Max Verstappen start de seizoensfinale in Abu Dhabi vandaag vanaf de pole position. Hij zal het gevecht aan moeten gaan met zijn titelrivalen van McLaren, Lando Norris en Oscar Piastri. Verstappen oogde vlak voor de race zeer rustig en hij gaat alles geven voor zijn vijfde wereldtitel.

Verstappen is bezig met een opmerkelijke opmars in de Formule 1. In de zomer stond hij nog ruim honderd punten achter op de WK-leider, maar nu de laatste race van het seizoen op het punt van beginnen staat, heeft hij nog maar twaalf punten achterstand. Voor Verstappen wordt het een race waarin het alles of niets wordt, en daar heeft hij helemaal geen problemen mee.

Verstappen weet dat hij hulp van buitenaf nodig heeft, want Norris mag niet op het podium finishen. Als de Britse McLaren-coureur dat wel doet, dan is de titel voor hem. Verstappen moet dus zelf presteren, en hopen op de hulp van andere coureurs. Hij lijkt er nauwelijks onder de indruk van te zijn, en maakte voorafgaand aan de race een enorm rustige indruk.

Alles in de gaten houden

Tijdens de drivers parade werden Verstappen, Norris en Piastri even apart genomen voor een kort gesprekje. Verstappen werd hier gevraagd naar het aanstaande gevecht: "Hopelijk kunnen we onze eigen race gaan rijden, maar op hetzelfde moment zullen we ook achter ons gaan kijken om te zien wat er daar aan de hand is!"

Hoe is het gevoel bij Verstappen?

Verstappen heeft in ieder geval geen spanning, hij kan niet wachten om weer achter het stuur te kruipen. Met een grote lach legde hij uit hoe hij zich voelt: "Ja, ik voel me heel erg goed. Zoals je net al zei, we hebben het op een bizarre manier om weten te draaien, en nu hebben we vooral zin om hier te gaan racen."

Verstappen deelt de eerste startrij straks met Norris, terwijl Piastri en George Russell vlak achter hem zullen starten.