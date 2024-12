Isack Hadjar: 'Kleine Prost' gaat Formule 1-droom vervullen

Het Formule 1-startveld voor 2025 is compleet. Isack Hadjar heeft het laatste stoeltje gekregen bij VCARB, en dat betekent dat hij zijn debuut gaat maken in de koningsklasse van de autosport. Hadjar is een groot talent, maar wie is de jonge Fransman precies?

Isack Alexandre Hadjar werd op 28 september 2004 geboren in de Franse hoofdstad Parijs. Zijn ouders zijn van Algerijnse afkomst, waardoor hij beschikt over de dubbele nationaliteit. Bij de familie Hadjar stond op zondag altijd de Formule 1 aan, vader Yassine was een groot fan van de sport, en ook de kleine Isack werd gegrepen door de sport. Zijn familie bestond echter uit artsen, en niet uit coureurs. Op zijn zevende kreeg hij zijn eerste kart, en in september 2012 nam hij deel aan zijn eerste wedstrijd. Hij won.

Hadjar zette snel stappen, en in 2017 betrad hij de internationale circuits. Een titel bleef uit, maar het was duidelijk dat hij beschikte over het nodige talent. Hij droomde als kind van de wereldtitel, zijn grote helden waren Lewis Hamilton en Ayrton Senna, en hij droomde ervan om in hun voetsporen te treden. In 2019 zette hij zijn eerste stappen in de raceauto's, toen hij debuteerde in het Franse Formule 4-kampioenschap. Hij kreeg een kans van de FFSA Academy en hij won zijn eerste race op het circuit van Spa-Francorchamps. Hij sloot het seizoen af op de zevende plaats, en een jaar later werd hij derde.

Red Bull

Hadjar zette ook snel stappen op de internationale autosportladder, maar een titel bleef uit. Hij reed een aantal indrukwekkende races, en in 2021 werd hij opgenomen in het prestigieuze Red Bull Junior Team. Naar eigen zeggen wist hij Red Bull te overtuigen met zijn zege in de FRECA-race in de straten van Monaco. Het duurde niet lang voordat Hadjar de magische poorten van de Formule 1-wereld mocht binnenstappen. In 2022 debuteerde hij in de Formule 3, en mocht hij rijden in het voorprogramma van de koningsklasse.

Kleine Prost

In zijn eerste Formule 3-race kwam hij direct als winnaar over de streep. Het grote publiek maakte kennis met Hadjar, en Red Bull-adviseur Helmut Marko begon onder de indruk te raken van zijn nieuwe ontdekking. Hij sprak zich regelmatig lovend uit, en hij omschreef Hadjar zelfs als 'Kleine Prost'. Zijn eerste seizoen in de Formule 3 was niet goed genoeg voor de titel, Hadjar eindigde op de vierde plaats in het kampioenschap.

Radio

Bij Red Bull hadden ze echter genoeg gezien, en Hadjar kreeg promotie naar de Formule 2. Hierdoor werd hij ook steeds bekender bij het grote publiek, en zijn temperamentvolle karakter kwam steeds meer aan het licht. Met enige regelmaat meldde hij zich woedend op de boordradio, zijn tirades gingen regelmatig het internet over. Hij moest overduidelijk nog wennen, want zijn eerste F2-jaar was geen groot succes met slechts de veertiende plaats in het kampioenschap.

Red Bull en Marko bleven echter veel vertrouwen in hem houden, want in 2023 mocht hij voor het eerst plaatsnemen in een Formule 1-auto. In Mexico reed hij namens AlphaTauri de eerste vrije training. Enkele weken later mocht hij zelfs plaatsnemen in de oppermachtige bolide van Red Bull Racing in Abu Dhabi. En in 2024 kreeg hij nog een kans in de Formule 2, het werd tijd om te presteren.

Weer geen titel

In een extreem competitief veld met hoog aangeschreven coureurs zoals Oliver Bearman, Andrea Kimi Antonelli en Gabriel Bortoleto wist hij zich knap staande te houden. Hij vocht tot het laatste weekend om de titel, maar in Abu Dhabi slaat zijn motor af bij de start van de beslissende race. Hij verliest de titelstrijd van Bortoleto, maar zijn toekomst ziet er rooskleurig uit.

Twee weken na deze teleurstelling volgt het mooiste moment uit zijn loopbaan tot nu toe. Sergio Perez moet vertrekken bij Red Bull, waardoor Liam Lawson promotie krijgt naar het topteam. Hierdoor komt er een plekje vrij bij VCARB, en Red Bull geeft dit zitje aan Hadjar. De 20-jarige Fransman heeft nog nooit een titel gewonnen, maar hij heeft wel een F1-contract op zak. Zijn droom is uitgekomen, en hij mag het ook nog eens gaan opnemen tegen zijn grote held Lewis Hamilton.