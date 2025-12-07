user icon
icon

Extreem kalme Verstappen heeft zin in laatste duel

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Extreem kalme Verstappen heeft zin in laatste duel

Max Verstappen start de seizoensfinale in Abu Dhabi vandaag vanaf de pole position. Hij zal het gevecht aan moeten gaan met zijn titelrivalen van McLaren, Lando Norris en Oscar Piastri. Verstappen oogde vlak voor de race zeer rustig en hij gaat alles geven voor zijn vijfde wereldtitel.

Verstappen is bezig met een opmerkelijke opmars in de Formule 1. In de zomer stond hij nog ruim honderd punten achter op de WK-leider, maar nu de laatste race van het seizoen op het punt van beginnen staat, heeft hij nog maar twaalf punten achterstand. Voor Verstappen wordt het een race waarin het alles of niets wordt, en daar heeft hij helemaal geen problemen mee.

Meer over Max Verstappen Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

23 nov
 Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

25 nov

Verstappen weet dat hij hulp van buitenaf nodig heeft, want Norris mag niet op het podium finishen. Als de Britse McLaren-coureur dat wel doet, dan is de titel voor hem. Verstappen moet dus zelf presteren, en hopen op de hulp van andere coureurs. Hij lijkt er nauwelijks onder de indruk van te zijn, en maakte voorafgaand aan de race een enorm rustige indruk.

Alles in de gaten houden

Tijdens de drivers parade werden Verstappen, Norris en Piastri even apart genomen voor een kort gesprekje. Verstappen werd hier gevraagd naar het aanstaande gevecht: "Hopelijk kunnen we onze eigen race gaan rijden, maar op hetzelfde moment zullen we ook achter ons gaan kijken om te zien wat er daar aan de hand is!"

Hoe is het gevoel bij Verstappen?

Verstappen heeft in ieder geval geen spanning, hij kan niet wachten om weer achter het stuur te kruipen. Met een grote lach legde hij uit hoe hij zich voelt: "Ja, ik voel me heel erg goed. Zoals je net al zei, we hebben het op een bizarre manier om weten te draaien, en nu hebben we vooral zin om hier te gaan racen."

Verstappen deelt de eerste startrij straks met Norris, terwijl Piastri en George Russell vlak achter hem zullen starten.

Supa

Posts: 2.631

Ben geen fan van Max maar hoop wel dat hij kampioen wordt.

  • 1
  • 7 dec 2025 - 13:35
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Abu Dhabi 2025

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Supa

    Posts: 2.631

    Ben geen fan van Max maar hoop wel dat hij kampioen wordt.

    • + 1
    • 7 dec 2025 - 13:35
  • schwantz34

    Posts: 41.543

    Extreme stilte voor de storm!

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 13:36
    • Larry Perkins

      Posts: 61.962

      Colapinto sluit voor de start zo langzaam aan dat Max bij de start een tukkie aan het doen is...

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 13:46
  • Larry Perkins

    Posts: 61.962

    Wat is het puntenverschil tussen de top drie?

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 13:43
    • nr 76

      Posts: 7.275

      Voor of na de race?

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 13:50
    • Hourpower

      Posts: 753

      Één punt.
      Goede race allemaal.!

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 14:00
  • Cicero

    Posts: 1.605

    Geniet er allemaal van. Je weet nooit of Max nog in een team komt, waarmee hij in de buurt van een kampioenschap kan komen. Kijk maar naar Hamilton

    • + 1
    • 7 dec 2025 - 13:55
    • SennaS

      Posts: 11.060

      Max is nog vrij jong he

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 14:03
  • koppie toe

    Posts: 4.974

    Succes allemaal met aanmoedigen van je favoriete coureur.

    De slimste van vandaag heeft het dan verdient gewonnen.

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 14:00
  • SennaS

    Posts: 11.060

    Wie ook wint, is de verdiende wk.
    Moge de beste winnen.

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 14:02

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.420
  • Podiums 126
  • Grand Prix 232
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×