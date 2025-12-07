De finale van het Formule 1-seizoen van 2025 staat op het punt om te beginnen en Lando Norris is de leider van het wereldkampioenschap. Toch heeft de Britse McLaren-coureur goed geslapen voorafgaand aan de Grand Prix van Abu Dhabi. Over een paar uur mag de Brit vanaf de tweede startpositie proberen om op het podium te finishen. Lukt het hem? Dan is Lando Norris de wereldkampioen van 2025.

Tijdens de build-up op het Yas Marina Circuit vertelde Norris aan de interviewer van de Formule 1 dat hij ondanks de vele spanning toch wel relaxed is voor de Grand Prix van Abu Dhabi. De Brit was gisteren net iets langzamer dan titelconcurrent Max Verstappen, dus moet het in de race goedmaken. Norris was twee tienden langzamer dan de viervoudig wereldkampioen.

Norris is goed uitgerust

Na een vraag van de F1 laat Norris weten dat hij niet wakker heeft gelegen van de pole position van Verstappen: "Ik heb eigenlijk verrassend goed geslapen. Ik heb er heel veel zin in. Ik bedoel, dit is fantastisch." Norris laat wel weten dat hij zich bewust is van de spanning die komt kijken bij de finalerace: "Het is een groot moment voor ons allemaal."

"Vooral voor ons drie. De gast die naast mij staat heeft dit al een paar keer gedaan", zo grapt Norris over Max Verstappen. De Nederlander is al vier keer wereldkampioen geworden en heeft in 2021 zijn allereerste titelrace gehad in Abu Dhabi. Hij was toen in de race met Lewis Hamilton en reed de gehele race achter de Brit. Door een safety car wist Verstappen de Brit net voor het einde van de race in te halen en zo won hij zijn allereerste wereldkampioenschap.

"We hebben ons hele leven op dit moment gewacht, dus het is echt supertof. Ik geniet ervan en ben klaar om te starten." Norris weet nog niet hoe hij Verstappen gaat aanvallen. "Ik heb echt geen idee. Het heeft geen nut om alvast te voorspellen wat Verstappen gaat doen. We moeten gewoon afwachten", zo eindigt Norris.

Alles kan nog gebeuren

Lando Norris staat momenteel eerste met 408 punten en Max Verstappen staat daarachter met 396 punten. De Brit moet dus op het podium eindigen om wereldkampioen te worden. Als Norris dat niet doet en Verstappen wint, is de Nederlander kampioen, en als zijn teamgenoot wint en Norris eindigt niet in de top vijf, is Piastri de wereldkampioen van 2025.