt hij een stuk kritischer. “Elk team zal zeggen dat pitstoptijden onderdeel zijn van racen, net zoals alle andere variabelen. Het is onmogelijk om dat constant te controleren, want geen enkele pitstop is ooit exact hetzelfde,” aldus de Duitser bij Sky Sports.

Volgens Rosberg kan McLaren in Baku simpelweg niet opnieuw met zulke ingrepen komen. “Je kunt niet de hele dag achter je teamgenoot blijven rijden omdat zijn stop vijf tienden langzamer was. Teams kunnen dat gewoonweg niet doen.”

De Duitser weet waarover hij spreekt: tussen 2014 en 2016 vocht hij zelf een hevige titelstrijd uit met Lewis Hamilton bij Mercedes. Uiteindelijk pakte Rosberg in 2016 zijn enige wereldtitel, waarna hij besloot zijn helm aan de wilgen te hangen.

Voor McLaren staat er dit weekend opnieuw veel op het spel. In de vrije trainingen bleek dat niet alleen zij, maar ook Ferrari en Max Verstappen uitstekend voor de dag kwamen. De kwalificatie in Baku start om 14:00 uur. Opvallend: McLaren wist in Azerbeidzjan nog nooit een pole position te veroveren.