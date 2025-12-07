user icon
Norris relaxed richting titelstrijd: "Verrassend goed geslapen"

Norris relaxed richting titelstrijd: "Verrassend goed geslapen"

De finale van het Formule 1-seizoen van 2025 staat op het punt om te beginnen en Lando Norris is de leider van het wereldkampioenschap. Toch heeft de Britse McLaren-coureur goed geslapen voorafgaand aan de Grand Prix van Abu Dhabi. Over een paar uur mag de Brit vanaf de tweede startpositie proberen om op het podium te finishen. Lukt het hem? Dan is Lando Norris de wereldkampioen van 2025. 

Tijdens de build-up op het Yas Marina Circuit vertelde Norris aan de interviewer van de Formule 1 dat hij ondanks de vele spanning toch wel relaxed is voor de Grand Prix van Abu Dhabi. De Brit was gisteren net iets langzamer dan titelconcurrent Max Verstappen, dus moet het in de race goedmaken. Norris was twee tienden langzamer dan de viervoudig wereldkampioen. 

Norris is goed uitgerust

Na een vraag van de F1 laat Norris weten dat hij niet wakker heeft gelegen van de pole position van Verstappen: "Ik heb eigenlijk verrassend goed geslapen. Ik heb er heel veel zin in. Ik bedoel, dit is fantastisch." Norris laat wel weten dat hij zich bewust is van de spanning die komt kijken bij de finalerace: "Het is een groot moment voor ons allemaal."

"Vooral voor ons drie. De gast die naast mij staat heeft dit al een paar keer gedaan", zo grapt Norris over Max Verstappen. De Nederlander is al vier keer wereldkampioen geworden en heeft in 2021 zijn allereerste titelrace gehad in Abu Dhabi. Hij was toen in de race met Lewis Hamilton en reed de gehele race achter de Brit. Door een safety car wist Verstappen de Brit net voor het einde van de race in te halen en zo won hij zijn allereerste wereldkampioenschap. 

"We hebben ons hele leven op dit moment gewacht, dus het is echt supertof. Ik geniet ervan en ben klaar om te starten." Norris weet nog niet hoe hij Verstappen gaat aanvallen. "Ik heb echt geen idee. Het heeft geen nut om alvast te voorspellen wat Verstappen gaat doen. We moeten gewoon afwachten", zo eindigt Norris. 

Alles kan nog gebeuren

Lando Norris staat momenteel eerste met 408 punten en Max Verstappen staat daarachter met 396 punten. De Brit moet dus op het podium eindigen om wereldkampioen te worden. Als Norris dat niet doet en Verstappen wint, is de Nederlander kampioen, en als zijn teamgenoot wint en Norris eindigt niet in de top vijf, is Piastri de wereldkampioen van 2025.

Reacties (2)

  • Nomemory

    Posts: 43

    Great, kick that f.cking Dutch ass

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 13:55
  • mario

    Posts: 14.671

    Ik heb ook goed geslapen, al was dat bij mij niet echt verassend 😎

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 14:16

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

